Tödliche Gewalt an drei Frauen nahe London: Tatverdächtiger gefasst

Fahndungserfolg der Polizei

Frau mit Messer getötet - mutmaßlicher Täter in Weingarten festgenommen

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer Frau in Weingarten (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei einen Verdächtigen in der Gemeinde vorläufig festgenommen. Es handle sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Montenegro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.