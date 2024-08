Ukrainische Offensive in Kursk: Teil von Selenskyjs Plan für den Sieg

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Aussagen eine Strategie für den Triumph der Ukraine entwickelt. Präsentieren möchte er diese dem US-Präsidenten Joe Biden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will dem US-Präsidenten Joe Biden im September einen Plan für den Sieg seines Landes im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg vorstellen. Die im Moment laufende ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk sei Teil dieses Siegesplans, erklärte Selenskyj nach Medienberichten bei einer Veranstaltung in Kiew.

Den Vorstoß in das russische Gebiet bezeichnete er demnach als Erfolg. Die Offensive stehe in Zusammenhang mit einem zweiten Friedensgipfel, den die Ukraine nach der Premiere im Juni in der Schweiz bald abhalten will.

Der Plan umfasst nach Angaben Selenskyjs verschiedene Bereiche. Es gehe etwa um den strategischen Platz der Ukraine in der Sicherheitsinfrastruktur der Welt, sagte Selenskyj. Details zu dem Plan nannte er nicht. Allerdings hatte er unter anderem immer wieder erklärt, das Land zu einem der größten Waffenproduzenten der Welt machen zu wollen.

Die Ukraine selbst sieht sich in ihrem Kampf gegen die seit mehr als zwei Jahren andauernde russische Invasion auch als Verteidigerin eines freien Europas.

Mit Blick auf die bevorstehende US-Wahl im November will Selenskyj seinen Siegesplan auch den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump vorstellen. Die USA sind international das wichtigste Unterstützerland für die Ukraine.