Trump nach Schuldspruch im Schweigegeld-Prozess: Gefängnis wäre für mich in Ordnung

02.06.2024 • 09:16 Uhr

Trump als Boxsack: Stormy Daniels meldet sich zu Wort

"Ich denke, er (Trump) sollte zu einer Gefängnisstrafe und einiger gemeinnütziger Arbeit für die weniger Glücklichen verurteilt werden oder ein freiwilliger Boxsack in einem Frauenhaus sein", sagte die 45-jährige Daniels dem "Sunday Mirror". "Verhaftet ihn jetzt." Zudem warnte sie vor Trumps erneuter Kandidatur: "Er ist völlig realitätsfremd."

Trump war von den Geschworenen in dem Prozess in allen 34 Anklagepunkten wegen illegaler Wahlkampf-Finanzierung für schuldig gesprochen worden. Sein Anwalt kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden.

Zudem sei sie überrascht gewesen, wie schnell die Geschworenen den ehemaligen Präsidenten für schuldig befunden hätten. Dies zeige, dass sie ihrer Aussage geglaubt hätten. Sie wisse nicht, wie das Strafmaß aussehen könnte oder was Trump überhaupt verstehen werde.

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels schlägt vor, Trump als "freiwilligen Boxsack in einem Frauenhaus" zu nutzen. © Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

Stormy Daniels sagte laut "Sunday Mirror", sie werde trotz der Gerechtigkeit, die ihr widerfahren sei, nie den Morddrohungen von Trumps Anhängern entkommen. "Man hat immer das Gefühl, dass man der Bösewicht ist, selbst wenn man nicht diesem Maßstab entspricht." Es sei einschüchternd gewesen, vor Gericht zu stehen und von den Geschworenen angeschaut zu werden. Aber sie sei froh, dass die Dinge vor Gericht ans Licht gekommen seien, die bewiesen hätten, dass sie die ganze Zeit die Wahrheit gesagt habe. "Für mich ist es noch nicht vorbei. Für mich wird es nie vorbei sein. Trump mag schuldig sein, aber ich muss immer noch mit dem Erbe leben."

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war am Freitag, (31. Mai) von einem New Yorker Gericht in allen 34 Anklagepunkten für schuldig besprochen worden. In dem Prozess ging es um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte Trump vorgeworfen, er habe seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 durch die Zahlung von 130 000 Dollar Schweigegeld an Stormy Daniels verbessern wollen und den Geldfluss anschließend unrechtmäßig verbucht. Daniels hatte in dem Verfahren ausgesagt, sie habe im Jahr 2006 in Trumps Hotel-Suite am Lake Tahoe Sex mit ihm gehabt. Der heute 77-Jährige bestreitet das.