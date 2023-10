UN-Vollversammlung nimmt Resolution zur humanitären Lage in Gaza an +++ Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza an +++ Israel lehnt EU-Forderung ab: Vorerst keine Feuerpause +++ Alle Entwicklungen im Newsticker.

+++ 27. Oktober, 22:03 Uhr: Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. Das Papier erreichte am Freitag in New York eine notwendige Zweidrittelmehrheit. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind allerdings nicht rechtlich bindend, sondern gelten als symbolisch. Der mächtigere UN-Sicherheitsrat, dessen Resolutionen bindend sind, war zuvor mehrfach an der Verabschiedung einer Resolution mit humanitärem Fokus zur Situation im Gazastreifen gescheitert.

Die nun verabschiedete Resolution verurteilt unter anderem jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Zivilisten, die "illegal festgehalten" werden, und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Außerdem ruft der Text zu einer "sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe" auf, die zu einer "Einstellung der Feindseligkeiten" führen solle.

Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza an

+++ 27. Oktober, 20:02 Uhr: Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen, erklärte er weiter.

Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der weithin erwarteten Bodenoffensive des israelischen Militärs darstellte. Das israelische Militär hatte zuvor bereits vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht.

Medienberichte deuteten am Freitagabend auf massive israelische Bombenangriffe im Gazastreifen hin. Berichten zufolge fiel auch das Internet in dem abgeriegelten Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern aus. Auch der Internet-Monitor Netblocks sprach in einem Post auf der Plattform X von einem Zusammenbruch der Internet-Verbindungen.

Israel lehnt EU-Forderung ab: Vorerst keine Feuerpause

+++ 27. Oktober, 19:22 Uhr: Israel hat sich gegen die von den EU-Staaten geforderten Feuerpausen im Gazastreifen ausgesprochen. "Israel lehnt einen humanitären Waffenstillstand derzeit ab", sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Freitag. Dazu zähle "jegliche Art von geforderten Feuerpausen". Gleichwohl wies er darauf hin, dass das Land grundsätzlich jedoch erlaube, "dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt, solange sie nicht in den Händen von Terroristen der Hamas landet".

Am Donnerstagabend hatten die Staats- und Regierungschefs der EU in einer Gipfelerklärung "humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Zwecke" im Gazastreifen gefordert. Die Erklärung des Gipfels, der ein heftiger Streit vorausgegangen war, stellte einen Kompromiss dar und sollte deutlich machen, dass die EU Israel nicht auffordert, den Kampf gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Raketeneinschlag nahe Ägyptens Grenze zu Israel

+++ 27. Oktober, 04:20 Uhr: In Ägypten soll nahe der Grenze zu Israel am frühen Freitagmorgen (27. Oktober) laut einem ägyptischen Medienbericht eine Rakete eingeschlagen sein. Wie die ägyptische Nachrichtenseite "Al-Qahera News" unter Berufung auf informierte Quellen berichtete, sollen bei dem Vorfall in der Stadt Taba nahe der Grenze zu Israel sechs Menschen verletzt worden sein.



Unter Berufung auf Insider erklärte "Al Qahera", die Explosion in der Stadt am Roten Meer stehe im Zusammenhang mit Kämpfen zwischen Israel und der militanten Hamas im Gazastreifen. Wie die Agentur berichtete, soll die Rakete eine Ambulanz in Taba sowie ein Wohngebäude für die Verwaltung des Krankenhauses des Ortes getroffen haben. Das israelische Militär erklärte, es sei sich eines Sicherheitsvorfalls in dem Gebiet bewusst, der sich aber "außerhalb unserer Grenze" ereignet habe.

Unklar war, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte, das derzeit in Reaktion auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober massenweise Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Nach Zweifeln an Angaben: Hamas veröffentlicht rund 7.000 Namen von Todesopfern

+++ 27. Oktober, 02:46 Uhr: Nach Zweifeln an den vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen verbreiteten Opferzahlen hat die von der islamistischen Hamas kontrollierte Behörde eine Liste der Namen aller Getöteten veröffentlicht. In dem 212 Seiten langen Dokument, welches am Donnerstag (26. Oktober) von den Hamas verbreitetet wurde, stehen auch Alter, Geschlecht und Personalausweisnummer der Palästinenser:innen, die im Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober getötet worden sein sollen. Demnach kamen infolge der israelischen Angriffe bislang mindestens 7.028 Menschen ums Leben. Die Angaben der Behörde und die Echtheit aller Namen auf der Liste ließen sich laut der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Zuvor hatte unter anderem die US-Regierung die Opferzahlen in Frage gestellt. "Wir können nichts, was von der Hamas kommt, für bare Münze nehmen, auch nicht das sogenannte Gesundheitsministerium", sagte etwa der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am im Weißen Haus. Die Behörde werde von einer terroristischen Organisation geleitet. Dennoch bestreite die US-Regierung aber nicht, dass es viele Opfer gebe. Auch US-Präsident Joe Biden hatte zuvor gesagt, dass er kein Vertrauen in die vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen habe.

