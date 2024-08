Trauer um "Star Trek"-Schauspielerin Patti Yasutake: Mit 70 Jahren gestorben

Patti Yasutake ist vor allem für ihre Rolle als Krankenschwester Alyssa Ogawa in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" bekannt. Jetzt ist die beliebte Schauspielerin an Krebs gestorben - sie wurde 70 Jahre alt.

Das Wichtigste in Kürze Trauer um Hollywood-Schauspielerin Patti Yasutake.

Sie wirkte in zahlreichen Filmen und Serien mit.

Vor allem durch ihre Rolle der Alyssa Ogawa in "Star Trek" ist sie berühmt geworden.

Durch ihre Rolle in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" als Krankenschwester Alyssa Ogawa, wurde sie weltbekannt. Jetzt ist die US-Schauspielerin Patti Yasutake im Alter von 70 Jahren gestorben.

Yasutake erlag nach langem Kampf am 5. August ihrem Krebsleiden, bestätigte ihr Manager Kyle Fritz dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

"Patti war meine erste Kundin, als ich vor über 30 Jahren anfing", sagte er in einer Erklärung. "Wir haben jeden Tag genossen, an dem wir zusammengearbeitet haben, und ich werde ihr geistiges Talent und ihre Hartnäckigkeit vermissen, aber vor allem ihre Freundschaft."

Der Durchbruch mit "Star Trek"

Yasutake begann ihre Fernsehkarriere 1985 in der Serie "T.J. Hooker" an der Seite von "Star Trek"-Legende William Shatner. Der große Durchbruch gelang ihr jedoch 1990 mit der Rolle der Alyssa Ogawa in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert".

Auch in den "Star Trek"-Filmen "Treffen der Generationen" und "Der erste Kontakt" verkörperte Yasutake wieder die beliebte Krankenschwester.

Patti Yasutake war eine Vorreiterin für asiatische Schauspieler:innen

Ihre Darstellung der kompetenten und fürsorglichen Alyssa Ogawa machte sie zu einem beliebten Charakter bei den Fans. Neben "Raumschiff Enterprise" hatte sie auch Auftritte in anderen erfolgreichen Krankenhausserien wie "Emergency Room" oder "Grey's Anatomy".

In der jüngeren Vergangenheit war sie in der Netflix-Serie "Beef" als Fumi Nakai zu sehen.

Als asiatische Schauspielerin in einer Branche, die lange von weißen Darstellern dominiert wurde, öffnete sie Türen für nachfolgende Generationen.