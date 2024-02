Tote Frau in Spanien: Minderjährige Söhne unter Tatverdacht

Am Mittwochabend (7. Februar) ist in Spanien der Leichnam einer Frau gefunden worden. Die 48-Jährige wurde in einem Kofferraum entdeckt. Die beiden Söhne gelten als Tatverdächtige.

Geknebelt und mit Stichwunde am Hals

Ein grausamer Fund schockiert ganz Spanien. Am vergangenen Mittwochabend (7. Februar) wurde in Castro Uridales in der Region Kantabrien im Norden von Spanien eine geknebelte Frauenleiche im Kofferraum eines Fahrzeugs entdeckt.

Tatverdächtig sind die beiden Söhne der Toten. Die Minderjährigen wurden von den Behörden in Gewahrsam genommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Wie die Zeitung "El Mundo" berichtet, wies die Leiche mehrere Wunden, sowie eine Stichwunde am Hals auf. Der Kopf der Frau soll mit einem Müllsack bedeckt gewesen sein.

Die genauen Todesumstände sind aktuell noch ungeklärt.

Brüder zunächst als vermisst gemeldet

Die beiden Minderjährigen seien zunächst als vermisst gemeldet worden. In der Nacht zu Donnerstag (8. Februar) wurden die beiden jedoch in einem Park gefunden und in Gewahrsam genommen, berichtet der "El Mundo".

Die Vertreterin des spanischen Innenministeriums in Kantabrien, Eugenia Gómez de Diego, bestätigte in einem Interview mit dem Radiosender Cope, dass mindestens einer der beiden Jungen als Tatverdächtiger gelte, berichtet die dpa.

Der Jüngere der beiden Brüder sei unter 14 Jahren und könne daher strafrechtlich nicht belangt werden. Wie die dpa den staatliche Fernsehsender RTVE zitiert, seien die beiden Kinder 13 und 16 Jahre alt. Über das weitere Vorgehen werde die Jugendstaatsanwaltschaft entscheiden.

Der Fall hatte landesweit für Aufruhr gesorgt und sogar die anhaltenden in Spanien Bauernproteste überschattet.