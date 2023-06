Bei einem massiven Bergsturz am Sonntagnachmittag (11. Juni) kam es im Silvrettagebirge in den Tiroler Alpen zu einer Geröll-Lawine. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Rund 100 Meter seien von dem Gipfel beim Bergsturz im österreichischen Bundesland Tirol weggebrochen - heißt es in einer Meldung der "Deutschen Presse-Agentur (dpa)". Wenige Minuten nach dem Felssturz habe sich eine etwa zwei Kilometer lange Geröll-Lawine gebildet, meldet die örtlichen Polizei.

Bergrettung spricht von "enormen Ereignis"

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung sprach Christian Walter, Obmann der Galtürer Bergrettung, von einem "enormen Ereignis". Die Berge seien in der letzten Zeit mehr in Bewegung, so Walter. Durch den Klimawandel würden sich Gletscher weiter zurückziehen und Permafrostböden weiter schmelzen. Er erklärte ebenfalls: "Es gibt keinen Südgipfel mehr. Der ist weg. Auch das Gipfelkreuz." Bei dem Sturz sollen die Gesteins-Massen Fachleuten zufolge rund 2.100 Meter in die Tiefe in ein Bachbett gestürzt sein.

Die Polizei überflog anschließend das Gebiet nahe der Schweizer Grenze. Es gebe keine Hinweise, dass Menschen zu Schaden gekommen seien, hieß es.