In einer Erklärung des Hamas-Gesundheitsministeriums hieß es, die USA hätten "dreist" Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen Todeszahlen geäußert. "Wir haben beschlossen, die (...) Namen der Opfer der ganzen Welt mitzuteilen, damit die Wahrheit über den von der israelischen Besatzung verübten Völkermord an unserem Volk bekannt wird."

Israel lässt EU-Forderung nach Feuerpausen zunächst unkommentiert

+++ 26. Oktober, 23:24 Uhr: Israels Außenministerium hat sich zunächst nicht zur Forderung der EU-Staaten nach Feuerpausen und geschützten Korridoren für sichere Hilfslieferungen im Gazastreifen äußern wollen. Ein Sprecher teilte am späten Donnerstagabend (26. Oktober) auf Anfrage mit, man werde sich eventuell am Freitag dazu äußern. Unmittelbar zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der EU in einer Gipfelerklärung "humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Zwecke" im Gazastreifen gefordert.

Die Erklärung des Gipfels, der ein heftiger Streit vorausgegangen war, stellte einen Kompromiss dar und sollte deutlich machen, dass die EU Israel nicht auffordert, den Kampf gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Bodenoffensive rückt näher: Israel startet Panzerangriff im Gazastreifen

+++ 26. Oktober, 07:46 Uhr: Israel hat offenbar die bisher größte Bodenoffensive seit Beginn des Kriegs gegen die radikal-islamische Hamas durchgeführt. Einige Bodentruppen seien in der Nacht zu Donnerstag in den Norden des Gazastreifens geschickt worden, teilte das Militär mit. Mehrere Einrichtungen der Hamas-Terroristen seien angegriffen worden, bevor die Soldaten sich wieder zurückgezogen hätten.

In einem vom Militär veröffentlichten Video vom nächtlichen Einsatz war zu sehen, wie gepanzerte Fahrzeuge durch eine sandige Grenzzone fuhren. Panzer feuerten Granaten ab. In der Nähe oder inmitten einer Reihe beschädigter Gebäude waren Explosionen zu sehen.

Das Militär erklärte, der Einfall sei "in Vorbereitung auf die nächsten Phasen des Kampfes" erfolgt. Das könnte ein Hinweis auf einen groß angelegten Einmarsch von Bodentruppen sein, mit dem die israelische Regierung mehrfach gedroht hat. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, die Hamas auszulöschen. "Die Soldaten haben das Gebiet inzwischen verlassen und sind auf israelisches Territorium zurückgekehrt", hieß es in der Militärerklärung weiter.

Am Sonntag hatte das israelische Militär mit kleineren Angriffen am Boden begonnen. Die massiven Angriffe aus der Luft, mit denen das israelische Militär auf den überraschenden Angriff der Hamas am 7. Oktober reagiert, halten an. Nach israelischen Angaben wurden bei dem Hamas-Überfall rund 1400 Menschen getötet. In den seither ununterbrochenen israelischen Gegenangriffen kamen nach palästinensischen Angaben mehr als 6500 Menschen ums Leben.

+++ 25. Oktober, 15:03 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. "Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mudschaheddin-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft", sagte Erdogan vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Partei AKP in Ankara. Mit Mudschaheddin sind in der Regel Kämpfer islamistischer Gruppen gemeint.

Man habe kein Problem mit dem Staat Israel, verurteile aber die "Gräueltaten" Israels im Gazastreifen, sagte Erdogan weiter. Die Türkei verzeihe keine Aktionen, die auf Zivilisten abzielten, "einschließlich israelischer Zivilisten". Erdogan rief zu einem Waffenstillstand auf. Die Türkei unterstützt die palästinensische Bevölkerung unter anderem mit Hilfslieferungen, sie befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung und gewährt Hamas-Mitgliedern Unterschlupf. Die Regierung in Ankara hat sich auch als Vermittlerin angeboten.

