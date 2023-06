Tödliches Kirmes-Unglück in Oberhausen

In Oberhausen verunglückt ein junger Mann tödlich auf einem Jahrmarkt. Der Kirmesbetrieb wurde zunächst frühzeitig eingestellt, soll aber nun doch am offiziell letzten Tag weitergehen.

Das Wichtigste in Kürze Auf einer Kirmes in Oberhausen wurde ein Mitarbeiter tödlich verletzt.

Der 18-Jährige wurde beim Einsammeln von Fahrchips vom Fahrgeschäft geschleudert.

Die Stadt ist geschockt, der Kirmesbetrieb soll auf Wunsch der Familie dennoch weitergehen.

Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt in Oberhausen ist ein 18-Jähriger tödlich verletzt worden. Der junge Mann wollte auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes am Sonntagabend (11. Juni) die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln, wie die Stadt Oberhausen mitteilte.

Dabei stürzte er auf dem anfahrenden Fahrgeschäft, wurde von der Plattform geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Für den 18-Jährigen kamen jegliche Rettungsversuche zu spät, er verstarb noch am Unglücksort. Darüber hinaus erlitten 20 Augenzeugen einen Schock. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtete, geschah der Unfall an dem Fahrgeschäft "Break Dance".

Kirmes in Oberhausen wird trotz Unglück fortgesetzt

Die Unfallstelle wurde der Stadt zufolge abgesperrt, ein Sichtschutz aufgestellt und die Kirmesbesucher umgeleitet. In Abstimmung mit der Polizei und den Schaustellern ließ die Stadt den Kirmesbetrieb vorzeitig zu Ende gehen. Dies geschah demnach "angesichts der Schwere des Unfalls und aus Mitgefühl gegenüber den Angehörigen des 18-jährigen Verunglückten", wie es von der Stadt weiter hieß. Schon vor der Entscheidung seien Musik und "störende Beschallung" abgeschaltet worden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Montag noch an. Wie die Stadt am 12. Juni in einer Pressekonferenz bekannt gab, wird die Veranstaltung nach dem tödlichen Unfall trotzdem weitergehen. Dies sei der ausdrückliche Wunsch der Familie und der Vertreter der Schaustellerverbände, teilte die Stadt Oberhausen am Montag mit. Das geplante Feuerwerk werde aber abgesagt.

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes gibt es seit fast 200 Jahren und sie zählt zu den beliebtesten Kirmesveranstaltungen Deutschlands. Rund eine Million Besucher:innen zählt das Straßen- und Volksfest jährlich.