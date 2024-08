Täuschungsmanöver: Spinne nutzt Glühwürmchen-Licht als Köder

Außergewöhnlich: Eine Spinnenart verändert die Blinksignale von Glühwürmchen, um gezielt Männchen anzulocken und zu fangen. Dies erhöht die Fangrate in den Netzen der Spinne, wie eine Studie zeigt.

Das Wichtigste in Kürze Glühwürmchen signalisieren Partnern durch spezifisches Blinken, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt.

Eine Spinnenart manipuliert das Blinken von gefangenen männlichen Glühwürmchen, sodass sie wie Weibchen blinken.

Dies täuscht andere Männchen und zieht sie in das Netz der Spinne, was der Spinne hilft, mehr Beute zu fangen.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Glühwürmchen veranstalten eine blinkende Lichtershow, um ihre Traumkandidat:innen zu finden. Männchen und Weibchen haben dabei ihre eigenen Spezialeffekte, damit sie sich nicht verwechseln.

Aber eine pfiffige Spinne hat sich gedacht: "Warum nicht ein bisschen in die Show eingreifen?" und dreht jetzt ihre eigene fiese Lichtshow im Glühwürmchen-Stil!

Wie eine Spinne mit Glühwürmchenlicht Beute fängt

Zum Hintergrund: Glühwürmchen kommunizieren über Blinksignale, die sie mit transparenten Bereichen ihres Hinterleibs aussenden. Bei der Art "Abscondita terminalis" erzeugen die Männchen mit zwei durchsichtigen Feldern Mehrfachblitze, um Weibchen anzulocken, während die Weibchen mit einem Feld Einfachblitze erzeugen, um Männchen anzuziehen.

Im Video oben sehen Sie, wie die Spinne ein Glühwürmchen gefangen hat.

Den Wissenschaftler:innen um Daiqin Li von der Hubei-Universität in Wuhan war aufgefallen, dass sich in der Natur in den Netzen der Spinnenart Araneus ventricosus kaum weibliche Glühwürmchen fanden. Daraufhin beobachteten sie das Geschehen genauer.

Perfekte Tarnung: Spinne imitiert Glühwürmchen zur Beutejagd

Zu Beginn stellten die Forscher:innen fest, dass vermehrt männliche Glühwürmchen der Art "Abscondita terminalis" in den Netzen der Spinne gefangen wurden. Diese Männchen sendeten Signale aus, die den Blinksignalen der Weibchen ähnlicher waren als die anderer Männchen, da sie nur einen Einzelimpuls von einem transparenten Bereich zeigten.

Die Studie zeigt, dass diese Methode die Fangrate erhöht, und die Wissenschaftler:innen vermuten, dass die Spinne die Signale der Glühwürmchen gezielt verändert, wobei unklar bleibt, ob dies durch das Gift der Spinne oder durch den Biss geschieht.

Diese Spinne spinnt im Zickzack

Übrigens: Die Wespenspinne sucht sich für ihr Fangnetz am liebsten sonnige Orte wie Waldränder oder Gartenbüschen nahe dem Boden aus. Sie wartet dort, bis ihre bevorzugte Beute, die Feldheuschrecken, ins Netz springt.

Die Wespenspinne liebt es, wenn ihr Feldheuschrecken ins Netz gehen. Ob sie dafür wohl extra ein Zickzackband spinnt? © IMAGO/Gottfried Czepluch

In der Mitte ihres Netzes spinnt die Wespenspinne ein dickes Zickzackband, dessen genaue Funktion noch unklar ist. Experten haben verschiedene Theorien: Einige meinen, das Band macht das Netz robuster, während andere denken, es dient der Tarnung.