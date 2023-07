 Ukraine feiert militärischen Erfolg: "Unser Süden! Unsere Jungs!"

Selenskyj vermeldet erfolgreichen Vorstoß im Südosten +++ Russen attackieren Westukraine massiv +++ Russlandexperte: Kreml hat Angst, aber braucht Prigoschin noch +++ Putin will ukrainische Getreidelieferungen ersetzen +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Ticker.

+++ 28. Juli, 8:49 Uhr: Der Ukraine ist offenbar ein militärischer Erfolg gegen die russischen Invasoren im Südosten des Landes gelungen. Dort soll das Dorf Staromajorske befreit worden sein. "Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend auf Telegram. Dazu veröffentlichte er ein Video, das in dem Ort im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer.

An anderen Stellen der Front berichtete das angegriffene Land von schweren Kämpfen - aber auch von weiteren kleineren Erfolgen. Präsident Selenskyj besuchte unterdessen in Odessa am Schwarzen Meer die zerstörte Verklärungskathedrale.



Auch südlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Donezker Gebiet erzielte die Ukraine eigenen Angaben zufolge Geländegewinne. "Wir bewegen uns schrittweise voran", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. Schwerpunkte der harten Kämpfe seien die Ortschaften Klischtschijiwka, Kurdjumiwka und Andrijiwka. Im Generalstabsbericht wiederum war von abgewehrten russischen Angriffen südlich von Klischtschijiwka und russischen Bombardements bei Kurdjumiwka die Rede.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Vor etwas mehr als sieben Wochen begann sie mit einer Gegenoffensive zur Befreiung besetzter Gebiete. Nachdem diese zunächst hinter den hoch gesteckten Erwartungen zurückblieb, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf Pentagon-Beamte, das angegriffene Land habe nun im Südosten seinen bislang wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen.

Russen überziehen Westukraine mit Raketenangriffen

+++ 27. Juli, 8:01 Uhr: Die Truppen von Russlands Machthaber Wladimir Putin haben den Westen der Ukraine mit einer neuen Angriffswelle überzogen. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, sagte am Mittwoch im Fernsehen, dass Raketen in das Gebiet Chmelnyzkyj geflogen seien, wo sich auch ein Militärflughafen befindet.



Bis zum Mittwochabend seien insgesamt 36 Marschflugkörper abgefangen - darunter auch Geschosse über den Gebieten Kiew, Charkiw und Dnipro. Luftalarm war zwischenzeitlich im ganzen Land ausgelöst worden.

Ziel der Angriffe sollen ukrainischen militärnahen Quellen zufolge Su-24-Kampfbomber auf dem Militärflughafen Starokostjantyniw gewesen sein. Die ukrainische Luftwaffe hatte mit Su-24 in den vergangenen Tagen mehrere erfolgreiche Luftschläge mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow auf russische Munitionslager auf der seit 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim durchgeführt.

Der Luftwaffenstützpunkt Starokostjantyniw ist seit dem Beginn der russischen Invasion vor über 17 Monaten vom russischen Militär wiederholt mit Raketen angegriffen worden. Ob es dieses Mal zu Zerstörungen kam, war zunächst nicht bekannt. "Es gab einige Treffer und einige Raketensplitter fielen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj später in seiner Abendansprache lediglich. Insgesamt jedoch sei der Angriff abgewehrt worden.

Experte: Putin braucht Prigoschin

+++ 26. Juli, 17:21 Uhr: Laut dem Russland-Experten Mark Galeotti kann die Festnahme des russischen Ultranationalisten Igor Girkin mit der Nervosität und Angst im Kreml begründet werden. "Das Regime hatte bisher das Gefühl, dass diese ultranationalistischen Kritiker unbequem und lästig waren, aber letztlich kontrollierbar", sagte er am Mittwoch gegenüber dem "Spiegel".

Die Lage habe sich nun aber verändert. "Ich glaube, der Kreml hat jetzt Angst. Das Regime ist viel nervöser geworden und deshalb viel weniger bereit, Risiken einzugehen", begründete Galeotti die Festnahme Galeottis.

Putin will ukrainische Getreidelieferungen ersetzen

+++ 24. Juli, 8:47 Uhr: Das Getreideabkommen zum Export von ukrainischem Getreide war überhaupt erst durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine nötig geworden. Seit wenigen Tagen hat Moskau das Abkommen komplett gestoppt und Getreidefrachter, die ukrainische Hafenstädte ansteuern, zu möglichen Angriffszielen erklärt. Jetzt hat Kreml-Machthaber Wladimir Putin erklärt, ukrainische Getreidelieferungen durch russische ersetzen zu wollen.



"Ich möchte versichern, dass unser Land in der Lage ist, ukrainisches Getreide sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen, zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten", schrieb Putin in einem auf der Website des Kremls in der Nacht zum Montag veröffentlichten Artikel für afrikanische Medien. Der Anlass für Putins Angebot ist offensichtlich: In St. Petersburg findet ab Donnerstag ein Russland-Afrika-Gipfel statt.

Russland, das seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland führt, hatte das internationale Getreideabkommen vor einer Woche trotz vieler internationaler Appelle auslaufen lassen. Die Vereinten Nationen setzten sich mehrfach dafür ein, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen, auch China rief beide Seiten zu einer raschen Wiederaufnahme der Exporte auf. Befürchtet wird, dass Hungersnöte in ärmeren Ländern ansonsten noch größer werden.

+++ 23. Juli, 13:34 Uhr: Nach den neuen russischen Angriffen auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. "Raketen gegen friedliche Städte, gegen Wohngebäude, gegen eine Kathedrale... Es kann keine Entschuldigung für das russische Böse geben", schrieb Selenskyj am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal. "Wie immer wird auch dieses Böse verlieren. Und es wird für Odessa definitiv eine Vergeltung gegen die russischen Terroristen geben."

Russland hatte am vergangenen Montag unter internationalem Protest ein internationales Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt und bombardiert seitdem täglich Odessa. Die Millionenstadt spielte für den Export der Nahrungsmittel übers Schwarze Meer eine zentrale Rolle. Bei Angriffen in der Nacht zum Sonntag wurden ukrainischen Angaben zufolge insgesamt 19 russische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Die Luftverteidigung habe neun davon abwehren können.

Durch die Angriffe wurden den ukrainischen Behörden zufolge ein Mensch getötet und 19 verletzt. Außerdem seien Hafeninfrastruktur, Wohnhäuser und die Verklärungskathedrale beschädigt worden, ein Wahrzeichen der Stadt. Ungeachtet der gut dokumentierten Schäden stritt das russische Verteidigungsministerium später ab, für die Zerstörung des Gotteshauses verantwortlich zu sein.

Der Chef der Militärverwaltung im ostukrainischen Gebiet Donezk, Pawlo Kyrylenko, berichtete zudem von einem russischen Angriff mit Streumunition auf die Stadt Tschassiw Jar. Infolgedessen sei der Kulturpalast der Stadt abgebrannt, der als medizinische Versorgungsstelle genutzt wurde.

Wagner-Truppen: Putin droht Polen

+++ 22. Juli, 7:17 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat Polen wegen der Verlegung von Truppen in Richtung des Nachbarlandes Belarus gedroht. "Belarus ist Teil des Unionsstaates. Und die Entfesselung einer Aggression gegen Belarus würde eine Aggression gegen die Russische Föderation bedeuten. Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren", sagte Putin bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats.

Die Regierung des Nato- und EU-Staats Polen hatte zuvor mitgeteilt, wegen der Präsenz russischer Wagner-Söldner im benachbarten Belarus eine noch unbekannte Zahl eigener Soldaten weiter in den Osten des Landes verlegen zu wollen. Wenige Kilometer vor der Grenze zu Polen findet auf einem Militärgelände bei Brest in Belarus derzeit eine Übung statt. Dabei sollen Kämpfer der russischen Privatarmee Wagner belarussische Soldaten ausbilden. Zu den Sorgen in Polen sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in Prag: "Da, wo unsere polnischen Freunde Unterstützung brauchen, im Falle des Falles werden sie sie bekommen."