Erdogan forderte in seiner Rede zudem eine umgehende Feuerpause zwischen der Hamas und dem israelischen Militär. Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen müssten sofort beendet werden, ebenso die Angriffe auf israelisches Gebiet. Die israelischen Angriffe und die Unterstützung dafür kämen einem "Mord" und einer "Geisteskrankheit" gleich. Die "für Israel vergossenen Tränen des Westens seien eine Manifestation von Betrug".

Die Hamas ist für die USA, Europa und Israel eine Terrororganisation, für die Türkei nicht. Ankara unterhält Kontakte zur Hamas und bemüht sich nach eigenen Angaben um die Freilassung von Geiseln.

UNICEF: 2.360 Kinder im Gazastreifen getötet

+++ 25. Oktober, 02:56 Uhr: Dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas fallen immer mehr Kinder zum Opfer. Die Gegenschläge Israels im Gazastreifen nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas dauern an. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks seien bereits 2.360 Kinder getötet worden. Weitere 5.364 seien verletzt worden, teilte UNICEF unter Berufung auf Berichte mit, ohne die Quellen zu nennen. Es solle sich um "unerbittliche Angriffe" handeln.

Adele Khodr, UNICEF-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, sagte: "Die Tötung und Verstümmelung von Kindern, die Entführung von Kindern, die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen sowie die Verweigerung des Zugangs für humanitäre Hilfe stellen schwere Verletzungen der Kinderrechte dar." Das Kinderhilfswerk appelliere daher dringend an alle Parteien, einem Waffenstillstand zuzustimmen, humanitären Zugang zu gewähren und alle Geiseln freizulassen.

Bericht: 700 tote Palästinenser im Gazastreifen an einem Tag

+++ 25. Oktober, 02:40 Uhr: Im Krieg zwischen Israel und den islamistischen Hamas-Angreifern sind nach palästinensischen Angaben innerhalb eines Tages rund 700 Palästinenser:innen getötet worden. Das teilte das UN-Nothilfebüro Ocha unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen, die von der Hamas kontrolliert wird, mit.

Es handele sich dabei um die bisher höchste an einem Tag zu beklagende Opferzahl seit Beginn des Krieges am 7. Oktober, als Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet hatten.

Armee: Hamas versuchte erneutes Eindringen nach Israel

+++ 25. Oktober, 00:40 Uhr: Erneut soll die islamistische Hamas versucht haben, vom Gazastreifen aus nach Israel einzudringen. Das teilte das israelische Militär laut der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Armee konnte den Versuch der Hamas-Terroristen verhindern. Diese hatten offenbar versucht, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Die genaue Zahl wurde nicht angegeben.

Der Armee zufolge entdeckten Seestreitkräfte von der Hamas losgeschickte Taucher und griffen diese an. Sie seien dabei gewesen, einen Tunnel an der Küste der abgeriegelten Enklave zu verlassen. Ihr Plan sei es gewesen, über das Meer in eine grenznahe israelische Ortschaft zu gelangen. Daraufhin bombardierte die Luftwaffe den Tunnel sowie ein Waffenlager der Terroristen.

Notfallpläne für Massenevakuierung von US-Bürgern aus Nahost

+++ 24. Oktober, 22:39 Uhr: Für den Fall einer Ausweitung des Gaza-Konflikts arbeitet die US-Regierung an Notfallplänen, um nötigenfalls im großen Stil Amerikaner aus der Region herauszubringen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Dienstag in Washington: "Es wäre unklug und unverantwortlich, wenn wir nicht eine breite Palette von Eventualitäten und Möglichkeiten durchdenken würden – und Evakuierungen gehören sicherlich dazu."

Die "Washington Post" schrieb unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungsbeamte, es gehe um rund 600 000 Menschen mit US-Staatsbürgerschaft in Israel sowie weitere 86 000 US-Bürger, von denen angenommen wird, dass sie zum Zeitpunkt des Hamas-Großangriffs im Libanon waren. Dass der Gaza-Krieg sich dermaßen auf die Region ausweiten könnte, dass es nötig werde, so viele Menschen in Sicherheit zu bringen, sei der schlimmste anzunehmende Fall und als solcher unwahrscheinlicher als andere Szenarien, hieß es. Aber "es wäre unverantwortlich, nicht für alles einen Plan zu haben", zitierte die Zeitung einen der Beamten.

