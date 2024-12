Traurige Gewissheit: Vermisste 52-Jährige aus Arnstein tot aufgefunden

Seit dem ersten Advent wurde Tanja H. aus dem bayrischen Arnstein im Landkreis Main-Spessart vermisst. Jetzt fanden die Ermittler:innen die Leiche der 52-Jährigen.

Traurige Gewissheit im Vermisstenfall aus Arnstein: Die seit Sonntagmorgen (1. Dezember) vermisste Tanja H. wurde tot aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken habe gegenüber "inFranken.de" erklärt, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden könne. Demnach würden die Ermittler:innen von einem Unglücksfall ausgehen. Eine Obduktion sei daher nicht geplant, so der Bericht.

Im Vorfeld hatten Beamt:innen in einer Pressemitteilung erklärt, dass nicht ausgeschlossen werden könnte, dass sich die Vermisste möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befinde.

Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntagvormittag gesehen als sie um 10:30 Uhr ihre Wohnung in der Burghäuser Straße in Altbessingen, einem Ortsteil der Stadt Arnstein, verließ.

