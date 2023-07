US-Verteidigungsminister sicher: Ukraine nach Kriegsende in NATO

Austin: Ukraine nach Kriegsende sicher Nato-Mitglied +++ Russischer General nach Kritik an Ukraine-Strategie entlassen +++ Deutschland schnürt neues Waffenpaket für Ukraine +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Ticker.

14. Juli, 7:34 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geht fest davon aus, dass die Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs in die Nato aufgenommen wird. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass das geschehen wird", sagte Austin in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN.

Bis dahin gebe es aber noch "eine Reihe von Dingen, die getan werden müssen" wie eine Justizreform. Es müsse sichergestellt werden, dass die "Demokratie in gutem Zustand" sei. Auf einen Zeitraum bis zur Aufnahme des Landes ins westliche Verteidigungsbündnis ließ er sich nicht festlegen.

Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte hatte der Ukraine zuvor beim Nato-Gipfel in Litauen langfristige militärische und finanzielle Hilfe zugesichert, solange das Land noch kein Mitglied ist. Die USA, Deutschland und die fünf anderen Staaten der G7 stellten auch moderne Ausrüstung für deren Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht. Die Hoffnung von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf eine Einladung in die Nato erfüllte sich bei dem Gipfel aber nicht.

Nach Kritik: Moskau feuert an Ukraine-Krieg beteiligten General

13. Juli, 8:04 Uhr: Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch (12. Juli) auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden.

"Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie." Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt.

Popow, dessen Armee im südukrainischen Gebiet Saporischschja kämpfte, übte harte Kritik an seinen Vorgesetzten: "Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat." Zuvor hatten andere Telegram-Kanäle berichtet, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Popow als "Panikmacher" bezeichnet und ihn abgelöst.

Die Entlassung und Kritik Popows fügt sich in das Bild, das Militärexperten von der russischen Armee gut 16 Monate nach Beginn des Kriegs zeichnen. Demnach herrscht in großen Teilen der russischen Streitkräfte Unzufriedenheit mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten.

Berlin will Kiew neue Waffen für 700 Millionen Euro liefern

11. Juli, 12:00 Uhr: Deutschland unterstützt den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer mit weiteren Waffen, mit Munition und militärischer Ausrüstung im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das verlautete am Dienstag zum Auftakt des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius aus deutschen Regierungskreisen. Unter anderem soll die von Russland angegriffene Ukraine weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 und fünf Bergepanzer sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr bekommen.

Hinzu kommen 20.000 Schuss Artilleriemunition und 5.000 Schuss Nebelmunition sowie Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr. Außerdem erhält die Ukraine ein Pionierpaket mit Mitteln zur Minenabwehr und ein Sanitätspaket - unter anderem mit Komponenten für ein Feldlazarett.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) landete am Dienstagvormittag zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der litauischen Hauptstadt Vilnius und wird das Paket zum Auftakt des Nato-Gipfels offiziell ankündigen.

Zuletzt hatte die Bundesregierung der Ukraine anlässlich des Deutschlandbesuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Mai ein großes Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Scholz wird bei dem Gipfel erneut Selenskyj treffen, der auf eine möglichste konkrete Nato-Beitrittsperspektive für sein Land dringt.

Dabei nimmt Deutschland eine zurückhaltende Rolle ein und hat einer formellen Einladung in das Bündnis bereits eine klare Absage erteilt. "Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens", hieß es vor dem Gipfel aus deutschen Regierungskreisen.

Selenskyj: Ukraine nach dem Krieg Teil der Nato

11. Juli, 7:30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius optimistisch gezeigt, dass sein Land nach dem Krieg gegen Russland Teil der Nato sein wird.

"Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", so Selenskyj in seiner am Montagabend (10. Juli) in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft.

Faktisch sieht er sein Land bereits als Teil der Militärallianz: "Unsere Waffen sind die Waffen der Allianz. Unsere Werte sind das, woran die Allianz glaubt. Unsere Verteidigung ist das eigentliche Element der Formel Europas, die es einig, frei und friedvoll macht."

Schon 47.000 russische Soldaten getötet?

10. Juli, 16:37 Uhr: In der Ukraine sind einer Datenanalyse unabhängiger russischer Medien zufolge bereits mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das wären dreimal so viele wie im sowjetischen Afghanistankrieg von 1979 bis 1989. Die Analyse stütze sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit in Russland im vergangenen Jahr, so das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Offiziell gibt es keine Statistik für russische Verluste.

Moskau nennt kaum Zahlen zu den gefallenen Soldaten, zuletzt war Ende September 2022 von 5.937 getöteten russischen Soldaten die Rede. Schon damals galten die Angaben als stark untertrieben.

Ukrainische Armee kontrolliert wichtige Anhöhen um Bachmut

10. Juli, 15:59 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat die ukrainische Armee die Kontrolle über wichtige Anhöhen bei Bachmut im Gebiet Donezk von den russischen Truppen zurückerlangt. "In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. "Der Feind befindet sich in der Falle", erklärte auch der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj.

Moskau droht mit Konsequenzen bei möglichem NATO-Beitritt

10. Juli, 13:47 Uhr: Im Fall einer Aufnahme der Ukraine in die NATO hat der Kreml mit Gegenmaßnahmen gedroht. Ein Beitritt werde "sehr negative Folgen für die gesamte und ohnehin schon halbzerstörte Sicherheitsarchitektur Europas haben und eine absolute Gefahr und Bedrohung für unser Land darstellen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Dieser Schritt würde von russischer Seite eine "ziemlich harte und verständliche Reaktion erfordern", fügte Peskow hinzu.

Biden will Ukraine nach israelischem Vorbild schützen Der Schutz der Ukraine soll nach Vorstellung der US-Regierung langfristig durch Sicherheitszusagen einzelner Länder gewährleistet werden.

Deutschland plant "sehr substanzielles" Waffen-Paket

10. Juli, 11:15 Uhr: Deutschland will beim NATO-Gipfel der Ukraine weitere Waffenlieferungen in größerem Umfang zusagen. Es werde "sehr substanzielle" Ankündigungen geben, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern, deren Lieferung die Ukraine bereits im Mai beantragt hatte, sollen aber weiterhin nicht geliefert werden. "Da gibt es keine Neuigkeiten zu vermelden, was Taurus angeht", hieß es.

Spanien lehnt Lieferung von umstrittener Streumunition ab

8. Juli, 22:27 Uhr: Der NATO-Partner Spanien hat die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine abgelehnt. "Spanien steht fest zu seinen Verpflichtungen, die es für die Ukraine eingegangen ist, aber auch dazu, dass bestimmte Waffen und Bomben auf keinen Fall geliefert werden dürfen", sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Samstag in Madrid, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Es handele sich um eine souveräne Entscheidung der USA, aber nicht der Nato, betonte die Sozialistin. Spanien sei der Auffassung, dass solche Waffen auch bei einer "legitimen Verteidigung nicht eingesetzt werden dürfen", sagte Robles.

Die USA hatten am Freitag angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Die über dem Boden explodierenden Bomben verteilen Geschosse über größere Flächen. Weil oft viele nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen als Gefahr für Zivilisten auch in der Zeit nach einem Ende der Kampfhandlungen. Deutschland und 110 andere Staaten, darunter auch Spanien, haben sie deswegen mit einem internationalen Abkommen geächtet. Dem sind die USA, die Ukraine und Russland aber nicht beigetreten.

London: Russland fehlen Reserven

8. Juli, 9:59 Uhr: Die russische Besatzungsarmee in der Ukraine hat nach Ansicht britischer Militärexperten trotz intensivierter Kämpfe kaum Reserven, den Sektor um die Stadt Bachmut zu verstärken. Das ging aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Samstag hervor. Demnach gehörten die Kämpfe dort in den vergangenen sieben Tagen wieder zu den heftigsten der gesamten Front, nachdem sie im Juni vorübergehend abgeflaut waren. Die Stadt wurde von russischen Truppen nach monatelangen Kämpfen im Mai erobert.

"Die russischen Verteidiger ringen höchstwahrscheinlich mit geringer Moral, zusammengewürfelten Einheiten und einer beschränkten Fähigkeit, die ukrainische Artillerie zu finden und zu treffen", hieß es in der Mitteilung. Eine Aufgabe von Bachmut ist dem britischen Geheimdienst zufolge für Russlands Führung politisch inakzeptabel, da dies einer der wenigen russischen Gebietsgewinne in den vergangenen zwölf Monaten gewesen sei.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Bestätigt: USA wollen geächtete Streuwaffen an Ukraine liefern

7. Juli, 20:46 Uhr: Die US-Regierung hat den Beschluss, der Ukraine Streumunition zur Verteidigung gegen Russland zu liefern, bestätigt. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber US-Präsident Joe Biden habe sich entschieden, diesen Schritt zu gehen, sagte der nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus.

Er verteidigte die Entscheidung: "Wir sind uns bewusst, dass Streumunition das Risiko birgt, dass Zivilisten durch nicht explodierte Munition zu Schaden kommen. Deshalb haben wir die Entscheidung so lange aufgeschoben, wie wir konnten."

Die Ukraine würde die Streumunition im eigenen Land zur Verteidigung einsetzen, sagte Sullivan weiter. Auch Russland setze Streumunition in der Ukraine ein. Biden habe sich über den Schritt mit den Verbündeten abgesprochen. "Wir werden die Ukraine in dieser Konfliktphase zu keinem Zeitpunkt schutzlos zurücklassen. Punkt", betonte Sullivan.