Israel fordert UN-Generalsekretär zum Rücktritt auf

+++ 24. Oktober, 21:54 Uhr: Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär António Guterres wegen dessen Äußerungen zum Nahost-Krieg zum Rücktritt aufgefordert. Guterres' Aussage vor dem Weltsicherheitsrat, die Terrortat der islamistischen Hamas sei im Kontext der jahrzehntelangen Unterdrückung der Palästinenser durch die Israelis zu sehen, sei eine "reine Blutverleumdung", sagte Gilad Erdan am Dienstag in New York. Das Leid der israelischen Zivilbevölkerung sei dem UN-Chef egal. "Ich denke, dass der Generalsekretär zurücktreten muss", sagte Erdan. Zuvor hatte bereits der israelische Außenminister Eli Cohen sein geplantes Treffen mit Guterres abgesagt.

Guterres hatte die israelischen Gegenangriffe im Gazastreifen kritisiert und von "eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht" gesprochen. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber, dieser habe "nicht im luftleeren Raum" stattgefunden. In dem Zusammenhang sprach Guterres von der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete.

Hamas fordert Treibstoff als Bedingung für Geisel-Freilassungen

+++ 24. Oktober, 16:35 Uhr: Vor dem Hintergrund der versiegenden Treibstoffreserven soll die Hamas verkündet haben, erst weitere Geiseln freizulassen, wenn Israel die Lieferung von sowohl Treibstoff als auch Medikamenten in den Gazastreifen erlaube. "Wir haben vier (Geiseln) bedingungslos aus humanitären Gründen freigelassen", habe Osama Hamdan, ranghohes Mitglied im Politbüro der Hamas, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Beirut gesagt. Weitere Freilassungen werde es erst geben, wenn die Weltgemeinschaft Druck auf Israel ausübe, damit Treibstoff und Arzneimittel geliefert werden könnten, so seine Forderung.

Israel will Hilfe von Gaza-Bewohnern zu Geisel-Aufenthaltsort

+++ 24. Oktober, 15:01 Uhr: Israels Armee hat Bewohner:innen des Gazastreifens eine Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie Informationen über die verschleppten Geiseln weitergeben. Das Militär habe entsprechende Plakate aus der Luft abgeworfen, teilte die Armee mit.

Darauf ist den Angaben nachzulesen: "Die israelische Armee verspricht, ihr Bestes zu tun, um die Sicherheit für Sie und Ihr Zuhause zu gewährleisten und gibt Ihnen eine finanzielle Belohnung." Das Militär versprach zudem "absolute Diskretion". Weiter hieß es: "Wenn Sie eine bessere Zukunft für sich und Ihre Kinder wollen, versorgen Sie uns mit konkreten und hilfreichen Informationen über die in Ihrer Region festgehaltenen Geiseln."

Israel bereit für Verschiebung der Bodenoffensive

+++ 24. Oktober, 13:37 Uhr: Israel hat sich offenbar bereit erklärt, die Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben. Das solle Gespräche über die Freilassung einer großen Anzahl von Geiseln ermöglichen, die in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Das berichtete das Portal Axios unter Berufung auf zwei israelische Repräsentanten. Israels Armee sagte, sie prüfe den Bericht.

Israel ist laut Bericht offen dafür, die Bodenoffensive für einige Tage nach hinten zu verlegen. Die Pläne für die Bodenoffensive wolle Israels Armee aber auch beim Zustandekommens eines Deals zur Freilassung von Geiseln nicht aufgeben. Voraussetzung für das Zustandekommen sei die Freilassung aller Frauen und Kinder. Nach Beginn der Bodenoffensive wird ein Deal nach Ansicht Israels nicht mehr möglich sein. Armeeangaben zufolge befinden sich noch mindestens 220 Geiseln in den Händen militanter Palästinenser im Gazastreifen. Am Freitag und am Montag waren jeweils zwei Frauen freigelassen worden.

Laut dem Bericht hatte die Hamas für die am Montag freigelassenen Geiseln zunächst eine sechsstündige Feuerpause verlangt. Israel habe dies jedoch abgelehnt, um keinen Präzedenzfall zu schaffen. Das Land befürchtete demnach, die Hamas könne ansonsten jedes Mal für die Freilassung zweier Geiseln eine Waffenruhe verlangen. Die Zeit der Feuerpause, so die Angst der Israelis, könne die Hamas für eine Neuaufstellung und Bewegung zwischen Verstecken nutzen.

Versiegender Treibstoff in Gaza - Arzt: "Dann wird das Krankenhaus ein Massengrab"

+++ 24. Oktober, 09:39 Uhr: Angesichts versiegender Treibstoffreserven fürchten Angestellte im größten Krankenhaus im Gazastreifen eine Katastrophe. "Unter dem Strich wird das Schifa-Krankenhaus ein Massengrab werden, wenn ihm der Strom ausgeht", sagte Ghassan Abu-Sittah, Arzt in der Klinik in Gaza, dem US-Sender CNN.