Inmitten des von ihm selbst angeordneten Angriffskriegs gegen die Ukraine warf Putin zudem ohne jegliche Beweise Polen die Absicht vor, die Westukraine zu besetzen. Es gebe Berichte über eine angeblich geplante Schaffung einer polnisch-litauisch-ukrainischen Militäreinheit, sagte er. Auch hier blieb er Beweise schuldig. Die Einheit solle in der Ukraine "angeblich für die Gewährleistung der Sicherheit der heutigen Westukraine eingesetzt werden", sagte Putin. "Doch im Grunde, wenn man die Dinge beim Namen nennt, geht es um die nachfolgende Besetzung dieser Gebiete."

Polen solle auch nicht vergessen, dass der Zugewinn früherer deutscher Gebiete im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg ein "Geschenk Stalins" gewesen sei, sagte Putin. Der Sprecher des Koordinators der polnischen Geheimdienste sprach von Lügen des Kremlchefs. "Wladimir Putin bedient sich erneut des Geschichtsrevisionismus, um falsche Anschuldigungen gegen die Republik Polen zu verbreiten", schrieb Sprecher Stanislaw Zaryn auf Twitter.

Raketen auf ukrainische Hafenstadt Odessa - mehrere Verletzte

+++ 21. Juli, 9:36 Uhr: Mindestens zwei Menschen sind bei erneuten russischen Angriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa verletzt worden, so Angaben der Behörden. "Im Morgengrauen haben die Russen Raketen des Typs Kalibr von einem Raketenkreuzer abgeschossen, den sie nachts zum Patrouillieren ins Schwarze Meer entsandt haben", erklärte der Chef der Militärverwaltung, Oleh Kiper, am Freitag (21. Juli) auf seinem Telegram-Kanal. Es sei die vierte Attacke auf die Millionenstadt innerhalb dieser Woche.

Die Angriffe sollen einmal mehr den Getreidespeichern gegolten haben. Durch den Beschuss seien 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste vernichtet worden, berichtete der Verwaltungschef. Durch die Explosion hätten zwei Menschen Schnittwunden erlitten. Es habe zwei Raketenangriffe auf Odessa gegeben: Erst seien zwei Raketen eingeschlagen, als dann bereits die Lösch- und Rettungsarbeiten begonnen hatten, soll Russland eine weitere Rakete abgefeuert haben. Die Rettungskräfte hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Ukraine, Odessa: Eine Frau sieht zu, wie Rettungskräfte nach einem Angriff an einem zerstörten Gebäude arbeiten. © Libkos/AP/dpa

Chinesisches Konsulat beschädigt

+++ 21. Juli, 7:25 Uhr: China hat Schäden an seinem Generalkonsulat in Odessa bestätigt, die durch einen russischen Angriff auf die Hafenstadt entstanden sind. Am Freitag zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Außenministeriums. Demnach seien durch eine Explosion in der Nähe der diplomatischen Vertretung Teile der Wandverkleidung und Fenster beschädigt worden.

Russland hatte nach der Aufkündigung des internationalen Getreideabkommens am Donnerstag (20. Juli) mehrere Städte am Schwarzen Meer aus der Luft angegriffen. Es sei niemand verletzt worden, die Beschäftigten hätten das Konsulat verlassen. Man werde die Entwicklungen weiter aufmerksam verfolgen, hieß es. "Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit chinesischer Einrichtungen und Bürger in der Ukraine zu gewährleisten", sagte der Sprecher.

USA: Ukraine setzt Streumunition bereits "effektiv" ein

+++ 20. Juli, 22:34 Uhr: Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington hat die Ukraine mit dem Einsatz umstrittener Streumunition begonnen. "Sie setzen sie angemessen ein, sie setzen sie effektiv ein", erklärte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby, am Donnerstag. Der Einsatz der Streumunition wirke sich bereits auf russische Verteidigungsstellungen und Offensivmanöver aus.

Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf namentlich nicht genannte ukrainische Regierungsbeamte berichtet, dass die Streitkräfte auf diese Weise versuchen, russische Stellungen im Südosten des Landes aufzubrechen, die die ukrainische Gegenoffensive verlangsamen.

USA warnen Putin vor Angriffen auf Schiffe im Schwarzen Meer

+++ 20. Juli, 13:18 Uhr: Die USA haben Russland nach dessen Ausstieg aus dem internationalen Getreideabkommen vor Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer gewarnt. Russland habe in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen weitere Seeminen verlegt, zitierte der Sender CNN den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Adam Hodge. "Wir glauben, dass dies ein koordiniertes Vorgehen ist, um etwaige Angriffe auf zivile Schiffe zu rechtfertigen und der Ukraine die Schuld zuzuschieben."

Russland hatte angekündigt, Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, künftig als mögliche militärische Ziele zu betrachten.

Putin-Feind Prigoschin meldet sich mit Kampfansage zurück

+++ 20. Juli, 8:02 Uhr: Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat sich knapp einen Monat nach seinem kurzen Aufstand gegen Moskaus Militärführung erstmals wieder persönlich mit einer Kampfansage zu Wort gemeldet. Demnach äußerte er sich in Russlands Nachbarland Belarus im Dorf Molkino vor seinen Kämpfern und kündigte an, etwa auch in Afrika weiter im Einsatz zu sein. In einem Video, das Wagner-Kanäle bei Telegram verbreiteten, war Prigoschin in der Dunkelheit zu sehen und der Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin zu hören. "Ich freue mich, Euch alle zu begrüßen", sagte Prigoschin dem Vernehmen nach vor einer Wagner-Einheit.

Der 62-Jährige zeigte sich dankbar, dass Belarus die Truppe nach dem Beinahe-Putsch am 24. Juni "nicht nur wie Helden, sondern auch wie Brüder" aufgenommen habe. In den vergangenen Tagen hatte auch das Verteidigungsministerium in Minsk die Ankunft der Wagner-Kämpfer bestätigt, die nun die belarussischen Streitkräfte ausbilden sollen. "Wir werden einige Zeit in Belarus bleiben", sagte Prigoschin. "Ich bin sicher, dass wir in dieser Zeit die belarussische Armee zur zweiten Armee der Welt machen werden", meinte er. Er selbst hält Wagner für die beste, also erste Armee der Welt.

Einmal mehr lobte Prigoschin seine Söldner für deren Kampf im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er bezeichnete die derzeitige Lage dort an der Front für Russland als "Schande". Wagner könne froh sein, sich daran nicht mehr beteiligen zu müssen.

Soldatenmangel: Putin schickt künftig auch Opas an die Front

+++ 19. Juli, 17:05 Uhr: Putin gehen offenbar weiter die Soldaten aus - denn Russland hat die Altersgrenze für den Kampfeinsatz deutlich angehoben. Künftig sollen Militärangehörige bis zum Alter von 70 Jahren in den Krieg geschickt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung um fünf Jahre im Vergleich zu bisherigen 65 Jahren. Hochrangige Offiziere dürfen bis zum Alter von 65 Jahren teilnehmen, jüngere Offiziere bis zum Alter von 60 Jahren und alle anderen bis zum Alter von 55 Jahren. Männer, die ihren Dienst ohne weitere Verpflichtungen beendet haben, können je nach Kategorie bis zum Alter von 40, 50 oder 55 Jahren einberufen werden.

Der Beschluss wurde vom russischen Parlament (Duma) am Dienstag (18. Juli) verabschiedet. Die Website des Unterhauses gab bekannt, dass in allen Fällen die Altersgrenze um fünf Jahre erhöht wurde.

Laut Strack-Zimmermann geht Tür zum Frieden "einen Spalt auf"

+++ 19. Juli, 9:24 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin ist durch den Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner "nachhaltig geschwächt", sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aus Sicht der Vorsitzenden des Bundestags-Verteidigungsausschusses erhöht sich damit die Chance auf ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine. "Meine persönliche Einschätzung ist: Zum ersten Mal geht die Tür zum Frieden einen Spalt breit auf", so Strack-Zimmermann gegenüber dem "Stern".

Als Indiz nannte die FDP-Politikerin unter anderem einen Meinungsumschwung in Russland. So habe Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin eingeräumt, dass es gar keinen Grund für diesen Krieg gebe. "Er hat damit Putins Narrativ öffentlich infrage gestellt", sagte Strack-Zimmermann. Auch habe die Chefredakteurin des Kreml-Propagandasenders "Russia Today" gefragt: "Brauchen wir Gebiete, in denen die Menschen nicht mit uns leben wollen? Ich bin mir nicht sicher." Strack-Zimmermann sagte dazu: "Das ist schon interessant. Möglicherweise tut sich was im Kreml."

Odessa erneut unter Beschuss: Raketen-Alarm in der Ukraine

+++ 19. Juli, 7:15 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht zum Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte später die Angriffe.

Immer wieder Ziel von russischem Beschuss sind dabei auch die südlichen Regionen am Schwarzen Meer, die für die Ukraine aufgrund ihrer Hafeninfrastruktur von großer Bedeutung sind. Über den Hafen Odessa etwa wurde in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Getreideabkommens viele Millionen Tonnen Nahrungsmittel ausgefahren. Am Montag stieg Russland aus der Vereinbarung aus.

Bomben auf Odessa: Raketen-Alarm in der Ukraine

+++ 18. Juli, 9:10 Uhr: Antwortet Russland jetzt auf den Krimbrücken-Angriff der Ukraine mit Bomben auf Odessa? Es sieht so aus. Die Angriffe auf den Süden und Osten der Ukraine haben seit letzter Nacht deutlich zugenommen und Odessa soll eines der Hauptziele sein. Trotz erheblicher Angriffe konnte die ukrainische Luftverteidigung angeblich sechs russische Kaliber-Marschflugkörper und 21 Kampfdrohnen abschießen können. Sowohl am Hafen Odessas als auch an Privathäusern soll es zu Schäden durch herabfallende Trümmer und Druckwellen gekommen sein.

Angriff auf Krim-Brücke: Putin droht mit Vergeltung

+++ 17. Juli, 20:20 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine militärische Vergeltung für einen Angriff auf die Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim angedroht. "Natürlich wird es von Seiten Russlands eine Antwort geben", sagte der Kremlchef bei einer Beratung der russischen Führung am Montagabend in Moskau. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge dafür vor, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

"Das ist der nächste Terrorakt des Kiewer Regimes", sagte Putin. Er verlangte, dass die Sicherheitsmaßnahmen an der Brücke vom russischen Festland auf die 2014 annektierte ukrainische Halbinsel verstärkt werden. Es sei nach Oktober 2022 der zweite Anschlag auf das "strategisch wichtige Verkehrsobjekt". Er verneinte, dass Russland die Brücke für Militärtransporte im Krieg gegen die Ukraine nutze.

Nach russischen Angaben hatten unbemannte ferngesteuerte Boote am Montagmorgen Sprengstoff an dem Bauwerk gezündet. Ein Teil der Fahrbahn für Autos sackte dadurch ab, wie Fotos zeigen. Das Fundament der Brücke sei nicht beschädigt, berichtete Vize-Regierungschef Marat Chusnullin. Putin bezeichnete das als "gute Nachricht". Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Moskau spricht von "Terrorakt" auf Krim-Brücke

+++ 17. Juli, 14:40 Uhr: Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen (17. Juli) von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Auch der Kreml beschuldigte die Ukraine. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Der ukrainische Geheimdienst bestätigte eine eigene Beteiligung zunächst nicht, sondern teilte in einer ersten Reaktion lediglich mit: "Erneut hat sich die Brücke "schlafen" gelegt. Und eins ... zwei!"

Zu einem früheren Anschlag auf der Brücke im vergangenen Herbst hatte sich Kiew später bekannt. Auch damals wurde die Fahrbahn schwer beschädigt, später allerdings repariert. Damals drohte Putin mit massiven Raketenangriffen auf die Ukraine als Reaktion. Anschließend attackierte Russland in der kalten Jahreszeit gezielt Energieanlagen im Nachbarland.

Putin will eroberte NATO-Waffen prüfen und nutzen

+++ 17. Juli, 11:17 Uhr: Die in seinem Krieg gegen die Ukraine erbeuteten NATO-Waffen will Russlands Präsident Wladimir Putin analysieren und für die Verbesserung eigener System nutzen. "Wenn es da etwas gibt, das man bei uns verwenden kann, warum denn nicht", sagte der Kremlchef zu einem möglichen Nachbau von Waffen. Wie Russland produziere der Gegner moderne Waffen, die man studieren könne, so Putin im russischen Staatsfernsehen.

Der Gegner produziere wie Russland moderne Waffen, die studiert werden könnten, sagte er dem russischen Staatsfernsehen in einem am Sonntag (16. Juli) veröffentlichten Clip. In sozialen Netzwerken präsentiert das russische Militär immer wieder stolz erbeutete schwere Waffen westlicher Verbündeter, die die Ukraine etwa mit Panzern, Flugabwehrsystemen und Raketen unterstützen.

Explosion auf Krim-Brücke? Russland meldet "Notfall" mit Toten

+++ 17. Juli, 7:11 Uhr: Bei einem Zwischenfall auf der Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben zwei Menschen aus dem Gebiet Belgorod ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, sagte der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Während in sozialen Netzwerken von einer Explosion auf der Krim-Brücke die Rede war, machten die Behörden weiter keine Angaben dazu, was dort genau am frühen Morgen passierte. Der Verkehr auf die Brücke wurde eingestellt. Offiziell war von einem "Notfall" die Rede. Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass es Schäden an der Fahrbahn gebe, die Brückenkonstruktion sei intakt.

Der Chef der Krim, Sergej Aksjonow, sagte, dass die Hintergründe aufgeklärt würden. Der Eisenbahnverkehr auf der Brücke solle gegen 9:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MESZ) wieder laufen. Bis dahin solle auch geklärt werden, wann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden könne. Auf der Krim ist gerade Hochbetrieb wegen der Ferienzeit. Bewohner der Region und Touristen sollten einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen.

Die seit 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krim ist immer wieder Ziel von Angriffen mit Drohnen. Die Ukraine hat angekündigt, sich ihr Gebiet im Zuge einer Gegenoffensive zurückzuholen.

Der Vorfall ereignete sich mehr als neun Monate nach der schweren Explosion auf der Brücke. Die rund 19 Kilometer lange Konstruktion war dabei im Oktober 2022 schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein.

Der Verkehr sei im Bereich des 145. Stützpfeilers der Brücke gestoppt worden, teilte Aksjonow bei Telegram mit. Alle Strafverfolgungsbehörden und alle zuständigen Dienststellen seien im Einsatz. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die Situation wiederherzustellen. Aksjonow forderte die Bewohner auf, Ruhe zu bewahren.

Trotz der angespannten Sicherheitslage und langer Kontrollen zieht es russische Urlauber Medienberichten aus Russland zufolge wieder in großer Zahl auf die Krim, die für Urlauber nur per Bahn oder Auto erreichbar ist.

Austin sicher: Ukraine nach Kriegsende in NATO

+++ 14. Juli, 7:34 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geht fest davon aus, dass die Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs in die NATO aufgenommen wird. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass das geschehen wird", sagte Austin in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN.

Bis dahin gebe es aber noch "eine Reihe von Dingen, die getan werden müssen" wie eine Justizreform. Es müsse sichergestellt werden, dass die "Demokratie in gutem Zustand" sei. Auf einen Zeitraum bis zur Aufnahme des Landes ins westliche Verteidigungsbündnis ließ er sich nicht festlegen.

Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte hatte der Ukraine zuvor beim NATO-Gipfel in Litauen langfristige militärische und finanzielle Hilfe zugesichert, solange das Land noch kein Mitglied ist. Die USA, Deutschland und die fünf anderen Staaten der G7 stellten auch moderne Ausrüstung für deren Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht. Die Hoffnung von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf eine Einladung in die NATO erfüllte sich bei dem Gipfel aber nicht.

Nach Kritik: Moskau feuert an Ukraine-Krieg beteiligten General

+++ 13. Juli, 8:04 Uhr: Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch (12. Juli) auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden.

"Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie." Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt.

Popow, dessen Armee im südukrainischen Gebiet Saporischschja kämpfte, übte harte Kritik an seinen Vorgesetzten: "Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat." Zuvor hatten andere Telegram-Kanäle berichtet, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Popow als "Panikmacher" bezeichnet und ihn abgelöst.

