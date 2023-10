Tätlicher Vorfall gegen Chrupalla? Polizei: "Keine Hinweise auf einen Angriff"

AfD-Parteichef Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Wahlkampf-Rede halten sollen, doch dann kommt er ins Krankenhaus, wird dort intensivmedizinisch überwacht. Laut AfD gab es einen "tätlichen Vorfall", die Polizei sieht noch "keine Hinweise".

Nachdem AfD-Chef Tino Chrupalla bei einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht wurde, wird er nach Angaben seines Büros intensivmedizinisch überwacht. "Herr Chrupalla wurde in einer Klinik eingehend untersucht. Er ist den Umständen entsprechend stabil und wird die kommende Nacht intensivmedizinisch überwacht", sagte ein Sprecher am späten Mittwochabend (4. Oktober) der Deutschen Presse-Agentur. Chrupalla sei ansprechbar. Dies sei alles, was man dazu aktuell veröffentlichen könne, fügte er auf Nachfrage hinzu.

Der AfD-Chef war während der Veranstaltung ins Krankenhaus eingeliefert worden - was genau passiert ist, war aber zunächst unklar. Wie die Polizei mitteilte, musste Chrupalla am Nachmittag vor Beginn seiner Rede hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und kam dann in die Klinik. Eine offensichtliche Verletzung sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen. "Um die näheren Umstände dieses medizinischen Vorfalls abzuklären, wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen."

"Keine Hinweise auf einen Angriff"

Ein Polizeisprecher sagte am Abend, die Polizei wolle ermitteln, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff. Das sei der derzeitige Ermittlungsstand.

Ein Krankenwagen steht am Rande der AfD-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt. © News5/News5 /dpa

Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte von einem "tätlichen Vorfall" gegen Chrupalla gesprochen. Der Sprecher von Chrupallas Büro sagte später, Polizei und Sicherheitsbehörden ermittelten im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung. Angaben dazu, was sich genau am Rande der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ereignet haben könnte, machte er nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagte, kurz vor Chrupallas Rede sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Besucher:innen, die im Umfeld der Veranstaltung Fotos oder Videos gemacht haben, wurden von der Polizei gebeten, diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Zuvor hatte Co-Chefin Alice Weidel wegen eines angeblich geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth einen Wahlkampfauftritt abgesagt. Das BKA sah aber nach eigenen Angaben gar keine Bedrohungslage.