Bereits jetzt mangele es an grundlegendem medizinischem Material wie etwa Spezialverbänden für Brandwunden, es komme schon zu Stromausfällen und der Wasserdruck reiche nicht mehr für den Betrieb der Sterilisierungsmaschinen für das Operationsbesteck, sagte er.

Palästinensische Sanitäter transportieren ein verwundetes Kind in das Schifa-Krankenhaus. © Medhat Hajjaj/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Das Schlimmste aber sei der Platzmangel, so der Arzt. Das Krankenhaus mit einer eigentlichen Kapazität von bis zu 700 Betten versorge gerade 1.700 Menschen, die mit Matratzen in den Fluren lägen. "Die Situation ist entsetzlich, und wir sind einfach ganz am Ende des Systems, das langsam zusammenbricht", so Abu-Sittah.

Israel greift über 400 Hamas-Ziele in 24 Stunden an

+++ 24. Oktober, 7:26 Uhr: Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen bombardiert und dabei mehrere Kommandeure der islamistischen Hamas getötet. Wie das israelische Militär am Dienstagmorgen auf Telegram bekannt gab, seien im Verlaufe des vergangenen Tages mehr als 400 "Terrorziele" getroffen worden. In einer "großangelegten Operation zur Zerschlagung der terroristischen Kapazitäten der Hamas" habe man Dutzende Hamas-Kämpfer getroffen, die sich darauf vorbereitet hätten, Raketen abzufeuern und Terroranschläge gegen Israel zu verüben.

Ein Kampfflugzeug habe zudem einen Tunnelschacht der Hamas bombardiert, der Terroristen einen schnellen Zugang zur Küste ermöglichte, hieß es. Ferner seien in der Nacht Kommandozentralen von Hamas-Aktivisten und Aufenthaltsorte in von der Hamas genutzten Moscheen angegriffen worden. Die stellvertretenden Kommandeure von drei Bataillonen der Islamistenorganisation seien getötet worden.

Israel greift Hamas-Ziel in Flüchtlingslager an

+++ 24. Oktober, 5:00 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein Ziel der Hamas in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen angegriffen. Ein israelischer Militärsprecher, berichtete laut der "Tagesschau", der Angriff habe einem Stützpunkt der Hamas im Lager Al-Schati an der Mittelmeerküste gegolten. Er nannte dabei keine weiteren Einzelheiten. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen spricht von Dutzenden Toten und Verletzten. Palästinensische Medien berichten von fünf Toten in dem Lager. Die Berichte konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Armeesprecher: Hamas verwehrt Gaza-Kliniken gehorteten Treibstoff

+++ 24. Oktober, 4:14 Uhr: Nach Erkenntnissen des israelischen Militärs verwehrt die islamistische Hamas Krankenhäusern im Gazastreifen von ihr gehorteten Treibstoff. Die Hamas habe "mehr als" eine Million Liter Treibstoff gelagert, "gibt diesen aber nicht an bedürftige Krankenhäuser ab", erklärte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus auf der Plattform X (früher Twitter). "Die Hamas ist für das Leid in Gaza verantwortlich, nicht Israel", sagte der Sprecher. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, beklagen Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen, dass mit den ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen bislang kein Treibstoff in das Gebiet gelangte.

"Der Treibstoff, den wir reinbringen wollen, ist der Treibstoff, den (das Palästinenserhilfswerk) "UNRWA" braucht. Es wird für unsere Operationen sein. Und natürlich muss auch Treibstoff für die Krankenhäuser und so weiter vorhanden sein", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Montag (23. Oktober) in New York. Die Nachfrage, ob es Israel sei, das die Erlaubnis bisher verweigere, beantwortete er nicht.

Einige Dutzend Lastwagen überquerten in den letzten Tagen die Grenze von Ägypten in den Gazastreifen. Die Vereinten Nationen machten dabei aber deutlich, dass die Lieferungen unter anderem von Medikamenten nur vier Prozent des normalen Volumens am Grenzübergang Rafah ausmache. Die Zahl der Lieferungen müsse erhöht werden.

