Trump geht Ex-Stabschef Kelly an: "Einer der dümmsten Menschen"

Donald Trump teilt oft und gern gegen seine politischen Gegner:innen aus. Auch vor den eigenen Rängen scheut er nicht zurück und wettert jetzt gegen zwei ehemalige Mitarbeiter.

Das Wichtigste in Kürze In einem Interview greift Donald Trump zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter an.

Der Ex-Präsident bezeichnet seinen ehemaligen Stabschef Kelly als einen der "dümmsten Menschen", die er je getroffen habe; der ehemalige General Milley sei eine "dumme Person."

Trump wetterte gegen die Männer, als das Gespräch im Interview auf den Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan kam.

Was Beleidigungen und Beschimpfungen betrifft, hält Donald Trump nur selten zurück. Das ist bekannt. Doch wo er normalerweise meist gegen seine politischen Gegner:innen austeilt, ist nun jemand anderes im Visier des Ex-Präsidenten.

Trump schießt gegen Ex-Mitarbeiter

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehproduzenten und Drehbuchautoren Shawn Ryan bezeichnet Donald Trump seinen ehemaligen Mitarbeiter und Stabschef John Kelly als "einen der dümmsten Menschen", die er je getroffen habe. Das berichtet der "Münchner Merkur" am Mittwoch (28. August).

Ein wenig glimpflicher kam der ehemalige Generalstabschef der Streitkräfte, General Mark Milley, davon. Ihn nannte Trump eine "dumme Person".

Trump: "Wir haben einige wirklich dumme Leute an der Spitze"

Die Sprache kam auf die beiden Militärs, als in dem Interview der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan thematisiert wurde. Daraufhin kritisierte Trump zunächst General Milley, fokussierte sich dann jedoch auf Kelly. Der Ex-Stabschef sei "ein Tyrann, aber ein schwacher Tyrann", so Trump. Es folgte ein Rundumschlag: "Wir haben einige wirklich dumme Leute an der Spitze."

Milley diente von 2015 bis 2019 als 39. Stabschef der Armee und wurde von Trump, unter dessen Amtszeit, zum Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff ernannt. Den Posten hatte er bis 2023 inne. Kelly ist nicht nur ein ehemaliger politischer Berater und Veteran, sondern diente unter Trump auch als erster Minister für Heimatschutz.

Trump hat keinen Respekt für Kelly

Kelly wird jedoch nicht zum ersten Mal von Trump verbal attackiert. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender "CNN" sagte Trump: "Ich wäre nicht der Letzte, der sagt, dass er ein Lügner ist, er ist ein erwiesener Lügner." Er hätte ihn nicht respektiert, weil er dem Job nicht gewachsen gewesen sei, so der Republikaner weiter.

Auch beschuldigte Trump den General Milley in einem Post auf Truth Social im vergangenen Jahr: Wegen seiner Rolle beim Afghanistan-Abzug und seiner Kommunikation mit China im Jahr 2020 hätte er Verrat an den USA begangen. Der Abzug aus Afghanistan scheint dem Ex-Präsidenten nach wie vor ein Dorn im Auge zu sein. Unter ihm hätten die Vereinigten Staaten 2,2 Billionen US-Dollar für die Verteidigung ausgegeben, wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Newsweek" berichtet. Auch sei die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan während seiner Amtszeit um etwa 95 Prozent gestiegen.

Ryan selbst ist Veteran und sagte zu Beginn des Interviews, er führe dieses im Namen der Veteran:innen im Land, die im Gefecht gedient haben. Neben dem Rückzug aus Afghanistan kamen in dem Interview auch andere Themen zur Sprache, wie etwa der Krieg in der Ukraine, Klimawandel oder auch Trumps Rhetorik gegenüber Veteran:innen.