Die Entlassung und Kritik Popows fügt sich in das Bild, das Militärexperten von der russischen Armee gut 16 Monate nach Beginn des Kriegs zeichnen. Demnach herrscht in großen Teilen der russischen Streitkräfte Unzufriedenheit mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten.

Berlin will Kiew neue Waffen für 700 Millionen Euro liefern

11. Juli, 12:00 Uhr: Deutschland unterstützt den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer mit weiteren Waffen, mit Munition und militärischer Ausrüstung im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das verlautete am Dienstag zum Auftakt des NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius aus deutschen Regierungskreisen. Unter anderem soll die von Russland angegriffene Ukraine weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 und fünf Bergepanzer sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr bekommen.

Hinzu kommen 20.000 Schuss Artilleriemunition und 5.000 Schuss Nebelmunition sowie Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr. Außerdem erhält die Ukraine ein Pionierpaket mit Mitteln zur Minenabwehr und ein Sanitätspaket - unter anderem mit Komponenten für ein Feldlazarett.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) landete am Dienstagvormittag zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der litauischen Hauptstadt Vilnius und wird das Paket zum Auftakt des NATO-Gipfels offiziell ankündigen.

Zuletzt hatte die Bundesregierung der Ukraine anlässlich des Deutschlandbesuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Mai ein großes Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Scholz wird bei dem Gipfel erneut Selenskyj treffen, der auf eine möglichste konkrete NATO-Beitrittsperspektive für sein Land dringt.

Dabei nimmt Deutschland eine zurückhaltende Rolle ein und hat einer formellen Einladung in das Bündnis bereits eine klare Absage erteilt. "Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens", hieß es vor dem Gipfel aus deutschen Regierungskreisen.

Selenskyj: Ukraine nach dem Krieg Teil der NATO

11. Juli, 7:30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius optimistisch gezeigt, dass sein Land nach dem Krieg gegen Russland Teil der NATO sein wird.

"Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", so Selenskyj in seiner am Montagabend (10. Juli) in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft.

Faktisch sieht er sein Land bereits als Teil der Militärallianz: "Unsere Waffen sind die Waffen der Allianz. Unsere Werte sind das, woran die Allianz glaubt. Unsere Verteidigung ist das eigentliche Element der Formel Europas, die es einig, frei und friedvoll macht."

Schon 47.000 russische Soldaten getötet?

10. Juli, 16:37 Uhr: In der Ukraine sind einer Datenanalyse unabhängiger russischer Medien zufolge bereits mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das wären dreimal so viele wie im sowjetischen Afghanistankrieg von 1979 bis 1989. Die Analyse stütze sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit in Russland im vergangenen Jahr, so das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Offiziell gibt es keine Statistik für russische Verluste.

Moskau nennt kaum Zahlen zu den gefallenen Soldaten, zuletzt war Ende September 2022 von 5.937 getöteten russischen Soldaten die Rede. Schon damals galten die Angaben als stark untertrieben.

Ukrainische Armee kontrolliert wichtige Anhöhen um Bachmut

10. Juli, 15:59 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat die ukrainische Armee die Kontrolle über wichtige Anhöhen bei Bachmut im Gebiet Donezk von den russischen Truppen zurückerlangt. "In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. "Der Feind befindet sich in der Falle", erklärte auch der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj.

Moskau droht mit Konsequenzen bei möglichem NATO-Beitritt

10. Juli, 13:47 Uhr: Im Fall einer Aufnahme der Ukraine in die NATO hat der Kreml mit Gegenmaßnahmen gedroht. Ein Beitritt werde "sehr negative Folgen für die gesamte und ohnehin schon halbzerstörte Sicherheitsarchitektur Europas haben und eine absolute Gefahr und Bedrohung für unser Land darstellen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Dieser Schritt würde von russischer Seite eine "ziemlich harte und verständliche Reaktion erfordern", fügte Peskow hinzu.

Deutschland plant "sehr substanzielles" Waffen-Paket

10. Juli, 11:15 Uhr: Deutschland will beim NATO-Gipfel der Ukraine weitere Waffenlieferungen in größerem Umfang zusagen. Es werde "sehr substanzielle" Ankündigungen geben, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern, deren Lieferung die Ukraine bereits im Mai beantragt hatte, sollen aber weiterhin nicht geliefert werden. "Da gibt es keine Neuigkeiten zu vermelden, was Taurus angeht", hieß es.

Spanien lehnt Lieferung von umstrittener Streumunition ab

8. Juli, 22:27 Uhr: Der NATO-Partner Spanien hat die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine abgelehnt. "Spanien steht fest zu seinen Verpflichtungen, die es für die Ukraine eingegangen ist, aber auch dazu, dass bestimmte Waffen und Bomben auf keinen Fall geliefert werden dürfen", sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Samstag in Madrid, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Es handele sich um eine souveräne Entscheidung der USA, aber nicht der Nato, betonte die Sozialistin. Spanien sei der Auffassung, dass solche Waffen auch bei einer "legitimen Verteidigung nicht eingesetzt werden dürfen", sagte Robles.

Die USA hatten am Freitag angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Die über dem Boden explodierenden Bomben verteilen Geschosse über größere Flächen. Weil oft viele nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen als Gefahr für Zivilisten auch in der Zeit nach einem Ende der Kampfhandlungen. Deutschland und 110 andere Staaten, darunter auch Spanien, haben sie deswegen mit einem internationalen Abkommen geächtet. Dem sind die USA, die Ukraine und Russland aber nicht beigetreten.

London: Russland fehlen Reserven

8. Juli, 9:59 Uhr: Die russische Besatzungsarmee in der Ukraine hat nach Ansicht britischer Militärexperten trotz intensivierter Kämpfe kaum Reserven, den Sektor um die Stadt Bachmut zu verstärken. Das ging aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Samstag hervor. Demnach gehörten die Kämpfe dort in den vergangenen sieben Tagen wieder zu den heftigsten der gesamten Front, nachdem sie im Juni vorübergehend abgeflaut waren. Die Stadt wurde von russischen Truppen nach monatelangen Kämpfen im Mai erobert.

"Die russischen Verteidiger ringen höchstwahrscheinlich mit geringer Moral, zusammengewürfelten Einheiten und einer beschränkten Fähigkeit, die ukrainische Artillerie zu finden und zu treffen", hieß es in der Mitteilung. Eine Aufgabe von Bachmut ist dem britischen Geheimdienst zufolge für Russlands Führung politisch inakzeptabel, da dies einer der wenigen russischen Gebietsgewinne in den vergangenen zwölf Monaten gewesen sei.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Bestätigt: USA wollen geächtete Streuwaffen an Ukraine liefern

7. Juli, 20:46 Uhr: Die US-Regierung hat den Beschluss, der Ukraine Streumunition zur Verteidigung gegen Russland zu liefern, bestätigt. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber US-Präsident Joe Biden habe sich entschieden, diesen Schritt zu gehen, sagte der nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus.

Er verteidigte die Entscheidung: "Wir sind uns bewusst, dass Streumunition das Risiko birgt, dass Zivilisten durch nicht explodierte Munition zu Schaden kommen. Deshalb haben wir die Entscheidung so lange aufgeschoben, wie wir konnten."

Die Ukraine würde die Streumunition im eigenen Land zur Verteidigung einsetzen, sagte Sullivan weiter. Auch Russland setze Streumunition in der Ukraine ein. Biden habe sich über den Schritt mit den Verbündeten abgesprochen. "Wir werden die Ukraine in dieser Konfliktphase zu keinem Zeitpunkt schutzlos zurücklassen. Punkt", betonte Sullivan.

Die Ukraine fordert bereits seit längerem die Lieferung von Streumunition. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Submunition - verstreuen oder freigeben. Streumunition ist vor allem deswegen umstritten, weil ein erheblicher Prozentsatz ihrer Sprengkörper nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung auch nach Ende eines Gefechts noch gefährdet.

Lieferung stark umstritten

In der US-Regierung von Präsident Joe Biden wird seit einer Weile über die Lieferung der viel kritisierten Munition diskutiert. Deutschland ist wie mehr als 100 weitere Staaten einem Vertrag zur Ächtung von Streumunition beigetreten - dem sogenannten Oslo-Übereinkommen. Die USA haben das Abkommen nicht unterschrieben.