Der Hamas wurde dagegen von der zuständigen Cogat-Behörde in Israel vorgeworfen, dass die von ihr gelagerten rund eine Million Liter Treibstoff dafür genutzt werden, um "ihre Terror-Tunnel zu beleuchten, Raketen abzufeuern und für ihre eigenen Häuser" statt der Zivilbevölkerung bereitzustellen. Es gibt keine unabhängige Bestätigung für diese Angaben.

US-Außenministerium sieht Forderung nach Waffenstillstand skeptisch

+++ 24. Oktober, 2:26 Uhr: Die Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza hat das US-Außenministerium mit Zurückhaltung kommentiert. Der Sprecher Matthew Miller sagte, man müsse darüber nachdenken, was das für Israel angesichts der vergangenen und andauernden terroristischen Angriffe bedeute. "Jeder Waffenstillstand würde der Hamas die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, aufzurüsten und sich darauf vorzubereiten, weitere terroristische Angriffe gegen Israel zu verüben".



Miller betonte, dass die US-Regierung sich darauf konzentriere, den Menschen in Gaza den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten und Orte einzurichten, an denen die Zivilbevölkerung sicher sei.

Rotes Kreuz bestätigt: Hamas lässt zwei israelische Geiseln frei

+++ 23. Oktober, 22:01 Uhr: Die islamistische Hamas hat nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen. Ein Sprecher bestätigte in Genf, dass seine Organisation die Befreiung unterstützt und die beiden Personen am Montagabend aus dem Palästinensergebiet gebracht habe. "Wir hoffen, dass sie bald wieder bei ihren Lieben sein werden", sagte er.

Nach israelischen Medienberichten handelt es sich um zwei ältere israelische Frauen. Sie seien aus der Ortschaft Nir Oz im Grenzgebiet zum Gazastreifen entführt worden. Ihre beiden Ehemänner seien weiterhin in Hamas-Gefangenschaft. Alle vier seien zwischen 80 und 85 Jahre alt.

Zuvor hatte der militärische Arm der Hamas erklärt, zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen zu haben. Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtete, die beiden Frauen seien am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten angekommen.

+++ 23. Oktober, 20:21 Uhr: Der militärische Arm der Hamas behauptet, zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen zu haben. Eine offizielle Bestätigung etwa aus Israel stand am Montagabend aus. Die Freilassung der beiden Frauen soll von Katar und Ägypten vermittelt worden sein. Die Geiseln seien "trotz der Verbrechen der Besatzung" aus "humanitären Gründen" freigelassen worden, erklärte Hamas-Sprecher Abu Obeida im Telegram-Kanal der Al-Kassam-Brigaden.

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mindestens 222 weitere wurden laut israelischer Armee gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt, darunter sind auch mehrere Deutsche.

Am Freitag waren überraschend eine Mutter und ihre Tochter freigelassen worden. Katar hatte die Freigabe der beiden US-Bürgerinnen vermittelt.

+++ 23. Oktober, 10:45 Uhr: Vereinzelte israelische Bodentrupps sind in der Nacht zum Montag in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und nach den von der Hamas genommenen Geiseln zu suchen. Das gab das israelische Militär bekannt. 222 Menschen seien von der radikal-islamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich auf Ziele der Hamas.

USA raten Israel zum Abwarten bei Offensive

+++ 23. Oktober, 10:37 Uhr: Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge Israel nahegelegt, mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen zum Kampf gegen die islamistische Hamas-Organisation noch abzuwarten. Die US-Regierung hoffe damit, mehr Zeit für Verhandlungen zur Freilassung der mehr als 200 Geiseln in Händen der Hamas zu bekommen, berichtete die "New York Times" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem sollten weitere zivile Opfer vermieden werden und mehr Hilfsgüter die Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen erreichen.

"Terrorzelle" im Libanon ausgeschaltet: Israel vereitelt Raketenbeschuss

+++ 23. Oktober, 7:25 Uhr: Die israelischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen geplanten Raketenabschuss aus dem Libanon vereitelt. Es sei in der Nacht eine "Terroristenzelle" auf libanesischem Boden getroffen worden, wie das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekanntgab. Diese habe den Beschuss der israelischen Stadt Schelomi mit einer Panzerabwehrrakete geplant gehabt, hieß es. Man habe auch einen Raketenabschussposten getroffen.

Israel hatte nach den Massakern am 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas massive Luftangriffe auf den Gazastreifen begonnen. Seitdem kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer häufiger zu gewaltsamen Zwischenfällen.

abei gab es auf beiden Seiten bereits Tote. Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Wochenende mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Hisbollah vor noch stärkeren Angriffen: In den Krieg einzutreten, wäre "der Fehler ihres Lebens", sagte er.