Die Ukraine fordert bereits seit längerem die Lieferung von Streumunition. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Submunition - verstreuen oder freigeben. Streumunition ist vor allem deswegen umstritten, weil ein erheblicher Prozentsatz ihrer Sprengkörper nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung auch nach Ende eines Gefechts noch gefährdet.

Lieferung stark umstritten

In der US-Regierung von Präsident Joe Biden wird seit einer Weile über die Lieferung der viel kritisierten Munition diskutiert. Deutschland ist wie mehr als 100 weitere Staaten einem Vertrag zur Ächtung von Streumunition beigetreten - dem sogenannten Oslo-Übereinkommen. Die USA haben das Abkommen nicht unterschrieben.

In dem Vertrag verpflichten sich Staaten, "unter keinen Umständen jemals Streumunition einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben". Es heißt unter anderem, dass man entschlossen sei, "das Leiden und Sterben zu beenden", das durch Streumunition verursacht werde. Man sei besorgt, dass "Streumunitionsrückstände Zivilpersonen, einschließlich Frauen und Kindern, töten oder verstümmeln" könnten.

Die Forderung der Ukraine nach der Lieferung von Streumunition hatte bereits bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar für Aufsehen gesorgt. Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow argumentierte damals, diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne. Außenminister Dmytro Kuleba wies darauf hin, dass die Ukraine den völkerrechtlichen Vertrag zum Verbot des Einsatzes von Streumunition nicht unterzeichnet hat.

Die Ukraine setzt Streumunition - ebenso wie Russland - im Krieg bereits ein. "Ich möchte anmerken, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben", hatte Pentagon-Sprecher Pat Ryder zu dem Thema gesagt. Die USA hätten Streumunition in ihren Beständen. Ryder verwies darauf, dass ältere Munition eine höhere Rate an Blindgängern aufweise. "Wir würden sorgfältig Geschosse mit einer geringeren Rate an Blindgängern auswählen, für die wir aktuelle Testdaten haben", so Ryder.

Die US-Regierung will der Ukraine umstrittene Streumunition schicken – obwohl diese international geächtet sind und erhebliche Gefahren für die Zivilbevölkerung bergen. © Mohammad Zaatari/ap/dpa

Deutschland und NATO unterstützen Bidens Entscheidung

7. Juli, 13:08 Uhr: Nach den Berichten über die Lieferung von Streumunition der USA na die Ukraine hat die Bundesregierung zwar darauf hingewiesen, dass Deutschland dem internationalen Abkommen zur Ächtung dieser Munition beigetreten ist. Gleichzeitig signalisierte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag aber Verständnis für eine Lieferung durch die Vereinigten Staaten, die wie die Ukraine den Vertrag nicht unterzeichnet haben. "Wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben", sagte er.

Die Streumunition würde von der Ukraine in "einer besonderen Konstellation" verwendet. "Die Ukraine setzt eine Munition zum Schutz der eigenen Zivilbevölkerung ein. Es geht um einen Einsatz durch die eigene Regierung zur Befreiung des eigenen Territoriums", sagte Hebestreit. "Wir sollten uns also auch noch mal vergegenwärtigen, dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat."

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Verständnis für die Überlegungen der USA signalisiert, der Ukraine Streumunition für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen zu liefern. Der Norweger verwies am Freitag in Brüssel darauf, dass auch Russland Streumunition einsetze. Das Land nutze sie allerdings nicht im Rahmen der Selbstverteidigung, sondern um in die Ukraine einzudringen. "Wir sind mit einem brutalen Krieg konfrontiert", unterstrich der Norweger.

Stoltenberg machte zugleich deutlich, dass die Nato als Organisation keine gemeinsame Position zum Thema hat. Dies ist nach seinen Angaben der Fall, weil ein Teil der Nato-Staaten einen Vertrag zur Ächtung von Streumunition unterschrieben hat, ein andere Teil aber nicht. "Es ist Sache der einzelnen Verbündeten, Beschlüsse über die Lieferung von Waffen und militärischen Gütern in die Ukraine zu fassen", sagte er. Die Entscheidungen müssten Regierungen treffen und nicht die Nato als Bündnis.

Berichte: USA will geächtete Waffensysteme liefern

7. Juli, 10:19 Uhr: Die US-Regierung will offenbar hochumstrittene Streumunition an die Ukraine liefern. Unter anderem die "New York Times" berichtete am Donnerstag über entsprechende Pläne Washingtons und berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Regierungsquellen. Der "Washington Post" zufolge hat Präsident Biden die Lieferung bereits genehmigt. Die Pläne könnten nun an diesem Freitag offiziell verkündet werden, so der Sender CNN.

Streumunition wird international geächtet. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, unterzeichneten einen Vertrag zur Ächtung dieses Munitionstyps. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Submunition - verstreuen oder freigeben. Der Munitionstyp wird kritisiert, weil ein erheblicher Prozentsatz der Sprengkörper oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet.

Experte: Russland nach Prigoschin-Aufstand kurz vor Bürgerkrieg

7. Juli, 7:52 Uhr: Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, ist der Meinung, dass Russland kurz vor einem Bürgerkrieg stehe. "Es muss eine kleine interne 'Affäre' geben, und der interne Konflikt wird sich verschärfen", führte Budanow gegenüber der britischen Zeitung "The Times" am 5. Juli aus.

So würde eine geheime Studie zum Putschversuch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zeigen, dass die Bevölkerung im Land entzweit ist. "Das ist es, was wir jetzt sehen – die russische Gesellschaft ist in zwei Teile zerrissen", sagte Budanow und beruft sich dabei auf eine geheime interne Studie des russischen Innenministeriums, die seine ukrainische Spionageagentur abgefangen habe.

Ukraine-Krieg: Vier Tote durch Raketenangriff in Lwiw

6. Juli, 10:02 Uhr: Ein Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) hat in der Nacht zum Donnerstag (6. Juli) vier Menschen das Leben gekostet. Das teilte das ukrainische Innenministerium mit. Mindestens 32 Menschen seien verletzt worden, Rettungskräfte seien noch immer mit der Suche nach Menschen, die unter den Trümmern eingeschlossen sind, beschäftigt. Bisher seien sieben Personen aus den zerstörten Gebäuden gerettet, mindestens 60 waren evakuiert worden.

Es werde "definitiv eine Antwort auf den Feind" geben, so die Reaktion von Präsident Selenskyj. Zu Videos, auf denen stark beschädigte und fast komplett zerstörte Wohnhäuser eines ganzen Straßenzugs zu sehen sind, schrieb er: "Folgen des nächtlichen Angriffs durch russische Terroristen."

Andrij Sadowyj, Bürgermeister von Lwiw, sprach vom schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur der Stadt seit Beginn des Krieges. Mehr als 50 Häuser seien zerstört worden, nachdem Russland mit Marschflugkörpern des Typs "Kalibr", die vom Schwarzen Meer aus abgeschossen worden seien, angegriffen hatte.

Der Raketenangriff in Lwiw hat mindestens 50 Häuser zerstört. © Mstyslav Chernov/AP/dpa

Selenskyj wollte Gegenoffensive früher starten

6. Juli, 8:36 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hätte sich einen "sehr viel früheren" Beginn der ukrainischen Gegenoffensive gewünscht. Das sagte der ukrainische Präsident in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender CNN. Er habe die westlichen Verbündeten immer wieder gedrängt, die dafür benötigten Waffen und Materialien zu liefern.

"Warum? Ganz einfach, weil es langsamer gehen wird, wenn wir später beginnen", sagte Selenskyj. Russland habe die Zeit nutzen können, um gut ausgebaute Verteidigungsstellungen zu errichten. Dies sei der Grund dafür, dass die vor rund einem Monat gestartete Gegenoffensive der Ukraine bislang eher schleppend verläuft.

In dem Interview erneuerte Selenskyj die Bitte an die USA, Kiew Langstreckenraketen vom Typ ATACMS zu liefern. Damit könnte die Ukraine russische Ziele weit hinter der Front zerstören. Diese würden der Ukraine helfen, schneller voranzukommen, sagte Selenskyj.

Auf lange Sicht bleibe die Befreiung der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim das ausgegebene Ziel: "Wir können uns die Ukraine nicht ohne die Krim vorstellen", betonte Selenskyj. "Und solange die Krim unter russischer Besatzung ist, bedeutet es nur eins: Der Krieg ist noch nicht vorbei."

Atomenergiebehörde fordert Überwachung des AKW Saporischschja

5. Juli, 20:48 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert angesichts von Warnungen vor möglichen Sabotage-Akten im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine einen erweiterten Zugang für seine dort stationierten Beobachter. Die IAEA-Experten hätten in den vergangenen Tagen und Wochen Teile der Anlage inspiziert - darunter Abschnitte des großen Kühlbeckens - und auch regelmäßige Rundgänge durchgeführt, hieß es in einer IAEA-Mitteilung vom Mittwoch. Dabei seien bisher keine Hinweise auf Minen oder Sprengsätze gefunden worden, sagte IAEA-Direktor Rafael Mariano Grossi. Die Experten hätten nun zusätzlichen Zugang eingefordert um zu bestätigen, dass auf dem Gelände weder Minen noch Sprengstoff ausgelegt wurden.

"Angesichts steigender militärischer Spannungen und Aktivitäten in der Region rund um die größte Atomanlage Europas muss es unseren möglich sein, die Fakten vor Ort zu überprüfen", sagte Grossi. Ihre unabhängigen und objektiven Berichte könnten helfen, die Situation aufzuklären. Insbesondere sei der Zugang zu den Dächern der Reaktoreinheiten 3 und 4 sowie zu Teilen der Turbinenhallen und einigen Teilen des Kühlsystems der Anlage von entscheidender Bedeutung, fügte Grossi hinzu.