In dem Vertrag verpflichten sich Staaten, "unter keinen Umständen jemals Streumunition einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben". Es heißt unter anderem, dass man entschlossen sei, "das Leiden und Sterben zu beenden", das durch Streumunition verursacht werde. Man sei besorgt, dass "Streumunitionsrückstände Zivilpersonen, einschließlich Frauen und Kindern, töten oder verstümmeln" könnten.

Die Forderung der Ukraine nach der Lieferung von Streumunition hatte bereits bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar für Aufsehen gesorgt. Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow argumentierte damals, diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne. Außenminister Dmytro Kuleba wies darauf hin, dass die Ukraine den völkerrechtlichen Vertrag zum Verbot des Einsatzes von Streumunition nicht unterzeichnet hat.

Die Ukraine setzt Streumunition - ebenso wie Russland - im Krieg bereits ein. "Ich möchte anmerken, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben", hatte Pentagon-Sprecher Pat Ryder zu dem Thema gesagt. Die USA hätten Streumunition in ihren Beständen. Ryder verwies darauf, dass ältere Munition eine höhere Rate an Blindgängern aufweise. "Wir würden sorgfältig Geschosse mit einer geringeren Rate an Blindgängern auswählen, für die wir aktuelle Testdaten haben", so Ryder.

Deutschland und NATO unterstützen Bidens Entscheidung

7. Juli, 13:08 Uhr: Nach den Berichten über die Lieferung von Streumunition der USA na die Ukraine hat die Bundesregierung zwar darauf hingewiesen, dass Deutschland dem internationalen Abkommen zur Ächtung dieser Munition beigetreten ist. Gleichzeitig signalisierte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag aber Verständnis für eine Lieferung durch die Vereinigten Staaten, die wie die Ukraine den Vertrag nicht unterzeichnet haben. "Wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben", sagte er.

Die Streumunition würde von der Ukraine in "einer besonderen Konstellation" verwendet. "Die Ukraine setzt eine Munition zum Schutz der eigenen Zivilbevölkerung ein. Es geht um einen Einsatz durch die eigene Regierung zur Befreiung des eigenen Territoriums", sagte Hebestreit. "Wir sollten uns also auch noch mal vergegenwärtigen, dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat."

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Verständnis für die Überlegungen der USA signalisiert, der Ukraine Streumunition für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen zu liefern. Der Norweger verwies am Freitag in Brüssel darauf, dass auch Russland Streumunition einsetze. Das Land nutze sie allerdings nicht im Rahmen der Selbstverteidigung, sondern um in die Ukraine einzudringen. "Wir sind mit einem brutalen Krieg konfrontiert", unterstrich der Norweger.

Stoltenberg machte zugleich deutlich, dass die Nato als Organisation keine gemeinsame Position zum Thema hat. Dies ist nach seinen Angaben der Fall, weil ein Teil der Nato-Staaten einen Vertrag zur Ächtung von Streumunition unterschrieben hat, ein andere Teil aber nicht. "Es ist Sache der einzelnen Verbündeten, Beschlüsse über die Lieferung von Waffen und militärischen Gütern in die Ukraine zu fassen", sagte er. Die Entscheidungen müssten Regierungen treffen und nicht die Nato als Bündnis.

Berichte: USA will geächtete Waffensysteme liefern

7. Juli, 10:19 Uhr: Die US-Regierung will offenbar hochumstrittene Streumunition an die Ukraine liefern. Unter anderem die "New York Times" berichtete am Donnerstag über entsprechende Pläne Washingtons und berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Regierungsquellen. Der "Washington Post" zufolge hat Präsident Biden die Lieferung bereits genehmigt. Die Pläne könnten nun an diesem Freitag offiziell verkündet werden, so der Sender CNN.

Streumunition wird international geächtet. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, unterzeichneten einen Vertrag zur Ächtung dieses Munitionstyps. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Submunition - verstreuen oder freigeben. Der Munitionstyp wird kritisiert, weil ein erheblicher Prozentsatz der Sprengkörper oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet.

Experte: Russland nach Prigoschin-Aufstand kurz vor Bürgerkrieg

7. Juli, 7:52 Uhr: Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, ist der Meinung, dass Russland kurz vor einem Bürgerkrieg stehe. "Es muss eine kleine interne 'Affäre' geben, und der interne Konflikt wird sich verschärfen", führte Budanow gegenüber der britischen Zeitung "The Times" am 5. Juli aus.

So würde eine geheime Studie zum Putschversuch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zeigen, dass die Bevölkerung im Land entzweit ist. "Das ist es, was wir jetzt sehen – die russische Gesellschaft ist in zwei Teile zerrissen", sagte Budanow und beruft sich dabei auf eine geheime interne Studie des russischen Innenministeriums, die seine ukrainische Spionageagentur abgefangen habe.

Ukraine-Krieg: Vier Tote durch Raketenangriff in Lwiw

6. Juli, 10:02 Uhr: Ein Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) hat in der Nacht zum Donnerstag (6. Juli) vier Menschen das Leben gekostet. Das teilte das ukrainische Innenministerium mit. Mindestens 32 Menschen seien verletzt worden, Rettungskräfte seien noch immer mit der Suche nach Menschen, die unter den Trümmern eingeschlossen sind, beschäftigt. Bisher seien sieben Personen aus den zerstörten Gebäuden gerettet, mindestens 60 waren evakuiert worden.

Es werde "definitiv eine Antwort auf den Feind" geben, so die Reaktion von Präsident Selenskyj. Zu Videos, auf denen stark beschädigte und fast komplett zerstörte Wohnhäuser eines ganzen Straßenzugs zu sehen sind, schrieb er: "Folgen des nächtlichen Angriffs durch russische Terroristen."

Andrij Sadowyj, Bürgermeister von Lwiw, sprach vom schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur der Stadt seit Beginn des Krieges. Mehr als 50 Häuser seien zerstört worden, nachdem Russland mit Marschflugkörpern des Typs "Kalibr", die vom Schwarzen Meer aus abgeschossen worden seien, angegriffen hatte.

Selenskyj wollte Gegenoffensive früher starten

6. Juli, 8:36 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hätte sich einen "sehr viel früheren" Beginn der ukrainischen Gegenoffensive gewünscht. Das sagte der ukrainische Präsident in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender CNN. Er habe die westlichen Verbündeten immer wieder gedrängt, die dafür benötigten Waffen und Materialien zu liefern.

"Warum? Ganz einfach, weil es langsamer gehen wird, wenn wir später beginnen", sagte Selenskyj. Russland habe die Zeit nutzen können, um gut ausgebaute Verteidigungsstellungen zu errichten. Dies sei der Grund dafür, dass die vor rund einem Monat gestartete Gegenoffensive der Ukraine bislang eher schleppend verläuft.

In dem Interview erneuerte Selenskyj die Bitte an die USA, Kiew Langstreckenraketen vom Typ ATACMS zu liefern. Damit könnte die Ukraine russische Ziele weit hinter der Front zerstören. Diese würden der Ukraine helfen, schneller voranzukommen, sagte Selenskyj.

Auf lange Sicht bleibe die Befreiung der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim das ausgegebene Ziel: "Wir können uns die Ukraine nicht ohne die Krim vorstellen", betonte Selenskyj. "Und solange die Krim unter russischer Besatzung ist, bedeutet es nur eins: Der Krieg ist noch nicht vorbei."

Atomenergiebehörde fordert Überwachung des AKW Saporischschja

5. Juli, 20:48 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert angesichts von Warnungen vor möglichen Sabotage-Akten im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine einen erweiterten Zugang für seine dort stationierten Beobachter. Die IAEA-Experten hätten in den vergangenen Tagen und Wochen Teile der Anlage inspiziert - darunter Abschnitte des großen Kühlbeckens - und auch regelmäßige Rundgänge durchgeführt, hieß es in einer IAEA-Mitteilung vom Mittwoch. Dabei seien bisher keine Hinweise auf Minen oder Sprengsätze gefunden worden, sagte IAEA-Direktor Rafael Mariano Grossi. Die Experten hätten nun zusätzlichen Zugang eingefordert um zu bestätigen, dass auf dem Gelände weder Minen noch Sprengstoff ausgelegt wurden.

"Angesichts steigender militärischer Spannungen und Aktivitäten in der Region rund um die größte Atomanlage Europas muss es unseren möglich sein, die Fakten vor Ort zu überprüfen", sagte Grossi. Ihre unabhängigen und objektiven Berichte könnten helfen, die Situation aufzuklären. Insbesondere sei der Zugang zu den Dächern der Reaktoreinheiten 3 und 4 sowie zu Teilen der Turbinenhallen und einigen Teilen des Kühlsystems der Anlage von entscheidender Bedeutung, fügte Grossi hinzu.

Zuvor hatten sich die Regierungen in Moskau und Kiew gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine bezichtigt. Das russische Militär habe auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke Gegenstände platziert, die Sprengstoff ähnelten, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Aus Moskau hieß es dagegen, die ukrainischen Streitkräfte planten selbst einen Angriff auf das AKW, das nahe der Front liegt.

Grossi sagte der Mitteilung zufolge zudem, das IAEA-Team habe in jüngster Zeit keine Beschüsse oder Explosionen gemeldet und fügte hinzu, dass die Militärpräsenz vor Ort offenbar unverändert sei.

Gleichzeitig habe das IAEA-Team berichtet, dass die einzige, zu Wochenbeginn unterbrochene externe Hauptstromleitung wieder repariert worden sei. Grossi hatte in der Folge des Ausfalls dieser Leitung am Dienstag von einer prekären nuklearen Sicherheitslage im Kraftwerk gesprochen.

Anschlag auf Atomkraftwerk?

5. Juli, 7:35 Uhr: Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine vor. Bereits in der Nacht zum Mittwoch (5. Juli) würden die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen, behauptete Renat Kartschaa, Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde, Rosenergoatom, am Dienstag im Staatsfernsehen. Der ukrainische Generalstab wiederum schrieb in seinem täglichen Lagebericht über angebliche Sprengkörper auf dem Dach des AKW, deren Explosion den Eindruck eines Beschusses wecken solle.

Die Sprengsätze seien an den Dächern des dritten und vierten Reaktorblocks angebracht, sollen die Reaktoren selbst aber wohl nicht beschädigen, heißt es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Die Ukraine werde nicht gegen die Normen des Völkerrechts verstoßen, betonte die Militärführung in Kiew zugleich.

Genau das wirft Kartschaa den Ukrainern vor. Demnach soll nicht nur das AKW beschossen werden, sondern auch zeitgleich auch eine mit Atomabfällen bestückte Bombe abgeworfen werden. Beweise für die Anschuldigung brachte der hochrangige Moskauer Beamte nicht vor.

Russische Truppen halten das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine seit März 2022 besetzt. Die Nuklearanlage ist während der Gefechte mehrfach unter Beschuss geraten, was international die Sorge vor einer Atomkatastrophe weckte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage inzwischen heruntergefahren. Eine Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde ist vor Ort.

Beide Kriegsparteien werfen sich wiederholt geplante Provokationen rund um das Kraftwerk vor. Zuletzt haben sich diese Anschuldigungen stetig verschärft.

Tote bei russischen Angriffen auf Cherson

4. Juli, 10:17 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hat es bei russischen Angriffen auf Städte im Süden und Osten der Ukraine Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft seien Dienstagmorgen (4. Juli) ein Mann und eine Frau durch Artilleriebeschuss in der südukrainischen Stadt Cherson getötet worden. Die genaue Zahl der Verletzten war noch nicht bekannt.

Die Zahl der Toten nach einem russischen Drohnenangriff vom Montag in der nordöstlich gelegenen Stadt Sumy erhöhte sich derweil auf drei. 21 Menschen wurden nach örtlichen Angaben verletzt, als ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen wurde. Die Stadt ordnete für Dienstag einen Tag der Trauer an.

Bei Bachmut im Osten der Ukraine im Gebiet Donezk dauern die schweren Kämpfe nach Angaben des ukrainischen Generalstabs an. Unter schwerem Beschuss habe das ukrainische Militär mehrere Angriffe abwehren können. Russland konzentriere in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Cherson seine Hauptanstrengungen darauf, das Vorrücken der Kiewer Truppen zu verhindern, so der Generalstab. Mehr als 30 Ortschaften seien in dem Gebiet beschossen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Cherson, 1. Juli: Feuerwehrleute des staatlichen ukrainischen Katastrophenschutzes löschen ein Feuer in einem Haus, das durch russischen Beschuss zerstört wurde. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Russland wehrt Drohnenangriffe ab

4. Juli, 9:46 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskaus erneut Drohnen abgeschossen. Die Luftabwehr habe vier zerstört, eine weitere sei über dem Gebiet Odinzowo abgestürzt, nachdem sie elektronisch ausgeschaltet worden war. Das teilte das Ministerium laut Staatsagentur Tass mit. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. Russland machte die Ukraine für die Drohnenangriffe verantwortlich und sprach von einem "versuchten Terroranschlag des Kiewer Regimes".

Auch der Flughafen Wnukowo südwestlich des Moskauer Stadtzentrums sei betroffen gewesen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb in seinem Telegram-Kanal, die russische Luftabwehr habe "einen weiteren versuchten Angriff ukrainischer Drohnen" abgewehrt. Aus Sicherheitsgründen wurden Flüge für etwa drei Stunden auf andere Airports umgeleitet.

Das Gebiet Odinzowo, über dem eine der Drohnen abstürzte, liegt in der Nähe von Wunukowo. Eine der zerstörten Drohnen soll auf ein Militärgelände im Vorort Kubinka westlich von Wunukowo abgestürzt sein, verlautete der Staatsagentur Tass zufolge aus Rettungsdiensten.

Selenskyj dankt Bundeskanzler Scholz

4. Juli, 6:15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich bei Olaf Scholz für die "sehr kraftvolle" deutsche Hilfe bei der Flugabwehr gegen russische Angriffe bedankt. "Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen", so der Präsident in seiner Videobotschaft am Montag (3. Juli). Auch habe Deutschland der Ukraine das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot überlassen. "Die Ukraine ist sehr dankbar dafür", so Selenskyj nach einem Telefonat mit dem Bundeskanzler.

Allerdings brauche die Ukraine noch viel mehr Unterstützung aus dem Westen, so Selenskyj weiter. "Leider hat unser Land nicht genügend hochqualitative Flugabwehrsysteme, um unser ganzes Gebiet zu schützen und alle feindlichen Ziele zu zerstören", sagte er. Diese Schwäche nutze Russland aus - wie etwa am Montag, als ein Drohnenangriff Wohnhäuser und ein Gebäude des Geheimdienstes in der nordöstlichen Stadt Sumy getroffen habe.

Prigoschins Ansehen in Russland stark gesunken

3. Juli, 19:56 Uhr: Mehrere russische Webseiten mit inoffizieller Wahlwerbung für den Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin sind nach dem beendeten Aufstand seiner Wagner-Armee gesperrt worden. Behörden hätten in den vergangenen Tagen mehrere Seiten, auf denen Prigoschin mit Blick auf die Präsidentenwahl 2024 als Beschützer Russlands präsentiert wird, blockiert, wie die unabhängige und für die Freiheit des Internets eintretende Organisation Roskomswoboda am Montag mitteilte. Es war unklar, wer die Internetseiten lanciert hatte.

Allem Anschein nach wollten Wagner-Söldner mit der Werbung ihren Chef würdigen. Prigoschin betonte in der Vergangenheit stets, dass er keine politischen Ambitionen habe. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) machte hingegen im März darauf aufmerksam, dass der Wagner-Chef seinen Einfluss nutzen könnte, um bei der Präsidentenwahl 2024 anzutreten. Bei der Abstimmung im März dürfte einmal mehr Kremlchef Wladimir Putin antreten, der seit mehr als 23 Jahren regiert.

Wahlwerbung für Prigoschin in Russland blockiert

"Sei bereit, Prigoschin zu unterstützen, um Russland zu retten", hieß es auf den in Russland nicht mehr abrufbaren Webseiten. Der Söldner-Chef wurde dabei als der "neue Führer des neuen Russlands" dargestellt. Mit ultranationalistischer Rhetorik und dem Slogan "zielsicher schießen, ehrlich arbeiten" kündigten die unbekannten Autoren dabei den Kampf gegen das alte System an. Die Behörden hatten zuletzt mehrere Seiten mit Inhalten zu Prigoschin gesperrt, nachdem er im Kreml in Ungnade gefallen war. Eine Kandidatur Prigoschins gilt inzwischen ohnehin als unwahrscheinlich. Seit dem Aufstand der Wagner-Armee soll er sich im benachbarten Belarus befinden.

Wagner-Chef Prigoschin hatte am Samstag vor einer Woche bei einem Aufstand gegen die russische Militärführung die südrussische Stadt Rostow am Don besetzt und seine Kämpfer in Richtung Moskau marschieren lassen. Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt gab er überraschend auf. Putin sicherte Prigoschin und seinen Söldnern Straffreiheit zu - im Gegenzug für das Aufgeben.

Das unabhängige russische Meinungsforschungsinstitut Lewada stellte in einer am Montag veröffentlichten Umfrage fest, dass Prigoschins Popularität in der Bevölkerung seit dem Aufstand stark gesunken sei.

3. Juli, 7:58 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge soll der russische Geheimdienst FSB unter Präsident Wladimir Putin beauftragt worden sein, Jewgeni Prigoschin zu töten. Das berichtet das Online-Medium "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf ein Interview mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow.

"Wir wissen, dass der FSB mit der Ermordung von Prigoschin betraut wurde", zitiert das ukrainische Nachrichtenprotal Budanow am 29. Juni. "Sie werden einige Zeit brauchen, um geeignete Ansätze zu entwickeln und ein Stadium zu erreichen, in dem sie für eine groß angelegte Operation bereit sind", erklärte Budanow weiter.

Ob der FSB den Auftrag tatsächlich durchführe, lasse sich aber nicht sagen. Eine Stellungnahme von russischer Seite gibt es nicht.

Am 23. und 24. Juni hatte Prigoschin mit seiner Wagner-Gruppe mehrere Militärstandorte im Süden Russlands unter seine Kontrolle gebracht und einen Marsch auf Moskau angekündigt. Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand am Samstagabend ab.

Russlands Präsident Putin hatte Prigoschin zuvor als "Verräter" bezeichnet und entließ ihn ins Exil nach Belarus. Agenturberichten zufolge ist Putin derzeit sehr bemüht, den Schaden in Russland kleinzuhalten und die Geschehnisse als Sieg darzustellen.

Kiew erstmals seit zwölf Tagen wieder Ziel russischer Angriffe

2. Juli, 17:45 Uhr: Erstmals seit knapp zwei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Luftverteidigung habe in der Nacht auf Sonntag alle feindlichen Geschosse abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung allerdings durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Auch andere Teile der Ukraine waren von den jüngsten russischen Angriffen betroffen. Landesweit wurden offiziellen Angaben zufolge insgesamt acht Kampfdrohnen und drei Marschflugkörper von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört.

Später am Tag berichteten die ukrainischen Behörden zudem von russischem Beschuss in der südlichen Stadt Cherson. Auch dort sollen mehrere Zivilisten in einem Wohnviertel verletzt worden sein.

Kuleba: Russische Lufthoheit und Minenfelder sind größte Probleme für die Ukraine

2. Juli, 8:16 Uhr: Die russische Lufthoheit und Minenfelder stellen nach Ansicht des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba die größten Probleme für die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive dar. Unter Einsatz ihres Lebens müssten die ukrainischen Soldaten am Tag manchmal 200 oder 300 Meter durch ein Minenfeld robben, um das Gelände für die vorrückenden Truppen zu räumen, sagte Kuleba in Kiew in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico". Die mit Beton, Stahl und anderen Materialien verstärkten Befestigungen der Russen seien schwer zu zerstören.

Darüber hinaus würden die Streitkräfte sehr darunter leiden, "dass uns Anti-Luft-, Anti-Hubschrauber- und Anti-Flugzeug-Waffen am Boden fehlen", sagte Kuleba weiter. Mit dem Einsatz von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen sei es den Russen gelungen, "unsere Gegenoffensivkräfte zu treffen".

Selenskyj beklagt Verzögerungen beim Pilotentraining

Während des Besuchs von Sánchez beklagte Selenskyj Verzögerungen bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen aus US-Produktion. "Ich denke, dass einige unserer Partner hier verschleppen", sagte er am Samstag (1. Juli) in Kiew. Immer noch gebe es keine festen Termine für den Beginn und keine Zeitpläne für das Pilotentraining. Im Mai hatten mehrere europäische Staaten die Bildung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine bekanntgegeben. Washington machte den Weg dafür frei, indem es grünes Licht für die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gab.

Wegen Wagner-Söldnern: Ukraine verstärkt Grenzschutz zu Belarus

30. Juni, 16:46 Uhr: Angesichts einer möglichen Niederlassung russischer Wagner-Söldner in Belarus hat die Ukraine mit der Verstärkung des Schutzes ihrer Grenze im Norden begonnen. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der für den Nordabschnitt zuständige Generalleutnant Serhij Najew seien mit den Sicherheitsvorkehrungen beauftragt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Diese Entscheidung sei nach Beratungen des Oberkommandos gefallen. Nach dem am Samstag beendeten Kurzzeit-Aufstand der Wagner-Armee gegen die russische Militärführung hat Belarus den beim Kreml in Ungnade gefallenen Kämpfern Zuflucht gewährt.

Zuvor hatte der NATO-Mitgliedsstaat Polen ebenso angekündigt, die Schutzmaßnahmen an der bereits durch einen Zaun gesicherten EU-Außengrenze zu Belarus zu verstärken. Nach unbestätigten Berichten unabhängiger Medien hat in Belarus bereits der Bau von Feldlagern für die Wagner-Armee begonnen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der zwischen dem Kreml und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Ende des Aufstandes vermittelt hatte, sagte, dass die Kampferfahrungen der Truppe dem Land zugutekämen.

Keine Worte für diese Brutalität: Thunberg verurteilt russische Kriegsschäden in Kiew

30. Juni, 8:37 Uhr: Angesichts der verheerenden Umweltschäden in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ist Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einer Arbeitsgruppe überraschend nach Kiew gereist. Ziel der vierköpfigen Delegation ist es, auf die Umweltschäden in der Ukraine aufmerksam zu machen und Russland für die verursachten Schäden finanziell zur Verantwortung zu ziehen.

"Wir brauchen ihre professionelle Hilfe", sagte der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (29. Juni) in Kiew.

Er wies vor allem auf die schlimmen Verwüstungen und die Hochwasserlage in der Region Cherson hin, die durch die Zerstörung des Kachowka-Dammes Anfang Juni verursacht worden waren.

Die Umweltkatastrophe hatte Probleme bei der Trink- und Nutzwasserversorgung verursacht und den Agrarsektor sowie die biologische Vielfalt in der Region massiv in Mitleidenschaft gezogen. Russland streitet nach wie vor jegliche Verantwortung dafür ab.

"Ich denke nicht, dass die Reaktion der Welt auf diesen Ökozid ausreichend war“, sagte Thunberg ukrainischen Medien zufolge in Kiew. "Ich denke nicht, dass irgendeine Reaktion ausreichend sein kann. Denn es gibt einfach keine Worte, um diese Brutalität zu beschreiben."

Der Arbeitsgruppe gehören neben Thunberg auch die schwedische Ex-Vizeregierungschefin Margot Wallström, die irische Ex-Präsidentin Mary Robinson und die finnische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Heidi Hautala an.

Moskau droht Republik Moldau

29. Juni, 8:34 Uhr: Moskau hat der Republik Moldau offen mit Gewalt gedroht. Wenn Moldau vorhabe, sich zu einem "logistischen Hub" für die Armee der benachbarten Ukraine zu machen, lade sie damit Gewalt und Chaos zu sich nach Hause ein, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Vor einigen Wochen hatten kremlnahe Medienkanäle behauptet, die proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, hätte vorgeschlagen, dass die ukrainische Armee moldauisches Staatsgebiet für militärische Zwecke nutzen dürfe. Die Regierung in der Hauptstadt Chisinau hat diese Aussagen aber längst als Falschnachrichten zurückgewiesen. Sacharowa kritisierte kürzlich zudem die geplante Reduzierung russischer Diplomaten in Moldau.

