Überschwemmungen in Dubai: Ungewöhnliches Unwetter im Wüsten-Staat

Heftige Regenfälle haben über der arabischen Halbinsel gewütet. In Dubai gab es sogar Überschwemmungen. Der Wetterdienst der Vereinigten Arabischen Emirate gibt deswegen eine dringliche Warnung heraus.

Das Wichtigste in Kürze Heftige Regenfälle haben in Dubai in kurzer Zeit Überschwemmungen verursacht.

In den sozialen Medien waren überflutete Straßen, Autos und Gebäude zu sehen.

Der Wetterdienst der Emirate gibt deswegen eine Warnung heraus.

Dubai wurde am Wochenende von schweren Unwettern heimgesucht. Dies führte dazu, dass es am Montag (12. Februar) in einigen Teilen der Stadt Überschwemmungen gab. Betroffen waren vor allem tief gelegene Gebiete und Straßen.

Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigen überflutete Straßen, Autos und Gebäude. Auch am Flughafen von Dubai kam es zu Überschwemmungen, wie Aufnahmen aus den sozialen Netzwerken zeigen.

Wetterdienst gibt Warnung heraus

Das Emirati National Center of Meteorology hat für viele Städte in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Wetterwarnung herausgegeben. Die Behörden haben die Menschen aufgefordert, vorsichtig zu sein und nicht in überflutete Gebiete zu fahren. Schulen und Universitäten wurden am 13. Februar geschlossen.

Die Wahrscheinlichkeit von Unwettern in Dubai ist relativ gering. Lediglich in den Wintermonaten von Dezember bis Februar kommt es vereinzelt zu schwereren Regenfällen, Gewittern oder auch zu Hagelschauern. Zu derartigen Unwettern mit Hochwasser kommt es jedoch äußerst selten.