Zuvor hatten sich die Regierungen in Moskau und Kiew gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine bezichtigt. Das russische Militär habe auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke Gegenstände platziert, die Sprengstoff ähnelten, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Aus Moskau hieß es dagegen, die ukrainischen Streitkräfte planten selbst einen Angriff auf das AKW, das nahe der Front liegt.

Grossi sagte der Mitteilung zufolge zudem, das IAEA-Team habe in jüngster Zeit keine Beschüsse oder Explosionen gemeldet und fügte hinzu, dass die Militärpräsenz vor Ort offenbar unverändert sei.

Gleichzeitig habe das IAEA-Team berichtet, dass die einzige, zu Wochenbeginn unterbrochene externe Hauptstromleitung wieder repariert worden sei. Grossi hatte in der Folge des Ausfalls dieser Leitung am Dienstag von einer prekären nuklearen Sicherheitslage im Kraftwerk gesprochen.

Das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine: Russland und die Ukraine bezichtigen sich gegenseitig mit Anschlagplänen. © Victor/XinHua/dpa

Anschlag auf Atomkraftwerk?

5. Juli, 7:35 Uhr: Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine vor. Bereits in der Nacht zum Mittwoch (5. Juli) würden die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen, behauptete Renat Kartschaa, Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde, Rosenergoatom, am Dienstag im Staatsfernsehen. Der ukrainische Generalstab wiederum schrieb in seinem täglichen Lagebericht über angebliche Sprengkörper auf dem Dach des AKW, deren Explosion den Eindruck eines Beschusses wecken solle.

Die Sprengsätze seien an den Dächern des dritten und vierten Reaktorblocks angebracht, sollen die Reaktoren selbst aber wohl nicht beschädigen, heißt es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Die Ukraine werde nicht gegen die Normen des Völkerrechts verstoßen, betonte die Militärführung in Kiew zugleich.

Genau das wirft Kartschaa den Ukrainern vor. Demnach soll nicht nur das AKW beschossen werden, sondern auch zeitgleich auch eine mit Atomabfällen bestückte Bombe abgeworfen werden. Beweise für die Anschuldigung brachte der hochrangige Moskauer Beamte nicht vor.

Russische Truppen halten das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine seit März 2022 besetzt. Die Nuklearanlage ist während der Gefechte mehrfach unter Beschuss geraten, was international die Sorge vor einer Atomkatastrophe weckte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage inzwischen heruntergefahren. Eine Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde ist vor Ort.

Beide Kriegsparteien werfen sich wiederholt geplante Provokationen rund um das Kraftwerk vor. Zuletzt haben sich diese Anschuldigungen stetig verschärft.

Tote bei russischen Angriffen auf Cherson

4. Juli, 10:17 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hat es bei russischen Angriffen auf Städte im Süden und Osten der Ukraine Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft seien Dienstagmorgen (4. Juli) ein Mann und eine Frau durch Artilleriebeschuss in der südukrainischen Stadt Cherson getötet worden. Die genaue Zahl der Verletzten war noch nicht bekannt.

Die Zahl der Toten nach einem russischen Drohnenangriff vom Montag in der nordöstlich gelegenen Stadt Sumy erhöhte sich derweil auf drei. 21 Menschen wurden nach örtlichen Angaben verletzt, als ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen wurde. Die Stadt ordnete für Dienstag einen Tag der Trauer an.

Bei Bachmut im Osten der Ukraine im Gebiet Donezk dauern die schweren Kämpfe nach Angaben des ukrainischen Generalstabs an. Unter schwerem Beschuss habe das ukrainische Militär mehrere Angriffe abwehren können. Russland konzentriere in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Cherson seine Hauptanstrengungen darauf, das Vorrücken der Kiewer Truppen zu verhindern, so der Generalstab. Mehr als 30 Ortschaften seien in dem Gebiet beschossen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Cherson, 1. Juli: Feuerwehrleute des staatlichen ukrainischen Katastrophenschutzes löschen ein Feuer in einem Haus, das durch russischen Beschuss zerstört wurde. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Russland wehrt Drohnenangriffe ab

4. Juli, 9:46 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskaus erneut Drohnen abgeschossen. Die Luftabwehr habe vier zerstört, eine weitere sei über dem Gebiet Odinzowo abgestürzt, nachdem sie elektronisch ausgeschaltet worden war. Das teilte das Ministerium laut Staatsagentur Tass mit. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. Russland machte die Ukraine für die Drohnenangriffe verantwortlich und sprach von einem "versuchten Terroranschlag des Kiewer Regimes".

Auch der Flughafen Wnukowo südwestlich des Moskauer Stadtzentrums sei betroffen gewesen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb in seinem Telegram-Kanal, die russische Luftabwehr habe "einen weiteren versuchten Angriff ukrainischer Drohnen" abgewehrt. Aus Sicherheitsgründen wurden Flüge für etwa drei Stunden auf andere Airports umgeleitet.

Das Gebiet Odinzowo, über dem eine der Drohnen abstürzte, liegt in der Nähe von Wunukowo. Eine der zerstörten Drohnen soll auf ein Militärgelände im Vorort Kubinka westlich von Wunukowo abgestürzt sein, verlautete der Staatsagentur Tass zufolge aus Rettungsdiensten.

Selenskyj dankt Bundeskanzler Scholz

4. Juli, 6:15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich bei Olaf Scholz für die "sehr kraftvolle" deutsche Hilfe bei der Flugabwehr gegen russische Angriffe bedankt. "Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen", so der Präsident in seiner Videobotschaft am Montag (3. Juli). Auch habe Deutschland der Ukraine das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot überlassen. "Die Ukraine ist sehr dankbar dafür", so Selenskyj nach einem Telefonat mit dem Bundeskanzler.

Allerdings brauche die Ukraine noch viel mehr Unterstützung aus dem Westen, so Selenskyj weiter. "Leider hat unser Land nicht genügend hochqualitative Flugabwehrsysteme, um unser ganzes Gebiet zu schützen und alle feindlichen Ziele zu zerstören", sagte er. Diese Schwäche nutze Russland aus - wie etwa am Montag, als ein Drohnenangriff Wohnhäuser und ein Gebäude des Geheimdienstes in der nordöstlichen Stadt Sumy getroffen habe.

Prigoschins Ansehen in Russland stark gesunken

3. Juli, 19:56 Uhr: Mehrere russische Webseiten mit inoffizieller Wahlwerbung für den Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin sind nach dem beendeten Aufstand seiner Wagner-Armee gesperrt worden. Behörden hätten in den vergangenen Tagen mehrere Seiten, auf denen Prigoschin mit Blick auf die Präsidentenwahl 2024 als Beschützer Russlands präsentiert wird, blockiert, wie die unabhängige und für die Freiheit des Internets eintretende Organisation Roskomswoboda am Montag mitteilte. Es war unklar, wer die Internetseiten lanciert hatte.

Allem Anschein nach wollten Wagner-Söldner mit der Werbung ihren Chef würdigen. Prigoschin betonte in der Vergangenheit stets, dass er keine politischen Ambitionen habe. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) machte hingegen im März darauf aufmerksam, dass der Wagner-Chef seinen Einfluss nutzen könnte, um bei der Präsidentenwahl 2024 anzutreten. Bei der Abstimmung im März dürfte einmal mehr Kremlchef Wladimir Putin antreten, der seit mehr als 23 Jahren regiert.

Wahlwerbung für Prigoschin in Russland blockiert

"Sei bereit, Prigoschin zu unterstützen, um Russland zu retten", hieß es auf den in Russland nicht mehr abrufbaren Webseiten. Der Söldner-Chef wurde dabei als der "neue Führer des neuen Russlands" dargestellt. Mit ultranationalistischer Rhetorik und dem Slogan "zielsicher schießen, ehrlich arbeiten" kündigten die unbekannten Autoren dabei den Kampf gegen das alte System an. Die Behörden hatten zuletzt mehrere Seiten mit Inhalten zu Prigoschin gesperrt, nachdem er im Kreml in Ungnade gefallen war. Eine Kandidatur Prigoschins gilt inzwischen ohnehin als unwahrscheinlich. Seit dem Aufstand der Wagner-Armee soll er sich im benachbarten Belarus befinden.

Wagner-Chef Prigoschin hatte am Samstag vor einer Woche bei einem Aufstand gegen die russische Militärführung die südrussische Stadt Rostow am Don besetzt und seine Kämpfer in Richtung Moskau marschieren lassen. Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt gab er überraschend auf. Putin sicherte Prigoschin und seinen Söldnern Straffreiheit zu - im Gegenzug für das Aufgeben.

Das unabhängige russische Meinungsforschungsinstitut Lewada stellte in einer am Montag veröffentlichten Umfrage fest, dass Prigoschins Popularität in der Bevölkerung seit dem Aufstand stark gesunken sei.

3. Juli, 7:58 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge soll der russische Geheimdienst FSB unter Präsident Wladimir Putin beauftragt worden sein, Jewgeni Prigoschin zu töten. Das berichtet das Online-Medium "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf ein Interview mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow.

"Wir wissen, dass der FSB mit der Ermordung von Prigoschin betraut wurde", zitiert das ukrainische Nachrichtenprotal Budanow am 29. Juni. "Sie werden einige Zeit brauchen, um geeignete Ansätze zu entwickeln und ein Stadium zu erreichen, in dem sie für eine groß angelegte Operation bereit sind", erklärte Budanow weiter.

Ob der FSB den Auftrag tatsächlich durchführe, lasse sich aber nicht sagen. Eine Stellungnahme von russischer Seite gibt es nicht.

Am 23. und 24. Juni hatte Prigoschin mit seiner Wagner-Gruppe mehrere Militärstandorte im Süden Russlands unter seine Kontrolle gebracht und einen Marsch auf Moskau angekündigt. Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand am Samstagabend ab.

Russlands Präsident Putin hatte Prigoschin zuvor als "Verräter" bezeichnet und entließ ihn ins Exil nach Belarus. Agenturberichten zufolge ist Putin derzeit sehr bemüht, den Schaden in Russland kleinzuhalten und die Geschehnisse als Sieg darzustellen.

Kiew erstmals seit zwölf Tagen wieder Ziel russischer Angriffe

2. Juli, 17:45 Uhr: Erstmals seit knapp zwei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Luftverteidigung habe in der Nacht auf Sonntag alle feindlichen Geschosse abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung allerdings durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Auch andere Teile der Ukraine waren von den jüngsten russischen Angriffen betroffen. Landesweit wurden offiziellen Angaben zufolge insgesamt acht Kampfdrohnen und drei Marschflugkörper von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört.

Später am Tag berichteten die ukrainischen Behörden zudem von russischem Beschuss in der südlichen Stadt Cherson. Auch dort sollen mehrere Zivilisten in einem Wohnviertel verletzt worden sein.

Kuleba: Russische Lufthoheit und Minenfelder sind größte Probleme für die Ukraine

2. Juli, 8:16 Uhr: Die russische Lufthoheit und Minenfelder stellen nach Ansicht des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba die größten Probleme für die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive dar. Unter Einsatz ihres Lebens müssten die ukrainischen Soldaten am Tag manchmal 200 oder 300 Meter durch ein Minenfeld robben, um das Gelände für die vorrückenden Truppen zu räumen, sagte Kuleba in Kiew in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico". Die mit Beton, Stahl und anderen Materialien verstärkten Befestigungen der Russen seien schwer zu zerstören.

Darüber hinaus würden die Streitkräfte sehr darunter leiden, "dass uns Anti-Luft-, Anti-Hubschrauber- und Anti-Flugzeug-Waffen am Boden fehlen", sagte Kuleba weiter. Mit dem Einsatz von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen sei es den Russen gelungen, "unsere Gegenoffensivkräfte zu treffen".

Selenskyj beklagt Verzögerungen beim Pilotentraining

Während des Besuchs von Sánchez beklagte Selenskyj Verzögerungen bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen aus US-Produktion. "Ich denke, dass einige unserer Partner hier verschleppen", sagte er am Samstag (1. Juli) in Kiew. Immer noch gebe es keine festen Termine für den Beginn und keine Zeitpläne für das Pilotentraining. Im Mai hatten mehrere europäische Staaten die Bildung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine bekanntgegeben. Washington machte den Weg dafür frei, indem es grünes Licht für die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gab.

Wegen Wagner-Söldnern: Ukraine verstärkt Grenzschutz zu Belarus

30. Juni, 16:46 Uhr: Angesichts einer möglichen Niederlassung russischer Wagner-Söldner in Belarus hat die Ukraine mit der Verstärkung des Schutzes ihrer Grenze im Norden begonnen. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der für den Nordabschnitt zuständige Generalleutnant Serhij Najew seien mit den Sicherheitsvorkehrungen beauftragt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Diese Entscheidung sei nach Beratungen des Oberkommandos gefallen. Nach dem am Samstag beendeten Kurzzeit-Aufstand der Wagner-Armee gegen die russische Militärführung hat Belarus den beim Kreml in Ungnade gefallenen Kämpfern Zuflucht gewährt.

Zuvor hatte der NATO-Mitgliedsstaat Polen ebenso angekündigt, die Schutzmaßnahmen an der bereits durch einen Zaun gesicherten EU-Außengrenze zu Belarus zu verstärken. Nach unbestätigten Berichten unabhängiger Medien hat in Belarus bereits der Bau von Feldlagern für die Wagner-Armee begonnen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der zwischen dem Kreml und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Ende des Aufstandes vermittelt hatte, sagte, dass die Kampferfahrungen der Truppe dem Land zugutekämen.

Keine Worte für diese Brutalität: Thunberg verurteilt russische Kriegsschäden in Kiew

30. Juni, 8:37 Uhr: Angesichts der verheerenden Umweltschäden in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ist Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einer Arbeitsgruppe überraschend nach Kiew gereist. Ziel der vierköpfigen Delegation ist es, auf die Umweltschäden in der Ukraine aufmerksam zu machen und Russland für die verursachten Schäden finanziell zur Verantwortung zu ziehen.

"Wir brauchen ihre professionelle Hilfe", sagte der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (29. Juni) in Kiew.

Er wies vor allem auf die schlimmen Verwüstungen und die Hochwasserlage in der Region Cherson hin, die durch die Zerstörung des Kachowka-Dammes Anfang Juni verursacht worden waren.

Die Umweltkatastrophe hatte Probleme bei der Trink- und Nutzwasserversorgung verursacht und den Agrarsektor sowie die biologische Vielfalt in der Region massiv in Mitleidenschaft gezogen. Russland streitet nach wie vor jegliche Verantwortung dafür ab.

"Ich denke nicht, dass die Reaktion der Welt auf diesen Ökozid ausreichend war“, sagte Thunberg ukrainischen Medien zufolge in Kiew. "Ich denke nicht, dass irgendeine Reaktion ausreichend sein kann. Denn es gibt einfach keine Worte, um diese Brutalität zu beschreiben."

Der Arbeitsgruppe gehören neben Thunberg auch die schwedische Ex-Vizeregierungschefin Margot Wallström, die irische Ex-Präsidentin Mary Robinson und die finnische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Heidi Hautala an.

Moskau droht Republik Moldau

29. Juni, 8:34 Uhr: Moskau hat der Republik Moldau offen mit Gewalt gedroht. Wenn Moldau vorhabe, sich zu einem "logistischen Hub" für die Armee der benachbarten Ukraine zu machen, lade sie damit Gewalt und Chaos zu sich nach Hause ein, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Vor einigen Wochen hatten kremlnahe Medienkanäle behauptet, die proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, hätte vorgeschlagen, dass die ukrainische Armee moldauisches Staatsgebiet für militärische Zwecke nutzen dürfe. Die Regierung in der Hauptstadt Chisinau hat diese Aussagen aber längst als Falschnachrichten zurückgewiesen. Sacharowa kritisierte kürzlich zudem die geplante Reduzierung russischer Diplomaten in Moldau.

Moldau ist - ebenso wie die Ukraine - EU-Beitrittskandidat. In dem kleinen und von Armut geplagten Land hat aber auch Russland traditionell einen großen Einfluss - insbesondere in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert sind.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine warnten internationale Beobachter immer wieder davor, dass Moskau Unruhen in der Region als Vorwand nutzen könnte, um die Lage zu eskalieren. Sandu beklagte zuletzt immer wieder Einmischung und geplante Umsturzversuche durch russische Geheimdienste in ihrem Land.

28. Juni, 7:58 Uhr: Bei einem verheerenden russischen Raketenangriff auf ein Café im ostukrainischen Kramatorsk sind offiziellen Angaben zufolge acht Menschen getötet und Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Opfern, die aus den Trümmern des Lokals gezogen wurden, seien auch drei getötete Kinder, teilten die Behörden am Mittwochmorgen mit. Zwei der Kinder waren demnach 2008 geboren, eines im Jahr 2011. Die Zahl der Verletzten wurde mit 56 angegeben. Am Vorabend war zunächst von mindestens 3 Toten und mehr als 40 Verletzten die Rede gewesen. Einsatzkräfte räumten laut Behörden weiter Trümmer beiseite, um nach möglichen Verschütteten zu suchen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den neuen Angriff auf die Stadt Kramatorsk in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag als weiteres Kriegsverbrechen. "Solcher Terror beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland für all seine Taten nur eines verdient: Niederlage und Tribunal." Zuvor hatte bereits der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mitgeteilt, die russische Armee habe Kramatorsk am Dienstagabend zwei Mal beschossen und dabei unter anderem ein Lokal getroffen.

Orban hält Sieg der Ukraine gegen Russland für "unmöglich"

27. Juni, 16:01 Uhr: Ungeachtet der ersten Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive hält Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einen militärischen Sieg des Landes gegen Russland weiterhin für "unmöglich". "Das Problem ist, dass den Ukrainern die Soldaten früher ausgehen werden als den Russen", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Medien des Springer-Verlags "Bild", "Welt" und "Politico". "Und das wird am Ende der entscheidende Faktor sein."

Deshalb plädiere er "immer für Frieden, Frieden, Frieden". Anderenfalls werde das Land "riesige Mengen an Reichtum und viele Menschenleben verlieren" und es werde zu "unvorstellbarer Zerstörung kommen". Frieden bedeute gegenwärtig Waffenstillstand.

Obendrein sagte Orban, er sehe die Macht des russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den Aufstand der Wagner-Söldnerarmee nicht geschwächt. Der Aufstand habe "keine größere Bedeutung". Es sei "ein Zeichen von Stärke", dass der Kremlchef diese Revolte binnen 24 Stunden gestoppt habe, sagte den Zeitungen. Die Ukraine sei "kein souveränes Land mehr", da sie zur Verteidigung gegen Russland auf westliche Hilfe angewiesen sei.

Der Rechtspopulist Orban pflegt seit Jahren gute Kontakte zu Putin und behielt diese auch nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In den vergangenen Monaten verhinderte er immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland - etwa ein vollständiges Öl-Embargo oder geplante Strafmaßnahmen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill.

Ukrainische Truppen rücken bei Bachmut vor

26. Juni, 8:01 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben am Sonntag eigenen Angaben zufolge bei Bachmut Geländegewinne erzielt. Im Vergleich zum Vortag seien die Streitkräfte 600 bis 1.000 Meter in der Nähe der Stadt Bachmut vorgerückt, sagt der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Ost, Serhij Tscherewatji. An den Frontabschnitten in der Südukraine gehe die vor knapp drei Wochen gestartete ukrainische Offensive weiter. Es gebe harte Kämpfe mit hohen Verlusten auf russischer Seite, erklärte sie weiter. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine wehrt seit 16 Monaten eine russische Invasion ab.

Keine Informationen über Verbleib von Wagner-Chef Prigoschin

25. Juni, 17:16 Uhr: Nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnertruppe Wagner gibt es keine Informationen über den Verbleib ihres Chefs Jewgeni Prigoschin. Nach Berichten unabhängiger russischer Medien vom Sonntag erklärte die Wagner-Pressestelle, derzeit keinen Kontakt zu Priogoschin zu haben. Der russischsprachige Sender RTVi erhielt auf Nachfrage die Auskunft: "Er lässt alle grüßen und wird auf Fragen antworten, wenn er wieder normalen Empfang hat."

Prigoschin war zuletzt am Samstagabend gesehen worden. Videos zeigten, wie er aus der südrussischen Stadt Rostow am Don in einem Auto abfuhr. Seitdem gab es keine Angaben mehr. Der Söldnerführer hatte in der Nacht zu Samstag einen Aufstand gegen die russische Militär- und Staatsführung ausgerufen. Seine bewaffneten Leute besetzten Militärgebäude in Rostow, andere Kämpfer rollten in Lkw-Konvois auf Moskau zu. Abends erklärte er den Aufstand wieder für beendet - nach eigenen Worten, um Blutvergießen zu vermeiden. Prigoschin dürfe nach Belarus ausreisen, teilte der Kreml mit.

Prigoschin beendet Aufstand

24. Juni, 22:45 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die bislang größte interne Herausforderung in bald einem Vierteljahrhundert an der Macht überstanden. Der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, brach am Samstagabend nach etwa 24 Stunden einen Marsch seiner Truppen auf Moskau überraschend wieder ab - etwa 200 Kilometer vor der Hauptstadt. Im Gegenzug verkündete der Kreml, dass Prigoschin und seine gesamte Truppe trotz des gewaltsamen Aufstands straffrei ausgehen werde. Zuvor hatte Putin mit Blick auf seinen Ex-Vertrauten noch von "Verrat" gesprochen.

Prigoschin selbst soll nun weg aus Russland und sich im Nachbarland Belarus niederlassen. Von dem 62-Jährigen, der Moskau über Wochen hinweg mit Kritik am Ukraine-Krieg gereizt hatte, war am Sonntag allerdings überhaupt nichts mehr zu hören und zu sehen. Trotz des Erfolgs im Machtkampf sehen viele Experten Putin (70) geschwächt.

Wagner-Söldner marschieren in Russland ein

24. Juni, 7:41 Uhr: Die Privatarmee Gruppe Wagner des Kreml-Kritikers Jewgeni Prigoschin ist in der Nacht zum 24. Juni auf russisches Staatsgebiet einmarschiert. Damit eskaliert der sich seit Monaten zuspitzende Konflikt zwischen der Wagnertruppe und der Militärführung in Moskau. Ein Militärkonvoi der Privatarmee soll auf der Autobahn Richtung Moskau unterwegs sein. Der Chef der Privatarmee, Jewgeni Prigoschin, hatte am Freitagabend (23. Juni) die Militärführung Russlands beschuldigt, ein Lager seiner Söldnertruppen angegriffen und dabei viele seiner Männer getötet zu haben. Prigoschin drohte dem Kreml mit Gegenmaßnahmen.

In der Nacht zum Samstag (24. Juni) marschierten seinen Angaben zufolge die Wagner-Söldner bereits nach Rostow am Don im Süden Russlands . Das sei aber nicht das Ende, sagte Prigoschin. Seine Kämpfer würden auch noch weiter als bis nach Rostow marschieren.

Das russische Staatsfernsehen hatte in der Nacht zum Samstag (24. Juni) eine Sondernachrichtensendung ausgetrahlt, in der darüber informiert wurde, dass Prigoschin in Ungnade gefallen sei und festgenommen werden solle. Die Rede in der Sendung war von einer "Provokation" Prigoschins zum Nutzen der Ukraine. Den Staatsmedien zufolge wurden In der russischen Hauptstadt alle wichtigen Objekte unter besondere Kontrolle genommen. Zuvor waren Videos im Internet aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, wie ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament entlangfahren.

Nächtlicher Luftalarm in der gesamten Ukraine

24. Juni, 7:25 Uhr: In der Nacht zum Samstag (24. juni) ist in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. In der Folge gab es aus mehreren Städten Berichte über Explosionen. Demnach hat es im ostukrainischen Charkiw mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram.

Aus der Hauptstadt Kiew wurde gemeldet, dass Raketenteile auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt seien. Zudem habe die 16. Etage eines Wohngebäudes neben dem Parkplatz Feuer gefangen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Mindestens zwei Menschen seien dabei verletzt worden.

Korrespondenten des nationalen Rundfunks Suspilne Media berichteten zudem, dass auch in den Städten Dnipro und Krementschuk Explosionen zu hören gewesen seien.

Selenskyj warnt: Russen planen "Terroranschlag" auf AKW

23. Juni, 8:54 Uhr: Wolodymyr Selenskyj befürchtet einen "Terroranschlag" auf das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja."Sie haben dafür alles vorbereitet", sagte der ukrainische Präsident in seiner Videoansprache am Donnerstag (22. Juni) und forderte einen Abzug der russischen Truppen vom Gelände des Atomkraftwerks in der Südukraine.

"Die vollständige Räumung des Kernkraftwerks Saporischschja ist erforderlich", sagte Selenskyj. Um eine atomare Katastrophe zu verhindern, müsse die Welt den Druck auf die russische Regierung erhöhen. Adressiert an die Staaten, die sich bisher im Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht positionieren, sagte Selenskyj, Radioaktivität kenne keine Neutralität.

Die Angst vor einer atomaren Katastrophe in Saporischschja ist seit der Zerstörung des nahe gelegenen Kachowka-Staudamms gestiegen. Selenskyj erneuerte jetzt seine Warnung vor einem Anschlag auf das Atomkraftwerk, den Moskau dann zynisch "unter dieser oder jener Katastrophe zu verbergen hofft". Konkrete Beweise für seinen Vorwurf führte Selenskyj nicht an.

Das AKW bezieht aus dem Kachowka-Stausee das Kühlwasser für seine Reaktoren. Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU zufolge soll Russland das AKW mit Sprengladungen versehen haben. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA konnte dies bei einem Besuch des Reaktors nicht bestätigen. Laut IAEA-Chef Rafael Grossi wurden vergangene Woche keine Minen auf dem Gelände entdeckt.

Selenskyj-Berater: Russland bereitet "zweite Runde des Krieges" vor

22. Juni, 9:42 Uhr: Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, sieht Russland im Moment die "zweite Runde des Krieges" vorbereiten. Der Kreml um Machthaber Wladimir Putin strebe "die interne Stabilisierung durch die Zementierung von Putins Regime (Wahlen im Jahr 2024), die Wiederherstellung der militärischen Fähigkeiten, die Destabilisierung Europas und die Vorbereitung einer zweiten Runde des Krieges" an, schrieb Podolyak auf Twitter.



Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, könnten mit einer weiteren Eskalation die Geschehnisse um das von den Russen besetzt ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gemeint sein. Der ukrainische Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, hatte am Dienstag mitgeteilt, dass russische Truppen das Kühlbecken der Reaktoren von Europas größtem Kernkraftwerk vermint hätten.



Bereits die Sprengung des Staudamms in Kachowka Anfang Juni - mutmaßlich durch Russen - hat die Sorge um die Sicherheit des Atomkraftwerks abermals verstärkt. "Bild" zufolge wurden die Kühlanlagen vor allem bisher durch den Stausee gespeist. Laut der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) reicht das Wasser zur Kühlung aktuell noch für mehrere Monate.

Selenskyj-Berater Podolyak machte den Westen für die russische Aggression verantwortlich. Das derzeitige Regime in Moskau sei "das Ergebnis von zwanzig Jahren falscher westlicher Politik gegenüber Russland und eines blinden Auges für schmutzige Erpressung, politische Morde und Aggression gegen andere Länder."

Selenskyj über Gegenoffensive: "Kein Hollywood-Film"

22. Juni, 8:05 Uhr: Seit knapp zwei Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete. Diese verläuft bislang "langsamer als gewünscht", wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 21. Juni einräumte.

"Manche Menschen glauben, das ist ein Hollywood-Film. Aber das ist es nicht", sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC. Es gebe aktuell schwere Kämpfe im Osten und Süden. Doch überall - auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien - werde der Feind vernichtet, meinte er.

