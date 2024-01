Gondel in Tirol abgestürzt - mehrere Schwerverletzte

In Tirol ist es zu einem schweren Unfall gekommen. In einem Skigebiet ist eine Gondel in die Tiefe gestürzt. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Im Skigebiet Hochoetz in Tirol ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Beim Absturz einer Gondel wurden vier Insassen schwer verletzt, wie mehrere Medien am Dienstag (9. Januar) berichteten. Eine der verletzten Personen schwebt laut "Der Standard" in Lebensgefahr.

Dem Bericht zufolge waren mehrere Hubschrauber, die Bergrettung und andere Rettungskräfte vor Ort. Gegen 12 Uhr teilte Michaela Burger von den Bergbahnen Hochoetz gegenüber dem "Kurier" mit, dass der Rettungseinsatz noch weiterlaufe. Eine verletzte Person sei bereits im Krankenhaus, "die anderen drei Personen werden noch versorgt."

Mehrere Hubschrauber und Rettungskräfte waren im Unfallgebiet im Einsatz. © ZOOM.TIROL/APA/dpa

Wie die "Kronen Zeitung" von der Polizei erfuhr, kam es gegen 10:30 Uhr zu dem Unglück. Ein Baum soll auf das Tragseil der Acherkogelbahn gefallen sein. Daraufhin sei die Gondel in die Tiefe gestürzt. "Es handelt sich dort um ein sehr unwegsames Gelände", zitierte das Blatt die Bergbahnen. Der Einsatz gestalte sich deshalb "schwierig".