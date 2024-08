Unfall nahe Schloss Neuschwanstein: Hat Selfie zum Tod der Profi-Turnerin geführt?

Eine vierköpfige Freundesgruppe will den Tegelberg nahe Schloss Neuschwanstein erklimmen. Ein Sturz auf der anspruchsvollen Route endet tödlich.

Eine tschechische Sportlerin ist beim Aufstieg an einem Klettersteig nahe Schloss Neuschwanstein rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt und rund eine Woche nach dem Unfall aufgrund der schweren Verletzungen gestorben. Die 23-Jährige war mit Freunden zu einer Wanderung in den Bayrischen Alpen aufgebrochen und verunglückte schwer.

Starb sie für ein Selfie?

Wie "Focus Online" berichtet, handelt es sich bei der Frau um die Profi-Turnerin Natálie Štíchová, die offenbar ein Selfie vor der berühmten Touristenattraktion Schloss Neuschwanstein machen wollte. Dabei sei sie besonders nah an den Abgrund einer Klippe gegangen, so der Bericht.

Die 23-Jährige überlebte den Sturz zunächst mit schweren Verletzungen und wurde am Unfalltag per Helikopter direkt in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb sie einige Tage später an den Folgen des Sturzes verstarb.

Wie "Focus" erklärt, sei die 23-Jährige in ihrer Heimat Tschechien ein bekannter Sportstar gewesen.