Dass die ukrainischen Truppen langsamer vorankommen, als erhofft, hat vor allem einen Grund: Russland hat das Kampfgebiet weiträumig vermint. Die Minen müssen von Spezialisten aufwändig beseitigt werden. Deshalb sei laut Selenskyj nur ein vorsichtiges Vorgehen möglich, um das Leben der Soldaten nicht unnötig zu gefährden.

Die Ukraine wehrt seit fast 16 Monaten eine russische Invasion ab. Am 4. Juni hat die ukrainische Armee ihre lang erwartete Gegenoffensive begonnen. Seither konnten acht Dörfer und gut 113 Quadratkilometer Fläche befreit werden, wie Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar mitteilte.

Von der Leyen: Russisches Vermögen soll für Ukraine eingesetzt werden

21. Juni, 11:05 Uhr: Eingefrorenes russisches Vermögen soll von der EU für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden. Das erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei der Wiederaufbau-Konferenz in London. Die Kommission werde dafür noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen. "Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden", fügte sie hinzu.

NATO-Unterstützung für Modernisierung des ukrainischen Militärs

21. Juni, 8:07 Uhr: Weitere Hilfen für die Modernisierung des Militärs hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Ukraine in Aussicht gestellt. "Im Zuge des Gipfels werden die Alliierten ein mehrjähriges Hilfspaket verabschieden, das die Ukraine an NATO-Standards heranführen wird", sagte er dem "Tagesspiegel" mit Blick auf das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 31 Mitgliedstaaten im Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius. "Mit unserer Hilfe soll das ukrainische Militär den Übergang schaffen von einer Armee nach altem sowjetischen Muster hin zu einer modernen Streitmacht, die nach NATO-Standards arbeitet."

Stoltenberg unterstrich dabei die Bedeutung der fortdauernden Unterstützung mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in den Kampfgebieten. "Wir beobachten, dass die Ukraine nach Monaten, in denen ihre Armee von uns ausgebildet und ausgerüstet wurde, wieder Landgewinne verbuchen kann", sagte er. "Es ist aber schwieriges Gelände, und die russische Armee hat feste Verteidigungsstellungen errichtet, auch Minenfelder und Panzersperren."

Kosten falsch berechnet: 6,2 Milliarden mehr aus den USA

21. Juni, 6:34 Uhr: Da die Kosten für die Militärhilfe falsch berechnet wurden, hat die US-Regierung mehr als sechs Milliarden Dollar zusätzlich zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung. "In einer erheblichen Anzahl von Fällen wurden bei den Dienstleistungen Wiederbeschaffungskosten anstelle des Nettobuchwerts zugrunde gelegt, wodurch der Wert der aus US-Beständen entnommenen und der Ukraine bereitgestellten Ausrüstung überschätzt wurde", so Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Dienstag (20. Juni). Washington hat dadurch nun 6,2 Milliarden Dollar (etwa 5,7 Milliarden Euro) zur Verfügung.

Selenskyj sieht Wiederaufbau-Konferenz als Stärkung

20. Juni, 23:15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die am Mittwoch (21. Juni) beginnende Wiederaufbau-Konferenz in London als neue Stärkung für sein vom Krieg gezeichnetes Land. "Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine transformierte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (...) ein Sicherheitsgarant, ein Schutz gegen jedwede Form von russischem Terror", sagte er in seiner am Dienstag (20. Juni) in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. Er selbst wolle bei der Konferenz seine Philosophie von einer ukrainischen Transformation vorstellen, noch Ende des Monats solle dann im Land selbst die "komplette Vision" präsentiert werden. Details nannte Selenskyj zunächst nicht.

Ukraine: "Größter Schlag" gegen Putins Truppen kommt erst noch

20. Juni, 8:56 Uhr: Bei ihrer laufenden Gegenoffensive gegen die russischen Invasoren hat die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bislang keine Geländeverluste hinnehmen müssen. "In einigen Gebieten bewegen sich unsere Kämpfer vorwärts, in einigen Gebieten verteidigen sie ihre Positionen und halten den Angriffen und intensiven Attacken der Besatzer stand", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. "Wir haben keine Positionen verloren, nur befreit."

Das ukrainische Militär sprach von einem planmäßigen Verlauf der eigenen Gegenoffensive - räumte zugleich aber eine "schwere Lage" an der Front ein. Im Süden des Landes sei man auf "erbitterten Widerstand" der russischen Besatzer gestoßen, schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj bei Telegram. Der Vormarsch der Ukrainer werde durch Befestigungen, dichte Minenfelder und eine "große Zahl an Reserven" behindert. "Die Operation wird nach Plan fortgesetzt", versicherte Saluschnyj aber.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete derweil von einer "schweren Lage" und heftigen Kämpfen auch in der Ostukraine. Sie betonte zugleich, "der größte Schlag" bei der Gegenoffensive gegen die russischen Truppen stehe noch bevor.

Putin beschimpft Selenskyj als "Schande für das jüdische Volk"

16. Juni, 20:09 Uhr: Wladimir Putin hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg beschimpft. "Ich habe viele jüdische Freunde, seit meiner Kindheit. Sie sagen: "Selenskyj ist kein Jude. Das ist eine Schande für das jüdische Volk", sagte der Kremlchef.

Moskau rechtfertigt seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland immer wieder mit der Propaganda-Behauptung, man müsse die Ukraine von angeblichen "Neonazis" befreien. Solche Aussagen sorgen international auch deshalb für großes Entsetzen, weil Selenskyj jüdischer Abstammung ist.

Nach Putins Aussagen meldete sich in der Ukraine der Oberrabiner Mosche Asman zu Wort. "Ich persönlich kann sagen, dass ich stolz auf Präsident Selenskyj bin, dass er nicht geflohen ist und alles für den Schutz des ukrainischen Volkes tut", sagte Asman der Agentur Unian. "Ich denke, dass die ganze Welt stolz auf ihn ist."

Putin leugnet Berichte über ukrainische Erfolge an Front

16. Juni, 19:49 Uhr: Die Ukraine meldet seit einigen Tagen kleinere Geländegewinne bei ihrer laufenden Gegenoffensive. Doch diesen Berichten tritt Kremlchef Wladimir Putin entgegen. "An keinem Abschnitt haben sie ihre Ziele erreicht", behauptete Putin bei einem Auftritt beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

Mit der Sichtweise steht der russische Präsident womöglich alleine da. Denn auch internationale Beobachter bescheinigen der Ukraine erste Erfolge bei der Befreiung von Russland besetzter Gebiete.

Ukrainische Armee: Sieben Orte bereits befreit

16. Juni, 8:09 Uhr: Die ukrainische Gegenoffensive kommt laut Wolodymyr Selenskyj weiterhin voran. Der ukrainische Präsident bezeichnete die Nachrichten von der Front als "allgemein positiv". Ukrainische Truppen konnten bereits über 100 Quadratkilometer zurückerobern – einer Fläche so groß wie Mainz.

Nach Angaben der ukrainischen Armee konnten bisher sieben Orte aus russischer Besatzung befreit werden. Im Osten des Gebiets Donezk griff die Ukraine südlich und nördlich der Stadt Bachmut an.

Auch im Gebiet Saporischschja konnten die Russen seit vergangener Woche an zwei Abschnitten um drei bis sieben Kilometer zurückgedrängt werden. Das teilte der Generalstabsvertreter, Olexij Hromow, auf einer Pressekonferenz in Kiew mit.

Kiew berichtet von hohen russischen Verlusten

15. Juni, 8:42 Uhr: Die Ukraine hat bei ihrer Gegenoffensive den russischen Besatzern nach eigenen Angaben erhebliche Verluste beigebracht. "Die ukrainische Armee hat, trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten, während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten", schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch (14. Juni) auf Telegram. Ihren Angaben nach liegt das Verhältnis im Raum Bachmut bei fast 1:9, im Süden der Ukraine immerhin bei gut 1:5.

In den vergangenen Tagen hatte das russische Verteidigungsministerium mehrfach erklärt, die Offensive der Ukrainer vereitelt und den angreifenden Truppen große Verluste zugefügt zu haben. Kremlchef Wladimir Putin sprach - offenbar unter Bezug auf die Zahlen des Ministeriums - von "katastrophalen Verlusten" für Kiew. Maljar bezeichnete diese Angaben als Desinformationskampagne mit dem Ziel der Demoralisierung.

Die nach Medienberichten seit Anfang Juni laufende ukrainische Offensive kommt nur langsam voran. Zwar konnten die Truppen im Süden der Ukraine einige Ortschaften zurückerobern und die Russen bei Bachmut an den Flanken zurückdrängen. Ein Frontdurchbruch ist den Ukrainern dabei bislang jedoch nicht geglückt. Im Süden der Ukraine behindern auch starke Regenfälle das Vorwärtskommen der Truppen.

Trotz schwerer Gefechte - Ukraine rückt weiter vor

14. Juni, 15:30 Uhr: Eigenen Angaben zufolge geht die Offensive der Ukraine im Süden und Osten des Landes unvermindert weiter. Am Tag zuvor soll laut ukrainischer Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sogar eine Fläche von drei Quadratkilometern im Süden befreit worden sein. Aus Kiew kam die Nachricht, dass sechs Dörfer im Gebiet Donezk und ein Ort im Gebiet Saporischschja freigekämpft worden sein sollen.

Wie Maljar auf Telegram berichtete, gebe es derzeit heftige Gefechte bei gleichzeitiger Luft- und Artillerieüberlegenheit des Gegners. Das Dorf Makariwka südwestlich von Donezk soll besonders heftig umkämpft sein. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben beider Kriegsparteien ist nicht möglich. Dennoch bescheinigen internationale Experten der Ukraine lokale Erfolge in Zusammenhang mit ihrer Gegenoffensive.

