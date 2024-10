Trump schießt bei Wahlkampf gegen Harris - Überraschungsauftritt von Frau Melania

Als Präsidentschaftskandidat kam Donald Trump mit einer Wahlkampf-Botschaft in seine Heimatstadt New York zurück - und das mit prominenter Unterstützung.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Tech-Milliardär Elon Musk und anderen prominenten Unterstützer:innen hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump wieder verbal gegen Kamala Harris ausgeteilt.

Musk lobte derweil die zukünftige Wirtschaftspolitik unter Trump, bei der er selbst mitwirken wolle.

Melania Trump, die Ehefrau des Republikaners, sorgte für einen Überraschung-Auftritt auf der Bühne und sprach erstmals in diesem Wahlkampf öffentlich zu seinen Anhänger:innen.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Tech-Milliardär Elon Musk und anderen prominenten Unterstützer:innen warb US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump in der liberalen Metropole New York um Wählerstimmen im Rennen ums Weiße Haus. Im Madison Square Garden, der fast 20.000 Zuschauer:innen fasst, sorgte der 78-jährige Republikaner mit persönlichen Angriffen auf seine Konkurrentin Kamala Harris für teils begeisterten Applaus - obwohl dabei mehrere Unwahrheiten über die Demokratin wie auch die Migrationspolitik dabei waren. Er bezeichnete Harris unter anderem als "Person mit einem sehr niedrigen IQ".

Musk lobte die zukünftige Wirtschaftspolitik unter Trump, bei der er selbst mitwirken wolle: "Die Zukunft wird großartig", rief er der Menge zu. Trump sagte: "An dem Tag, an dem ich meinen Amtseid ablege, endet die Migranteninvasion in unserem Land und der Wiederaufbau unseres Landes beginnt." Zuvor sprachen rund 20 zum Teil umstrittene Redner:innen, darunter auch der ehemalige Profi-Wrestler Hulk Hogan und der ehemalige New Yorker Bürgermeister und frühere Trump-Anwalt Rudy Giuliani.

Im Video: China-Spionage im US-Wahlkampf: Trump und Harris im Visier von Geheimdiensten

Melania kündigt Trump als nächsten Präsidenten an

Für eine besondere Überraschung in New York sorgte Melania Trump: Die Ehefrau des Republikaners betrat überraschend die Bühne und sprach erstmals in diesem Wahlkampf öffentlich zu seinen Anhänger:innen: "New York City und Amerika benötigen den Zauber zurück, der diese Stadt seit Generationen geprägt hat", sagte die frühere First Lady. Sie rief dazu auf, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten, um die "amerikanische Größe" wiederherzustellen.

Stellt euch ein wunderbares Amerika vor, in dem Sicherheit, Wohlstand und Gesundheit für unsere Familien gesät werden. Melania Trump

Anschließend kündigte sie ihren Ehemann als nächsten "Commander-in-Chief" (Oberbefehlshaber) an und begrüßte ihn mit Küssen auf der Bühne.

Im Video: Hier wird die US-Wahl entschieden: Harris und Trump werben in den Swing States

Anzeige

Anzeige

Schwieriges Verhältnis zu New York

Mit seinem Auftritt in der größten amerikanischen Stadt, einer Hochburg der Demokraten, wollte Trump offensichtlich ein Zeichen setzen. Dies könnte auch einigen republikanischen Parlamentskandidaten zugutekommen, die in mehreren engen Rennen im Bundesstaat auf einen Erfolg hoffen und nach der Wahl am 5. November einen Sitz im US-Kongress erobern wollen.

Trump stammt aus dem New Yorker Stadtteil Queens und erlebte als Erbe eines Immobilienunternehmens in den späten 70er und 80er Jahren einen beeindruckenden Aufstieg in New York, der ihm landesweite Bekanntheit einbrachte. Seit dem umstrittenen Wahlkampf 2016 haben sich jedoch viele der liberalen New Yorker von Trump und seiner rechtspopulistischen Politik distanziert.