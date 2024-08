Ticketlos im Flieger: Schwere Sicherheitspanne am Münchner Flughafen

Ein 39-jähriger Norweger schlich sich am Münchner Flughafen durch die Ticket-Kontrolle und flog nach Schweden. Einen Tag zuvor hatte er es bereits ticketlos bis zum Gate geschafft.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein Mann gelangte zweimal ohne gültiges Ticket an Bord von Flugzeugen am Münchner Flughafen.

Beim ersten Versuch wurde er vor dem Abflug nach Hamburg gestoppt, doch am nächsten Tag gelang ihm die Reise nach Schweden, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Beförderungserschleichung und untersucht, wie der Mann die Kontrollen zweimal umgehen konnte.

Ein Norweger hat am Münchner Flughafen für Aufsehen gesorgt, indem er gleich zweimal versuchte, ohne Ticket in ein Flugzeug zu gelangen - und einmal sogar erfolgreich abhob. Was wie eine Szene aus einem Film klingt, ist tatsächlich passiert.

Während sein erster Versuch noch scheiterte, gelang ihm am nächsten Tag die Reise nach Schweden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs und Beförderungserschleichung.

So schaffte es der Mann ohne Ticket durch die Flughafen-Kontrollen

Am 4. August drang der Mann am Terminal 2 unbemerkt durch die Ticketkontrolle, indem er sich dicht hinter einen anderen Passagier stellte und die automatische Schranke so umgehen konnte, so "Bild". An der Sicherheitskontrolle fiel er ebenfalls nicht auf, sodass er es bis ins Flugzeug schaffte. Der Schwindel flog auf, weil der Flug überbucht war und der Mann am Ende keinen Sitzplatz hatte. Daraufhin wurde er der Polizei übergeben und angezeigt.

Am nächsten Tag versuchte er es erneut und gelangte tatsächlich an Bord eines Lufthansa-Fluges nach Stockholm. Dort fiel er am Ende auf, weil er sofort wieder nach München zurückfliegen wollte.

Anzeige

Anzeige

Blinder Passagier: Das ist über den Norweger bekannt

Warum das Ganze? Laut "Bild" reist der Norweger gern - am liebsten kostenlos. Bei ihm wurde ein Messer gefunden, das er bei sich trug. Laut bisherigen Erkenntnissen ging jedoch keine Gefahr von ihm aus, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Die Ermittlungen laufen und die Polizei versucht herauszufinden, wie es dem Mann zweimal gelang, die Kontrollen zu umgehen.