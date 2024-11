Ungarns Regierungschef Orbán: Trump-Sieg könnte Ukraine-Politik Europas beeinflussen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist der Ansicht, die EU müsse sich der Ukraine-Politik des künftigen US-Präsidenten anpassen. Europa könne den Krieg dann nicht länger befürworten und die Lasten allein tragen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat erneut seine Ablehnung der Militärhilfe für die Ukraine bekräftigt.

Er gehe davon aus, dass der neue Präsident Trump den US-Kurs in Richtung eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine lenken werde.

Europa könne dann nicht kriegsbefürwortend bleiben und die Lasten des Krieges allein tragen, sondern müsse sich anpassen.

Europa muss nach Ansicht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag (5. November) seine Unterstützung für die Ukraine überdenken. Er gehe davon aus, dass Trump als Präsident den US-Kurs in Richtung eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine lenken werde, sagte Orbán am Sonntag (3. November).

Europa könne dann nicht kriegsbefürwortend bleiben und die Lasten des Krieges allein tragen, sondern müsse sich dann anpassen. Darüber müsse man dann auch beim Gipfeltreffen der Europäischen Union (EU) Mitte November sprechen.

Im Video: Orbán sicher - Trump wird sofort mit Putin verhandeln

Anzeige

Anzeige

Orbán: Nähe zu Trump, Putin und Xi

Orbán, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, steht in der EU wegen Missachtung gemeinsamer Prinzipien sowie seiner Russland-Nähe in der Kritik und gilt als Trump-Freund.

Er hatte mit seinen unabgestimmten Besuchen beim russischen Präsidenten Wladimir Putin und beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping kurz nach Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli in Europa für Empörung gesorgt.

Orbán lehnt Militärhilfe für die Ukraine ab und ist der Ansicht, dass Trump dies auch tut und einen Friedensvertrag für die Ukraine aushandeln würde. Im US-Wahlkampf unterstützte er den republikanischen Ex-Präsidenten gegen die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris.