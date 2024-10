Ukraine: Sieben Tote nach russischem Raketenangriff auf Hafengebiet im Raum Odessa

Die Häfen des Großraums Odessa in der Südukraine sind vermehrt Ziel russischer Raketenangriffe. Ein russischer Drohnenangriff zielte auch auf die Stadt Krywyj Rih ab. Es gibt Opfer unter Zivilisten.

Anzeige

Nach dem russischen Raketenangriff auf Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf sieben gestiegen. "Heute früh starb ein 46-jähriger Hafenarbeiter im Krankenhaus", teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Am Vorabend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Zum genauen Ort des Angriffs machte Kiper keine Angaben.

Im Video: "Ernste Konsequenzen" - Putin-Vertrauter droht Westen

Aufrufe für Blutspenden

Zuvor hatten Beobachter von einer ballistischen Rakete in Richtung des Hafens Tschornomorsk nahe Odessa geschrieben. In örtlichen Gruppen in sozialen Netzwerken gab es Aufrufe für Blutspenden. In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff mindestens zwei Menschen verletzt, als dort ein fünfstöckiges Wohnhaus beschädigt wurde.

Anzeige

Anzeige

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.