Moldau ist - ebenso wie die Ukraine - EU-Beitrittskandidat. In dem kleinen und von Armut geplagten Land hat aber auch Russland traditionell einen großen Einfluss - insbesondere in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert sind.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine warnten internationale Beobachter immer wieder davor, dass Moskau Unruhen in der Region als Vorwand nutzen könnte, um die Lage zu eskalieren. Sandu beklagte zuletzt immer wieder Einmischung und geplante Umsturzversuche durch russische Geheimdienste in ihrem Land.

28. Juni, 7:58 Uhr: Bei einem verheerenden russischen Raketenangriff auf ein Café im ostukrainischen Kramatorsk sind offiziellen Angaben zufolge acht Menschen getötet und Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Opfern, die aus den Trümmern des Lokals gezogen wurden, seien auch drei getötete Kinder, teilten die Behörden am Mittwochmorgen mit. Zwei der Kinder waren demnach 2008 geboren, eines im Jahr 2011. Die Zahl der Verletzten wurde mit 56 angegeben. Am Vorabend war zunächst von mindestens 3 Toten und mehr als 40 Verletzten die Rede gewesen. Einsatzkräfte räumten laut Behörden weiter Trümmer beiseite, um nach möglichen Verschütteten zu suchen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den neuen Angriff auf die Stadt Kramatorsk in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag als weiteres Kriegsverbrechen. "Solcher Terror beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland für all seine Taten nur eines verdient: Niederlage und Tribunal." Zuvor hatte bereits der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mitgeteilt, die russische Armee habe Kramatorsk am Dienstagabend zwei Mal beschossen und dabei unter anderem ein Lokal getroffen.

Orban hält Sieg der Ukraine gegen Russland für "unmöglich"

27. Juni, 16:01 Uhr: Ungeachtet der ersten Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive hält Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einen militärischen Sieg des Landes gegen Russland weiterhin für "unmöglich". "Das Problem ist, dass den Ukrainern die Soldaten früher ausgehen werden als den Russen", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Medien des Springer-Verlags "Bild", "Welt" und "Politico". "Und das wird am Ende der entscheidende Faktor sein."

Deshalb plädiere er "immer für Frieden, Frieden, Frieden". Anderenfalls werde das Land "riesige Mengen an Reichtum und viele Menschenleben verlieren" und es werde zu "unvorstellbarer Zerstörung kommen". Frieden bedeute gegenwärtig Waffenstillstand.

Obendrein sagte Orban, er sehe die Macht des russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den Aufstand der Wagner-Söldnerarmee nicht geschwächt. Der Aufstand habe "keine größere Bedeutung". Es sei "ein Zeichen von Stärke", dass der Kremlchef diese Revolte binnen 24 Stunden gestoppt habe, sagte den Zeitungen. Die Ukraine sei "kein souveränes Land mehr", da sie zur Verteidigung gegen Russland auf westliche Hilfe angewiesen sei.

Der Rechtspopulist Orban pflegt seit Jahren gute Kontakte zu Putin und behielt diese auch nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In den vergangenen Monaten verhinderte er immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland - etwa ein vollständiges Öl-Embargo oder geplante Strafmaßnahmen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill.

Ukrainische Truppen rücken bei Bachmut vor

26. Juni, 8:01 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben am Sonntag eigenen Angaben zufolge bei Bachmut Geländegewinne erzielt. Im Vergleich zum Vortag seien die Streitkräfte 600 bis 1.000 Meter in der Nähe der Stadt Bachmut vorgerückt, sagt der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Ost, Serhij Tscherewatji. An den Frontabschnitten in der Südukraine gehe die vor knapp drei Wochen gestartete ukrainische Offensive weiter. Es gebe harte Kämpfe mit hohen Verlusten auf russischer Seite, erklärte sie weiter. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine wehrt seit 16 Monaten eine russische Invasion ab.

Keine Informationen über Verbleib von Wagner-Chef Prigoschin

25. Juni, 17:16 Uhr: Nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnertruppe Wagner gibt es keine Informationen über den Verbleib ihres Chefs Jewgeni Prigoschin. Nach Berichten unabhängiger russischer Medien vom Sonntag erklärte die Wagner-Pressestelle, derzeit keinen Kontakt zu Priogoschin zu haben. Der russischsprachige Sender RTVi erhielt auf Nachfrage die Auskunft: "Er lässt alle grüßen und wird auf Fragen antworten, wenn er wieder normalen Empfang hat."

Prigoschin war zuletzt am Samstagabend gesehen worden. Videos zeigten, wie er aus der südrussischen Stadt Rostow am Don in einem Auto abfuhr. Seitdem gab es keine Angaben mehr. Der Söldnerführer hatte in der Nacht zu Samstag einen Aufstand gegen die russische Militär- und Staatsführung ausgerufen. Seine bewaffneten Leute besetzten Militärgebäude in Rostow, andere Kämpfer rollten in Lkw-Konvois auf Moskau zu. Abends erklärte er den Aufstand wieder für beendet - nach eigenen Worten, um Blutvergießen zu vermeiden. Prigoschin dürfe nach Belarus ausreisen, teilte der Kreml mit.

Prigoschin beendet Aufstand

24. Juni, 22:45 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die bislang größte interne Herausforderung in bald einem Vierteljahrhundert an der Macht überstanden. Der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, brach am Samstagabend nach etwa 24 Stunden einen Marsch seiner Truppen auf Moskau überraschend wieder ab - etwa 200 Kilometer vor der Hauptstadt. Im Gegenzug verkündete der Kreml, dass Prigoschin und seine gesamte Truppe trotz des gewaltsamen Aufstands straffrei ausgehen werde. Zuvor hatte Putin mit Blick auf seinen Ex-Vertrauten noch von "Verrat" gesprochen.

Prigoschin selbst soll nun weg aus Russland und sich im Nachbarland Belarus niederlassen. Von dem 62-Jährigen, der Moskau über Wochen hinweg mit Kritik am Ukraine-Krieg gereizt hatte, war am Sonntag allerdings überhaupt nichts mehr zu hören und zu sehen. Trotz des Erfolgs im Machtkampf sehen viele Experten Putin (70) geschwächt.

Wagner-Söldner marschieren in Russland ein

24. Juni, 7:41 Uhr: Die Privatarmee Gruppe Wagner des Kreml-Kritikers Jewgeni Prigoschin ist in der Nacht zum 24. Juni auf russisches Staatsgebiet einmarschiert. Damit eskaliert der sich seit Monaten zuspitzende Konflikt zwischen der Wagnertruppe und der Militärführung in Moskau. Ein Militärkonvoi der Privatarmee soll auf der Autobahn Richtung Moskau unterwegs sein. Der Chef der Privatarmee, Jewgeni Prigoschin, hatte am Freitagabend (23. Juni) die Militärführung Russlands beschuldigt, ein Lager seiner Söldnertruppen angegriffen und dabei viele seiner Männer getötet zu haben. Prigoschin drohte dem Kreml mit Gegenmaßnahmen.

In der Nacht zum Samstag (24. Juni) marschierten seinen Angaben zufolge die Wagner-Söldner bereits nach Rostow am Don im Süden Russlands . Das sei aber nicht das Ende, sagte Prigoschin. Seine Kämpfer würden auch noch weiter als bis nach Rostow marschieren.

Das russische Staatsfernsehen hatte in der Nacht zum Samstag (24. Juni) eine Sondernachrichtensendung ausgetrahlt, in der darüber informiert wurde, dass Prigoschin in Ungnade gefallen sei und festgenommen werden solle. Die Rede in der Sendung war von einer "Provokation" Prigoschins zum Nutzen der Ukraine. Den Staatsmedien zufolge wurden In der russischen Hauptstadt alle wichtigen Objekte unter besondere Kontrolle genommen. Zuvor waren Videos im Internet aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, wie ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament entlangfahren.