Triumph für Putin: Wichtige Stadt Soledar offenbar verloren

Die strategisch wichtige Stadt Soledar im Osten der Ukraine könnte an die russischen Invasionstruppen von Kremlherrscher Putin gefallen sein. Darauf deutet auch der tägliche Lagebericht des ukrainischen Generalstabs hin.

Darauf deutet der Lagebericht der ukrainischen Militärführung hin.

Soledar ist ein wichtiger Baustein des ukrainischen Verteidigungswalls im Donbass.

Die heftig umkämpfte Kleinstadt Soledar im Osten der Ukraine ist womöglich von den russischen Truppen von Kremlherrscher Wladimir Putin erobert worden. Darauf deutet auch der tägliche Lagebericht der ukrainischen Militärführung von Mittwoch (11. Januar) hin. Dort wird die Abwehr russischer Angriffe an 13 verschiedenen Orten aufgeführt. Soledar wird aber ausdrücklich nicht genannt.

Soledar wohl von Russen erobert

In dem Bericht des Generalstabs heißt es: "In den vergangenen 24 Stunden haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte Attacken der Okkupanten bei den Ortschaften Hrjaniwka (Gebiet Charkiw), Stelmachiwka (Gebiet Luhansk), Spirne, Rosdoliwka, Wesele, Bachmut, Klischtschijiwka, Majorsk, Wodjane, Newelske, Krasnohoriwka, Marjinka und Pretschystiwka im Gebiet Donezk zurückgeschlagen."

Die im Lagebericht erwähnte Stadt Bachmut liegt südlich von Soledar, die Ortschaften Rosdoliwka und Wesele nordwest, beziehungsweise nordöstlich von Soledar. Der bewusste Verzicht auf die Nennung der Kleinstadt deutet darauf hin, dass die ukrainischen Kräfte die Kontrolle über Soledar weitgehend verloren haben könnten.

Zuvor hatten bereits die russischen Angreifer die Eroberung der Stadt vermeldet. Der Finanzier der russischen Söldnertruppe "Wagner", Jewgeni Prigoschin, auch bekannt als "Putins Koch", verkündete, das ganze Stadtgebiet sei unter Kontrolle seiner Einheiten.

"Putins Koch" meldet Einnahme

Die Aussage, die Stadt sei komplett erobert, war von der US-Denkfabrik Institute for the Study of the War (ISW) bezweifelt worden. Eine visuelle Bestätigung gebe es nur dafür, dass die Wagner-Truppen am 10. Januar ins Stadtzentrum vorgedrungen seien, teilte das ISW in seiner Analyse mit. Ob wirklich die gesamte Stadt unter der Kontrolle der Söldner sei, sei angesichts der Dynamik des Häuserkampfs unklar.

Soledar gilt als wichtiger Baustein des ukrainischen Festungswalls vor dem Ballungsgebiet zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Es ist der letzte Großraum im Gebiet Donbass, den die Ukrainer noch kontrollieren.