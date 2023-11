Eine mehr als turbulente Nacht mussten Kreuzfahrtpassagier:innen des Dampfers "Mein Schiff 3" erleben: Das schwimmende Riesen-Hotel durchkreuzte auf seinem Weg nach Teneriffa einen Ausläufer des Orkantiefs "Ciaran". Die Wellen sollen rund acht Meter hoch gewesen sein.

Wellen und Stürme sind für Kolosse wie das "Mein Schiff 3" von der Reederei TUI in der Regel kein Problem. Für Gäste fühlt sich eine Fahrt durch einen Sturm wie das Orkantief "Ciaran" (auch bekannt als "Emir") allerdings nicht wie ein lustiges Fahrgeschäft auf dem Volksfest an, sondern manchmal wie ein Horrortrip.

Auf dem Weg nach Teneriffa kam der Sturm

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön - Passagier:innen der "Mein Schiff 3" konnten diesem Lied sicher nicht viel abgewinnen, als sie mitten auf dem Weg nach Teneriffa in einen Sturm geraten sind. Die Außendecks wurden gesperrt, die Geschwindigkeit gedrosselt und rund acht Meter hohe Wellen begleiteten die angsteinflößende Fahrt. Trotzdem sollen alle Veranstaltungen im Schiff stattgefunden haben, Restaurants waren laut "Schiffe und Kreuzfahrten" geöffnet, wenn auch weniger besucht als sonst. Dank ausfahrbarer Stabilisatoren konnten die Schiffsbewegungen etwas reduziert werden.

Ein Passagier dokumentierte die Fahrt auf Facebook mit den Worten: "Das Geschirr und alles, was nicht irgendwie gesichert war, flog durch die Gegend. Selbst im Bett musste man sich festkrallen, um nicht rauszufallen." Es mussten wohl auch Tische und Stühle in einem Restaurant gesichert werden. Über Schäden allerdings wurde laut "T-Online" nichts bekannt. Das stürmische Gebiet auf dem Atlantik konnte aufgrund des straffen Zeitplans nicht umfahren werden. Da die "Mein Schiff 3" nach Teneriffa weiter in die Karibik fährt, musste auf eine pünktliche Ankunft auf der Insel geachtet werden.