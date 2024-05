21-Jähriger tot auf Mallorca: Deutscher Tourist von Balkon gestürzt?

Am Ballermann auf der spanischen Urlaubsinsel gibt es erneut einen toten deutschen Urlauber. Wieder soll ein tragischer Sturz vom Balkon die Ursache sein.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein 21-jähriger aus Deutschland ist auf Mallorca ums Leben gekommen.

Der Tourist wurde tot an der Playa de Palma entdeckt.

Vermutlich handelt es sich erneut um ein tragisches Unglück.

Auf Mallorca ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Der 21-Jährige starb vermutlich beim Sturz von einem Hotelbalkon. Die Leiche des jungen Manns sei von Freunden am Montagmorgen an der Playa de Palma in einer Seitengasse unterhalb des Balkons entdeckt worden, berichteten "Diario de Mallorca" und andere Medien der spanischen Mittelmeerinsel unter Berufung auf die Behörden. Die Polizei bestätigte diese Informationen.

Im Video: Mallorca verbietet öffentliches Trinken von Alkohol

Beim Rauchen von Balkon gefallen?

Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Sie gehen von einem Unfall aus. Der junge Mann sei in der Nacht auf Montag vermutlich von dem Balkon im zweiten Stock gestürzt, nachdem er nach einer Partynacht zusammen mit Freunden gegen 3 Uhr morgens ins Hotel zurückgekehrt war. Das Opfer sei erst Stunden später von seinen Begleitern vermisst worden. Sie hätten den leblosen Körper kurz nach 8 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Zeitung "Última Hora" schreibt unter Berufung auf die Behörden, der Deutsche habe sich vermutlich auf das Balkongeländer gesetzt, um zu rauchen, und habe dabei das Gleichgewicht verloren.

Es handelt sich bereits um den zweiten Unfall im Mai, bei dem ein Tourist aus Deutschland am sogenannten Ballermann ums Leben kommt. Erst vor knapp zwei Wochen, am 7. Mai, war ein 23-Jähriger bei einem Sturz gestorben. Die genauen Umstände werden von den Behörden noch untersucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war dieser junge Mann nach einer Party nachts überfallen worden und hatte dabei seinen Hotelschlüssel verloren. In angetrunkenem Zustand soll er versucht haben, über die Fassade auf den Balkon seines Zimmers zu klettern.

Anzeige

Anzeige

Balconing führt immer wieder zu Unfällen

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu tödlichen Balkonstürzen von Tourist:innen. Das Phänomen ist als Balconing bekannt. Meist haben sich die betrunkenen Urlauber und Urlauberinnen ausgesperrt oder wollen als Mutprobe vom Balkon in den Pool springen. Nach dem Start der Party-Saison ist die Playa de Palma seit Ende April wieder voller Tourist:innen, die - anders als die Besucher:innen der englischen Party-Hochburg Magaluf westlich von Palma - mehrheitlich aus Deutschland kommen.

Im Video: Auch diese Urlaubsinsel will Billig-Touristen loswerden