So reagiert Putin auf die ukrainische Gegenoffensive

14. Juni, 6:56 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat von katastrophalen Verlusten für die Ukraine bei deren Gegenoffensive gesprochen. "Meiner Berechnung nach hat die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren", sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit russischen Militärkorrespondenten. Zudem seien die Verluste der Ukrainer zehnmal höher als auf russischer Seite. Er äußerte sich das erste Mal seit langem vor Medienvertretern ausführlich zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen.

"Nicht an einem Frontabschnitt hat der Gegner Erfolg gehabt", behauptete Putin. Kiew hatte zuvor die Rückeroberung mehrerer Siedlungen im Süden des Landes gemeldet.

Laut dem Kremlchef handelt es sich bei den ukrainischen Verlusten zur Hälfte um Gefallene und Schwerverletzte, die nicht wieder einsatzfähig gemacht werden könnten. Zahlen wollte er nicht nennen. Stattdessen verwies Putin auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Konkreter wurde er bei den Kampf- und Schützenpanzern. Während ihrer Offensive habe die Ukraine über 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren, sagte er. Die eigenen Verluste bezifferte er auf 54 Panzer, wobei ein Teil davon wieder repariert werden könne.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt ebenfalls von hohen Verlusten der Ukrainer gesprochen und die Abwehr aller Angriffe vermeldet. Allerdings haben sich die Angaben des Ministeriums in der Vergangenheit mehrfach als übertrieben und teilweise falsch herausgestellt.

Iran liefert Kamikaze-Drohnen per Schiff an Russland

13. Juni, 9:56 Uhr: Russland soll größere Mengen "Kamikaze"-Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine aus dem Iran erhalten. Das teilte der britische Geheimdienst mit. Die Drohnen würden nun offenbar nicht mehr mit dem Flugzeug, sondern per Schiff aus dem Iran über das Kaspische Meer kommen. "Mit der Lieferung dieser Waffen verstößt Iran weiterhin gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats."

Auch soll Russland daran arbeiten, eine inländische Drohnenproduktion zu starten und werde dabei "mit ziemlicher Sicherheit" vom Iran unterstützt. Das Kaspische Meer habe seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine deutlich an Bedeutung gewonnen, so der Bericht aus London weiter. "Es ermöglicht Russland den Zugang zu asiatischen Märkten - einschließlich Waffenlieferungen - auf eine Art und Weise, von der es hofft, dass es weniger anfällig für internationale Sanktionen ist", so die Begründung.

Ex-Wagner-Söldner kämpft nun gegen Russland

13. Juni, 6:09 Uhr: Ein ehemaliger russischer Wagner-Söldner hat sich dem kremlfeindlichen Freiwilligenkorps RDK im Kampf gegen die russische Armee angeschlossen. Bei einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine beschloss der Ex-Söldner der russischen Privatarmee Wagner, Wladislaw Ismailow, sich den Rebellen anzuschließen, wie ein Video des RDK vom Sonntag zeigte. "Nach entsprechender Überprüfung werden wir Wlad mit Freude die Möglichkeit geben, in unseren Reihen zu kämpfen", schrieb das Freiwilligenkorps auf Telegram.

Ismailow dürfte der erste öffentlich bekannte Überläufer sein. Das RDK besteht aus russischen Nationalisten, die aufseiten Kiews gegen die russische Armee kämpfen. Seit Wochen sind sie vor allem in der russischen Grenzregion um Belgorod im Einsatz.

Ismailow machte bereits im Dezember 2022 durch ein Interview mit der russischen Exil-Menschenrechtsorganisation Gulagu.net auf sich aufmerksam. Nach eigener Darstellung geriet er im November in ukrainische Gefangenschaft, nachdem er einige Monate zuvor aus einem russischen Gefängnis für die Wagner-Söldnertruppe rekrutiert worden war. Dem Ex-Häftling zufolge soll ihn Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin dort persönlich angeworben haben.

Prigoschin nannte Ismailow am Montag in seinem Telegram-Kanal einen "Verräter". Der 62-Jährige drohte dem Überläufer mit einer "Strafe, die den Wagner-Traditionen entsprechen soll". Im Vorjahr wurde ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Wagner-Söldner einen ehemaligen Mitkämpfer mit einem Vorschlaghammer töten. Der Clip löste international Entsetzen aus.

Russland will Angriffe abgewehrt haben

12. Juni, 13:33 Uhr: Trotz anderslautender Berichte meldet das russische Militär, Angriffsversuche ukrainischer Truppen an der Südfront abgewehrt zu haben. "Durch energische Handlungen der verteidigenden Einheiten, Artilleriefeuer und schwere Flammenwerfersysteme hat die Heeresgruppe 'Ost' drei Attacken des Gegners aus Richtung Welyka Nowosilka der Donezker Volksrepublik und im Raum der Ortschaft Lewadne im Gebiet Saporischschja abgewehrt", erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag. Die Ukraine hatte zuvor die Einnahme mehrerer Ortschaften im selben Raum vermeldet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland nimmt Privatarmee unter Vertrag

12. Juni, 8:57 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat das russische Verteidigungsministerium eine erste Privatarmee unter Vertrag genommen. Das geschah vor dem Hintergrund des andauernden Streits mit der Söldnertruppe Wagner. In einer Pressemitteilung hieß es, das Dokument sei zwischen dem Ministerium und der Spezialeinheit Achmat unterzeichnet worden. Achmat gilt als Privatarmee des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow. Schon am Wochenende hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, alle auf Moskauer Seite kämpfenden Privatarmeen bis zum 1. Juli unter seine Befehlsgewalt nehmen zu wollen.

Selenskyj wütet gegen Russland

12. Juni, 7:45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland tödliche Schüsse auf Rettungsboote vorgeworfen. "Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat", so der Politiker am Sonntag (11. Juni) in seiner Videobotschaft. "Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen." Laut ukrainischen Behörden war ein solches Boot mit 21 Menschen am Sonntag von Russen beschossen worden, während die Zivilist:innen sich aus dem russisch besetzten Teil des Gebiets Cherson in Sicherheit bringen wollten. Dabei seien drei Menschen getötet und zehn verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig bestätigen.

Staudamm-Zerstörung soll Wasserversorgung der Krim erschweren

11. Juni, 10:21 Uhr: Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine dürfte nach britischen Erkenntnissen Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung der russisch besetzten Krim-Halbinsel haben. Der Dammbruch habe mit ziemlicher Sicherheit schwere Beeinträchtigungen der wichtigsten Frischwasserquelle der Krim, dem Nord-Krim-Kanal, verursacht, teilte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Das Wasser aus dem Kachowka-Reservoir werde bald aufhören, über den Kanal Richtung Krim zu fließen.

Dies werde die Verfügbarkeit von Süßwasser im Süden des Gebietes Cherson und im Norden der Krim verringern, schrieben die Briten in ihrem täglichen Geheimdienst-Update. Russland werde den unmittelbaren Wasserbedarf der Bevölkerung jedoch vermutlich unter anderem mithilfe von Reservoirs, Wasserrationierungen und der Lieferung von russischem Flaschenwasser auffangen.

Die Gemeinden sowohl auf der ukrainisch kontrollierten wie auf der russisch besetzten Seite des Flusses Dnipro seien gleichzeitig mit einer Sanitärkrise mit eingeschränktem Zugang zu sicherem Trinkwasser und einem erhöhten Risiko von Krankheiten konfrontiert.

Im südukrainischen Gebiet Cherson stehen große Landstriche unter Wasser - sowohl auf der von Kiew kontrollierten rechten Flussseite als auch am russisch besetzten linksseitigen Dnipro-Ufer.

Spekulationen um Gegenoffensive: Selenskyj spricht von "schwierigen Schlachten"

10. Juni, 8:55 Uhr: Unter dem Eindruck von Berichten über die möglicherweise gestartete ukrainische Gegenoffensive hat Präsident Wolodymyr Selenskyj von "besonders schwierigen Schlachten" gesprochen. Er habe am Freitag ein Treffen mit der Stawka, dem Oberkommando der Ukraine, abgehalten, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Es sei um "unsere Defensivhandlungen, unsere Offensivhandlungen, unsere Gewinne an den Frontlinien" gegangen. Dann dankte Selenskyj allen Soldaten, "die sich in diesen Tagen in besonders schwierigen Schlachten befinden".

Unterdessen laufen nach der Staudamm-Zerstörung im Gebiet Cherson die Rettungsarbeiten weiter auf Hochtouren. Und die Katastrophe löst verstärkte Sorge auch um das AKW Saporischschja aus, wo der Kühlteich unter Druck gerät.

Putin: Ukrainische Gegenoffensive hat begonnen

Früher am Tag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, dass die ukrainische Gegenoffensive vor einigen Tagen begonnen habe. Auch einige internationale Medien berichteten unter Berufung auf ukrainische Militärvertreter bereits, dass die Aktion zur Befreiung besetzter Gebiete wohl seit einigen Tagen laufe. Offiziell hält Kiew sich derzeit bedeckt, hatte allerdings auch vorab immer betont, dass es sich nicht zum Beginn der eigenen Offensive äußern werde.

"Wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Offensive begonnen hat", sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Außerdem behauptete er, die Ukrainer hätten an keinem Frontabschnitt ihre Ziele erreicht. Das ließ sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Insbesondere die russische Seite fällt seit Kriegsbeginn immer wieder durch militärische Falschaussagen auf.

