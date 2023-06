U-Boot mit Titanic-Touristen spurlos verschwunden - Suchaktion im Atlantik

Im Atlantik ist offenbar ein U-Boot verschollen gegangen, das Touristen zum Wrack der Titanic bringen sollte. Eine Suchaktion läuft.

Ein Tauchboot, mit dem man das Wrack der Titanic besichtigen kann, ist im Atlantik verschwunden. Das berichtet die BBC unter Berufung auf die Bostoner Küstenwache. Demnach laufe derzeit eine Such- und Rettungsaktion. Unklar ist jedoch, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Untergangs an Bord befanden.

Das private Unternehmen OceanGate Expeditions, das Tauchboote für Tiefseeexpeditionen einsetzt, hat kürzlich auf Social Media gepostet, dass eine seiner Titanic-Expeditionen "im Gange" sei.

Ausflug kostet 250.000 Dollar

Berichten zufolge bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur "Titanic" an. Der Zeitung "New York Times" zufolge kostete eine achttägige Fahrt im Sommer 2022 rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro). Ein Tauchgang, einschließlich Abstieg und Aufstieg, dauert etwa acht Stunden. Das berühmte Schiffswrack liegt in 3.800 m Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. Es liegt etwa 600 km vor der Küste von Neufundland, Kanada.

Die "Titanic" war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1.500 Menschen starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 in rund 3.800 Metern Tiefe entdeckt. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.