Tot im Flugzeug: Stewardess stirbt an freiem Tag vor den Augen ihrer Kollegen

Dramatische Szenen am Flughafen Reggio Calabria: Eine 57-jährige Stewardess kollabiert auf einer Privatreise und stirbt vor den Augen ihrer Kolleg:innen.

Eine 57-jährige Stewardess ist während des Boardings für einen Flug von Reggio Calabria nach Rom gestorben. Gabriella C. arbeitete selbst als Stewardess für die italienische Fluggesellschaft Ita Airways. An diesem Tag war die Italienerin jedoch nicht im Dienst und reiste als private Passagierin.

Kurz vor dem Boarding fühlte sie sich unwohl

Wie "Daily Mail" berichtet, habe sich die dreifache Mutter unwohl gefühlt, eine medizinische Untersuchung jedoch abgelehnt. Während des Boardings habe sich der Zustand der 57-Jährigen dann rapide verschlechtert. Gabriella C. sei daraufhin kollabiert und innerhalb weniger Minuten vor den Augen der Passagier:innen und ihrer Kolleg:innen verstorben, so der Bericht. Wiederbelebungsversuche des medizinischen Personals am Flughafen seien gescheitert.

Reisende hätten anschließend das Flugzeug räumen müssen und konnten die Reise erst Stunden nach dem dramatischen Vorfall fortsetzen. Zur Todesursache gebe es bislang keine Informationen.

"Ich kannte Gabriella. Sie war eine kluge, immer lächelnde und freundliche Frau", erklärte der Bürgermeister ihres Heimatortes Sabaudia, Alberto Mosca. Gabriella C. hinterlässt einen Ehemann sowie drei Söhne.