Berichte: Israel will Luftangriffe verstärken

+++ 22. Oktober, 21:55 Uhr: Israels Armee will Berichten zufolge ihre Luftangriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen noch einmal verstärken. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", zitierten israelische Medien Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. "Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten." Ob er mit der "nächsten Phase" die erwartete Bodenoffensive in dem Küstenstreifen am Mittelmeer meinte, sagte er demnach allerdings nicht. Seit dem Terrorangriff der Hamas vor zwei Wochen hatte die israelische Armee bereits zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Armeechef Herzi Halevi kündigte am Samstag an: "Wir werden in den Gazastreifen reingehen. Wir werden für eine operative, professionelle Mission reingehen: um die Hamas-Aktivisten und die Infrastruktur der Hamas zu eliminieren."

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Armee außerdem, das Militär habe in Vorbereitung einer Bodenoffensive in den vergangenen Tagen Dutzende Hochhäuser im nördlichen Gazastreifen angegriffen. Diese dienen der Hamas den Angaben nach möglicherweise als Beobachtungs- und Scharfschützenposten.

Ägyptische Soldaten nahe Gazastreifen durch Beschuss Israels verletzt

+++ 22. Oktober, 19:52 Uhr: Israel hat nach eigenen Angaben aus Versehen einen ägyptischen Militärposten nahe der Grenze zum Gazastreifen beschossen. Laut einer Erklärung der ägyptischen Armee vom Sonntag wurden mehrere Grenzsoldaten leicht verletzt. Ein Beobachtungsposten sei von Splittern eines Geschosses getroffen worden, das von einem israelischen Panzer abgefeuert worden sei.

Das israelische Militär entschuldigte sich für den Vorfall. Der Panzer habe den ägyptischen Militärposten neben der Grenze in der Gegend von Kerem Schalom versehentlich getroffen, hieß es in einer Mitteilung. Der Vorfall werde untersucht. Die Armee bringe "ihre Trauer über den Vorfall zum Ausdruck". Israel hatte zuletzt Angriffe auf Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen intensiviert und bereitet eine Bodenoffensive vor.

Kerem Schalom befindet sich unweit der Grenze zu Ägypten und dem dortigen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen. Rafah ist der einzige Übergang, der nicht von Israel kontrolliert wird. Er gilt als einziger Weg, um dringend benötigte Hilfsgüter zur notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu bringen. Am Samstag und Sonntag brachten insgesamt rund 40 Lastwagen Hilfsgüter in den Transitbereich des Grenzübergangs zum weiteren Transport in den Gazastreifen.

Ägypten und Israel hatten 1979 einen Friedensvertrag geschlossen. Die arabische Republik war mit Jordanien lange das einzige arabische Land, das Israel offiziell anerkannte. Das Verhältnis zwischen Ägypten und Israel wird aber meist als "kalter Friede" bezeichnet.

Israelische Luftwaffe bombardiert Hamas-Posten in Westjordanland-Moschee

+++ 22. Oktober, 2:37 Uhr: Laut eigenen Angaben hat die israelische Luftwaffe eine "Terrorzelle" der islamistischen Hamas in einer Moschee im Westjordanland bombardiert. In der Al-Ansar-Moschee habe sich ein unterirdischer "Terrorkomplex" der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad befunden, die nach Angaben des Militärs einen weiteren Terroranschlag geplant hätten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (22. Oktober). Die Moschee befindet sich im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin. Unbestätigten Berichten zufolge kamen bei dem Angriff zwei Palästinenser ums Leben. Die Armee erklärte, dass die Moschee von Terroristen als Kommandozentrale für die Planung und Ausführung von Anschlägen genutzt wurde.

Nach Beschuss aus dem Libanon: Israels Armee greift "Terrorzellen" an

+++ 21. Oktober, 23:48 Uhr: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge "Terrorzellen" im Süden des Libanon angegriffen, nachdem es erneuten Beschuss und versuchte Raketenstarts aus dem Libanon gegeben hat. Das Militär teilte mit, dass es bei den Angriffen "Treffer" gegeben habe. Berichten zufolge wurden dabei mehrere Kämpfer der Hisbollah und ein Mitglied des Islamischen Dschihads im Libanon getötet. Armeeangaben zufolge wurden Raketen aus dem Libanon auf verschiedene Gebiete in Israel abgefeuert, bei denen ein Soldat getroffen und schwer verletzt wurde. Zwei weitere Soldaten erlitten leichte Verletzungen.

Der libanesische Fernsehsender Al-Manar, der von der pro-iranischen Hisbollah geführt wird, meldete den Beschuss auf israelische Ziele aus dem Libanon heraus. Zunächst hat sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannt. In der Regel gehen solche Angriffe jedoch sowohl von der Hisbollah-Miliz als auch militanten Palästinensern im Libanon aus.

Nach den Angriffen vom 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas begann Israel mit umfangreichen Luftangriffen auf den Gazastreifen. Seitdem kam es auch entlang der Grenze zwischen Israel und dem Libanon wiederholt zu gewalttätigen Zwischenfällen, was die Befürchtungen einer weiteren Eskalation des Konflikts verstärkt hat. Infolgedessen gab es auf beiden Seiten bereits Todesopfer.

Israel will Luftangriffe im Gazastreifen verstärken

+++ 21. Oktober, 22:06 Uhr: Israels Armee will Berichten zufolge ihre Luftangriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen noch einmal verstärken. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", zitierten israelische Medien Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. "Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten." Ob er mit der "nächsten Phase" die erwartete Bodenoffensive in dem Küstenstreifen am Mittelmeer meinte, sagte er demnach allerdings nicht. Seit dem Terrorangriff der Hamas vor zwei Wochen hatte die israelische Armee bereits zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Armeechef Herzi Halevi kündigte am Samstag an: "Wir werden den Gazastreifen für eine operative, professionelle Mission betreten: zur Zerstörung von Hamas-Aktivisten und der Infrastruktur."

Hamas: Verhandlungen über entführte Soldaten erst nach Kriegsende

+++ 21. Oktober, 18:06 Uhr: Über eine Freilassung israelischer Soldaten unter den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln will die islamistische Hamas nach Angaben eines Sprechers erst nach dem Krieg verhandeln. "Über dieses Thema wird nicht gesprochen, bis die israelische Aggression gegen den Gazastreifen und das palästinensische Volk allgemein beendet ist", sagte Osama Hamdan, der im Libanon lebt. Die Hamas will eine Freilassung palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen erreichen.

In der Frage ziviler Geiseln - die er als "Gäste" bezeichnete - sei die Hamas im Kontakt mit verschiedenen Ländern, darunter Ägypten, Katar, der Iran, die Türkei, China und Russland, sagte Hamdan.

Die Hamas habe ein Interesse an der Rückkehr der Entführten in ihre Heimatländer, sagte Hamdan. Dies hänge jedoch von "Sicherheitsumständen" ab.

Israelischer Botschafter: Werden Hamas-Führung eliminieren

+++ 21. Oktober, 17:32 Uhr: Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat ein weiterhin hartes Vorgehen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. "Wir werden die Infrastruktur der Hamas völlig zerstören. Wir werden die Führung der Hamas eliminieren", sagte Prosor am Samstag in Braunschweig. Es stehe ein langer Krieg bevor, für den einzig die Hamas verantwortlich sei, sagte er beim Deutschlandtag der Jungen Union.

Prosor bezeichnete den 7. Oktober als "dunkelsten Tag in der Geschichte des Staates Israel". Die islamistische Hamas war am 7. Oktober mit Hunderten Terroristen in israelische Grenzorte eingedrungen und hatte ein Massaker mit 1400 Todesopfern angerichtet. Seither bombardiert Israel Hamas-Stellungen im Gazastreifen, wo Hunderttausende Palästinenser in den Süden geflüchtet sind.

Israel: Rund 700.000 Menschen in den Süden Gazas geflohen

+++ 21. Oktober, 12:35 Uhr: Nach den Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben rund 700.000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens geflohen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Samstag, man rufe die in der Stadt Gaza und im Norden des Palästinensergebiets verbliebenen Zivilisten dazu auf, sich zu ihrem eigenen Schutz ebenfalls in das Gebiet südlich von Wadi Gaza zu bewegen.

Israel werde die Angriffe auf Hamas-Ziele im nördlichen Abschnitt des Gazastreifens noch verstärken, kündigte Hagari an. "Wir werden weiter Ziele angreifen, die eine Gefahr für Bodentruppen in den nächsten Kriegsphasen darstellen könnten."

Grenze geöffnet: Erste Hilfslieferungen in Gazastreifen

+++ 21. Oktober, 09:24 Uhr: Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah, wie auf Bildern im ägyptischen Fernsehen zu sehen war. Demnach sollen Güter von 20 Lastwagen mit Arzneimitteln in den Gazastreifen geliefert werden.