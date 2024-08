Trump unter Druck: Eigene Partei kritisiert Angriffe auf Harris

Immer wieder greift Donald Trump seine Konkurrentin Kamala Harris unter der Gürtellinie an. Dies sei ein großer Fehler, betonen selbst zahlreiche Republikaner. Der 78-Jährige soll sich auf das Wesentliche konzentrieren, lautet die einhellige Meinung.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump ist in den Umfragen hinter Kamala Harris zurückgefallen.

Ein Grund dafür könnten auch die ständigen persönlichen Attacken des Republikaners gegenüber der Vize-Präsidentin sein.

Zahlreiche Parteifreunde des 78-Jährigen fordern deshalb eine Kurskorrektur.

Bei den Republikanern wächst angesichts des Umfrage-Hochs von Kamala Harris die Unzufriedenheit über Donald Trump. Mehrere Politiker und Berater haben deshalb den eindringlichen Appell an den 78-Jährigen, seine Wahlkampfstrategie zu ändern.

"Wenn Trump Harris persönlich und nicht wegen seiner Politik angreift, steigt die Unterstützung für Harris unter den Wechselwählern, insbesondere unter den Frauen. Das ist im Moment einfach eine Tatsache", sagte Peter Navarro, ein ehemaliger Berater des Weißen Hauses von Trump, am 12. August im konservativen WarRoom-Podcast.

So hat Trump Harris beispielsweise mit Blick auf ihre Herkunft und Hautfarbe scharf angegriffen und rassistisch beleidigt. "Sie war immer indischer Abstammung und hat nur mit ihrer indischen Abstammung geworben", sagte Trump bei einem Auftritt beim Nationalen Verband Schwarzer Journalistinnen und Journalisten in Chicago Anfang August. "Also ich weiß es nicht: Ist sie indisch oder ist sie schwarz?", ergänzte der frühere US-Präsident.

Ramaswamy: Trump soll sich auf Politik konzentrieren

"Der Weg nach vorn besteht darin, sich auf die Politik zu konzentrieren. Konzentrieren Sie sich auf die Politik. Das ist für die Republikanische Partei meiner Meinung nach der Weg zum Erfolg", sagte der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy am Dienstag auf NPR.

Wegen FBI-Razzia - Trump will 100 Millionen US-Dollar vom Justizministerium

Conway: Weniger Beleidigungen, mehr Einsichten

"Das Erfolgsrezept für Präsident Trump liegt auf der Hand: Weniger Beleidigungen, mehr Einsichten und dieser politische Kontrast", rät auch Kellyanne Conway, eine ehemalige Trump-Beraterin im Weißen Haus, am Montag in einem Interview mit Fox News.

Auch Kevin McCarthy, ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses, empfehlt Trump, sich nicht in Nebenkriegsschauplätzen zu verzetteln: "Bei diesem Rennen darf es nicht um Persönlichkeiten gehen", sagte McCarthy auf Fox News. "Hören Sie auf, die Größe ihrer Menschenmenge in Frage zu stellen, und fangen Sie an, ihre Positionen in Frage zu stellen."

Dem US-Umfrageportal "realclearpolitics" zufolge liegt Harris aktuell mit 47,8 Prozent knapp vor Trump mit 46,7 Prozent. Seit dem Rückzug von US-PräsidentJoe Biden haben die Demokraten eine deutliche Trendumkehr einleiten können. Gegen Biden hatte Trump zuvor deutlich in Führung gelegen.