Trump verwirrt mit Aussage: Christen werden nach der US-Wahl "nicht mehr wählen müssen"

Es ist ein Appell, der für viel Wirbel sorgt: Trump zufolge werden Christ:innen in den USA künftig nicht mehr wählen müssen, sollte er die Wahl im November gewinnen. Was genau meint er damit?

Anzeige

Dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zufolge werden die Christ:innen in den USA nach der Wahl im November nicht mehr wählen müssen, sollten sie beim nächsten Urnengang ihre Stimme für ihn abgeben. "In vier Jahren brauchen Sie nicht mehr zu wählen. Wir werden es so gut hinbekommen, dass ihr nicht mehr wählen müsst", sagte der 78-Jährige am Freitag (26. Juli) laut Reuters bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Was genau der Ex-Präsident mit seiner Aussage meinte, ließ er offen.

Trump rief die Teilnehmer:innen des Events gleichzeitig mit Nachdruck zur Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen im November auf. "Christen, geht wählen, nur dieses Mal", unterstrich der Republikaner. "Ich liebe euch Christen. Ich bin ein Christ. Ich liebe euch, geht raus, ihr müsst rausgehen und wählen", fügte er hinzu.

Die Aussagen des Präsidentschaftskandidaten sorgten in den USA für viel Wirbel. Auch der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, ging auf Anfrage nicht auf die konkrete Bedeutung der umstrittenen Trump-Äußerungen ein. Der Republikaner habe "davon gesprochen, dieses Land zu vereinen", sagte er lediglich.

Im Video: Trump gibt Harris und Biden die Schuld für Raketenangriff auf Golanhöhe