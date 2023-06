U-Boot mit Titanic-Touristen vermisst: Rettern läuft Zeit davon

Im Atlantik ist ein U-Boot verschollen gegangen, das Touristen zum Wrack der Titanic bringen sollte. Eine Suchaktion läuft - doch die Zeit drängt.

Ein Tauchboot, mit dem man das Wrack der Titanic besichtigen kann, ist im Atlantik verschwunden. Das berichtet die BBC unter Berufung auf die Bostoner Küstenwache. Demnach laufe derzeit eine Such- und Rettungsaktion. Laut britischen Medien sollen sich fünf Personen an Bord des U-Boots befinden.

Bei einem der Passagiere handelt es sich offenbar um den britischen Milliardär Hamish Harding. Der Stiefsohn des CEOs der Firma Action Aviation in Dubai schrieb am Montag (19. Juni) auf Facebook: "Gedanken und Gebete für meinen Stiefvater Hamish Harding, weil sein U-Boot während der Erkundung der Titanic verschwunden ist."

Küstenwache: 70 bis 96 Stunden bleiben zur Rettung

Das private Unternehmen OceanGate Expeditions erklärte laut der "Bild"-Zeitung in einem Statement, dass man alles für die Rettung der vermissten Personen unternehmen werde.

Wir prüfen und mobilisieren alle Optionen, um die Besatzung sicher zurückzubringen. Unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt den Besatzungsmitgliedern im Tauchboot und ihren Familien. Wir arbeiten an der sicheren Rückkehr der Besatzungsmitglieder. Statement von Ocean Gate

Laut der US-Küstenwache drängt bei der Rettung allerdings die Zeit. "Da der Sauerstoff in der Kapsel nach Betreiberangaben für 96 Stunden reiche, "gehen wir davon aus, dass derzeit zwischen 70 und 96 Stunden verfügbar sind", sagte Kommandant John Mauger am Montagnachmittag (Ortszeit) in Boston. Vorherigen Angaben zufolge wird das Boot bereits mehr als 24 Stunden vermisst.

Momentan gehe es darum, das Tauchboot an der Wasseroberfläche oder in der Tiefe des Ozeans aufzuspüren, sagte Mauger weiter. Dafür würden mehrere Flugzeuge und Schiffe sowie Bojen mit Sonar an Bord eingesetzt, die Geräusche in einer Meerestiefe von bis zu knapp 4000 Meter erfassen können. Erst wenn der genaue Ort des Bootes klar sei, könne eine mögliche Rettung angegangen werden.

Ausflug kostet 250.000 Dollar

Berichten zufolge bietet das Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur "Titanic" an. Der Zeitung "New York Times" zufolge kostete eine achttägige Fahrt im Sommer 2022 rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro). Ein Tauchgang, einschließlich Abstieg und Aufstieg, dauert etwa acht Stunden. Das berühmte Schiffswrack liegt in 3.800 m Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. Es liegt etwa 600 km vor der Küste von Neufundland, Kanada.

Die "Titanic" war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1.500 Menschen starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 in rund 3.800 Metern Tiefe entdeckt. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.