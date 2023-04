Trump sicher: Nixon bedauerte, nicht gekämpft zu haben

Dem einstigen US-Präsidenten Nixon fehlte es an Unterstützung im Kongress, seinen Platz räumte er quasi ohne Widerworte. Das zumindest glaubt Donald Trump und betont einmal mehr, wie groß sein eigener Rückhalt bei seinen Parteikollegen sei.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich in einem TV-Interview mit einem seiner Vorgänger verglichen und betont, dass er in einer wesentlich besseren Position als dieser sei. Im Gespräch mit Mark Levin erklärte der 76-Jährige beim Sender Fox News, Richard Nixon habe weniger Unterstützung im Kongress gehabt als er. Das berichtet die US-Website "The Hill".

Nixon war der 37. Präsident der USA, musste aber 1974 infolge der Watergate-Affäre sein Amt aufgeben und zurücktreten - als einziger US-Präsident in der Geschichte. Im Vergleich zu Nixon habe Trump allerdings große Unterstützung im Kongress gehabt, als er sich dem Amtsenthebungsverfahren stellen musste.

Nixon war "sein eigener schlimmster Feind"

"Ich werde nie vergessen: Als das passierte, hatten wir so viel Unterstützung. Nixon hatte keine Unterstützung", so Trump. Nixon sei "sehr, sehr hart zu den Leuten" gewesen. "Ich komme mit den Leuten gut aus", betont der 76-Jährige. Die Kongressabgeordneten seien großartig, im Gegensatz zu ihm sei Richard Nixon aber nicht mit den Abgeordnetenzurechtgekommen. Trump hob noch einmal hervor, es gebe "einige großartige Menschen bei den Republikanern", mit denen er gut auskomme und die zusammenhielten.

Weiter unterstellte Trump seinem Vorgänger, dass dessen "größtes Bedauern" gewesen sei, nicht gekämpft zu haben, als die Watergate-Affäre passiert war. "Sie gingen rüber, um ihm zu sagen, dass er raus muss und er ging am nächsten Tag oder am nächsten Morgen. Und sein größtes Bedauern war, dass er nicht gekämpft hat, weil es nicht seine Art war." Zwar sei Nixon ein "sehr harter Kerl gewesen", doch auch "sein eigener schlimmster Feind".

