Trump-Kumpel Tucker Carlson in Moskau - interviewt er Putin?

Warum ist Tucker Carlson in Moskau? Mehrere Medien spekulieren, der kontroverse US-Moderator könne der erste westliche Journalist sein, der Putin seit Kriegsbeginn interviewt. Der Kreml gibt sich unwissend.

Zahlreiche russische Medien verbreiteten am Montag (5. Februar) Bilder von einem durch Moskau flanierenden Tucker Carlson. Der umstrittene ehemalige Fox-News-Moderator befindet sich angeblich seit Tagen in der russischen Hauptstadt, besuchte unter anderem das Bolschoi-Theater. Doch Medien spekulieren, Carlsons Russland-Besuch sei keineswegs nur rein touristisch.

Unter anderem die britische Zeitung "The Telegraph" vermutet, der Trump-Kumpel könne der erste westliche Journalist sein, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine interviewt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wurde am Montag von Reporter:innen auf den brisanten US-Besuch angesprochen und unter anderem gefragt, ob Carlson das russische Verwaltungsgebäude im Zentrum Moskaus besucht habe. Peskow entgegnete knapp: "Ich äußere mich in keiner Weise zu den Bewegungen eines amerikanischen Journalisten."

Carlson über Interview: "Wir werden sehen"

Carlson selbst sprach in einem Interview mit der Zeitung "Izvestia" über seinen Moskau-Besuch. "Es ist wunderschön", so der kontroverse Moderator. "Ich wollte es einfach sehen, weil ich so viel darüber gelesen habe, aber es noch nie gesehen habe." Auf die Frage eines Reporters, ob er in Moskau sei, um Putin zu interviewen, antwortete Carlson lächelnd mit: "Wir werden sehen."

Carlson ist für seine Putin-freundliche Haltung bekannt und erzählte erst im September 2023 in einem Interview mit der Schweizer "Weltwoche", dass er einen Versuch unternommen hat, den russischen Präsidenten zu interviewen. Angeblich habe ihn die US-Regierung daran gehindert.

Seit seiner Entlassung bei Fox News veröffentlicht Tucker Carlson regelmäßig Interviews mit umstrittenen Persönlichkeiten auf Twitter. Unter anderem sprach er mit dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump und dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones.