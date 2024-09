Tödlicher Unfall in Lengerich: Bauarbeiter wird an Baustelle von Auto erfasst 

Arbeiter wollen gegen Mitternacht gerade eine Baustelle auf einer Bahnbrücke einrichten. Dabei wird einer von ihnen auf der Straße von einem Auto erfasst.

Ein Arbeiter ist beim Einrichten einer Baustelle auf einer Brücke nördlich von Münster von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall in Lengerich (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) am späten Samstagabend (14. September) lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ursache unklar

Mitarbeiter:innen einer Firma waren demnach gerade dabei, eine Baustelle im Bereich einer über Bahngleise verlaufenden Brücke einzurichten. Der Wagen erfasste einen von ihnen aus bislang ungeklärter Ursache. Der 60-Jährige stand demnach auf der Straße und starb nach dem Zusammenstoß noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus in Osnabrück (Niedersachsen) gebracht.

Der Hohner Damm war im Bereich der Unfallstelle am frühen Sonntagmorgen (15. September) noch voll gesperrt. Die Bahnstrecke unter der Brücke war laut Polizei zeitweise voll gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.