Nach Staudamm-Zerstörung: Selenskyj wirft Kreml Angriffe auf Flutopfer vor

9. Juni, 6:52 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, die nach der Zerstörung des Staudamms entstandene humanitäre Katastrophe noch zu vergrößern. "Russische Terroristen versuchen, die Situation, die sie mit ihrem Ökozid verursacht haben, noch zu verschlimmern", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner täglichen Videoansprache.

Russische Truppen beschössen Rettungskräfte und Evakuierungspunkte, sagte Selenskyj. Entsprechende Videos waren am Donnerstag in den Medien aufgetaucht. Der ukrainische Staatschef warf Moskau zudem vor, die im von Russland besetzten Teil des überfluteten südukrainischen Gebiets Cherson lebenden Menschen im Stich zu lassen. "Dort weitet sich die Katastrophe bereits am zweiten Tag weiter aus", sagte Selenskyj.

Die Vereinten Nationen bemühen sich derweil nach dem Dammbruch in der Ukraine um Zugang zu den Überschwemmungsgebieten unter russischer Besatzung. Bislang sei das UN-Nothilfebüro OCHA nicht in der Lage, einen UN-Einsatz in der Region zu bestätigen, sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke am Donnerstag in Genf. "Wir setzen unsere prinzipiellen Bemühungen fort, die von Russland kontrollierten Gebiete der Ukraine zu erreichen."

Ukrainischen Angaben nach sind die Vereinten Nationen zur schnellen Entsendung von Hilfsteams bereit, warten aber auf russische Zugangs- und Sicherheitsgarantien. Das teilte das Außenamt in Kiew nach einem Treffen von Außenminister Dmytro Kuleba mit der UN-Systemkoordinatorin in der Ukraine, Denise Brown, mit. Kiew selbst sei bereit, alle Sicherheitsgarantien für humanitäre Einsätze zu gewähren.

Experte über Ukraine-Krieg: Putin hat "Ziel, zu erobern, aufgegeben"

7. Juni, 13:20 Uhr: Die Sprengung des Kachowka-Staudamms ist für den Russland-Experten Anders Aslund der Beginn einer "neuen Phase" des Ukraine-Kriegs. Auf Twitter schreibt er, dass Putin ursprünglich "die gesamte Ukraine erobern und nicht ihre Infrastruktur zerstören" wollte. Das habe er nun abgeschrieben.

Nach der mutmaßlichen Attacke auf den Staudamm ist für den schwedischen Wirtschaftswissenschaftler klar: "Putin hat das Ziel, die Ukraine zu erobern, aufgegeben. Den Damm zu sprengen, ist der Start der grundsätzlichen Zerstörung der Ukraine."

Dammbruch - Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig Terrorismus vor

7. Juni, 7:14 Uhr: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine haben sich Kiew und Moskau vor dem UN-Sicherheitsrat gegenseitig die Schuld zugewiesen. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia sprach am Dienstag (6. Juni) bei einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung in New York von einem "Akt des ökologischen und technologischen Terrorismus". Die Sprengung sei "ein weiteres Beispiel für den Völkermord Russlands an den Ukrainern."

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte dagegen, dass der Vorfall auf "vorsätzliche Sabotage Kiews" zurückzuführen und wie ein Kriegsverbrechen einzuordnen sei. "Der Vorfall ist ein Terroranschlag, der sich gegen zutiefst zivile Infrastruktur richtet", heißt es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums.

Laut dem Außenministerium handelt es sich um eine geplante und gezielte Aktion des ukrainischen Militärs im Rahmen der eigenen Gegenoffensive. Kiew habe den Staudamm nicht nur beschossen, sondern den Wasserstand durch die vorherige Öffnung einer Schleuse am Oberlauf des Dnipro auf ein kritisches Niveau angehoben.

Explosion in Staudamm in Region Cherson

6. Juni, 7:34 Uhr: Im von Russland besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson ist nach Angaben der Kriegsparteien ein wichtiger Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Kiew und Moskau machten sich am Dienstagmorgen gegenseitig für den Vorfall mit potenziell gravierenden Folgen verantwortlich. Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka selbst gesprengt. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, innerhalb von fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen.

Auf der linken Seite des Flusses Dnipro, wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt, sei mit Evakuierungen begonnen worden. "Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und Menge des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden gerade bestimmt", erklärte Prokudin.

Die russischen Besatzer hingegen machten ukrainischen Beschuss für die Schäden am Kachowka-Staudamm verantwortlich.

Schreckliche Bilanz: 485 Kinder seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getötet

5. Juni, 17:00 Uhr: Präsident Selenskyj zieht ein schreckliches Fazit aus den Monaten seit dem Überfall auf sein Land Ukraine durch den russischen Aggressor: Mindestens 485 unschuldige Kinder sollen seit Kriegsbeginn bereits getötet worden sein. Dabei handelt es sich ausschließlich um Opfer, deren Daten offiziell erfasst worden seien - die tatsächliche Zahl liegt mit aller Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Erneut soll ein Kind bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus bei Dnipro ums Leben gekommen sein.

Neben den getöteten Kindern sollen rund 19.500 ukrainische Kinder aus den besetzen Gebieten nach Russland deportiert worden sein. Selenskyj sagte, dass es aktuell in lediglich 370 Fällen gelungen sei, diese "kleine Ukrainer" wieder nach Hause zu holen.

Panne in Moskau: Geheimbericht über Russlands Militärprobleme veröffentlicht

5. Juni, 7:34 Uhr: Russlands Militär hat Recherchen von Investigativjournalisten zufolge versehentlich einen Text über Probleme bei der Mobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine veröffentlicht - und kurz darauf wieder gelöscht. Das bekannte russische Portal "The Insider" veröffentlichte den Link zu einem Eintrag im Web-Archiv, wo der Text noch einsehbar ist.

In dem Dokument, das demnach kurzzeitig in einer Online-Zeitschrift des russischen Verteidigungsministeriums abzurufen war, benannte der russische Mobilisierungsbeauftragte Jewgeni Burdinski mit Blick auf die Rekrutierungswelle im vergangenen Herbst zwei Hauptprobleme: "die fehlende Bereitschaft eines Teils der Gesellschaft zur Erfüllung der militärischen Pflichten" sowie "die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und die Unterbringung des Personals".

Auch die "Bild" berichtete über das Dokument, in dem Burdinski an anderer Stelle den "Druck durch Internet-Blogger" verantwortlich macht für die Weigerung vieler Russen, in den Krieg zu ziehen. Geplant seien deshalb noch in diesem Jahr Razzien bei Wehrpflichtigen, hieß es. Moskau äußerte sich nicht zu der vermeintlichen Veröffentlichungspanne.

Kremlchef Wladimir Putin hatte im vergangenen September die Mobilmachung von rund 300.000 Reservisten angeordnet und damit eine regelrechte Panik in Russland ausgelöst. Hunderttausende Russen flohen damals ins Ausland. Entgegen anderslautender Aussagen aus dem Kreml befürchten viele Menschen aktuell, dass eine weitere Einberufungswelle geplant sein könnte.

Russischer Politiker kritisiert öffentlich Kriegsführung in der Ukraine

4. Juni, 8:55 Uhr: In Russland wächst die öffentliche Kritik an der eigenen Kriegsführung, weil die Truppen Moskaus keine militärischen Erfolge gegen den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte vorweisen können. Der prominente Parlamentsabgeordnete Konstantin Satulin von der Regierungspartei Geeintes Russland beklagte bei einer Konferenz zum Thema "Welche Ukraine brauchen wir?" ein Versagen und Fehler Moskaus.

Die "militärische Spezialoperation" hätte gleich von Anfang als "Krieg" bezeichnet werden müssen, meinte Satulin. Es sei nicht nur eine Fehleinschätzung gewesen, den Krieg innerhalb weniger Tage gewinnen zu können; es sei auch nicht ein einziges vom Kreml ausgegebenes Kriegsziel erreicht worden.

Solche Aussagen von Abgeordneten sind ungewöhnlich. Allerdings ist Satulin insofern auf Kreml-Linie, als dass er den Krieg unterstützt. Der Abgeordnete bejahte die Frage, ob die Ukraine als Staat überleben werde. "Weil unsere Kräfte nicht ausreichen, um das zu verhindern - bei solch einer Unterstützung, die sie erhält", sagte er mit Blick auf die westliche Hilfe für die Ukraine.

Deutschland beschafft weitere Militärfahrzeuge

2. Juni, 14:35 Uhr: Die Bundesregierung hat zur Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russischen Angriffe weitere Militärfahrzeuge beschafft. Mit der Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) habe man einen Vertrag über 66 Truppentransporter abgeschlossen, so eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag (2. Juni) in Berlin. Die Neufahrzeuge sollen an die Ukraine geliefert und dort zum geschützten Infanterietransport eingesetzt werden.

USA: Putin hat Russland isoliert

2. Juni, 12:59 Uhr: Völliges strategisches Versagen hat US-Außenminister Antony Blinken dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen. Russland stehe heute in militärischer, wirtschaftlicher und geopolitischer Hinsicht deutlich schlechter da als vor dem Angriff auf die Ukraine, so Blinken am Freitag in einer Rede im Rathaus der finnischen Hauptstadt Helsinki. Dadurch habe Putin Russlands Macht und Einfluss auf Jahre erheblich geschwächt. Das Land sei heute isolierter auf der Weltbühne als jemals zuvor.

US-Außenminister Antony Blinken (Bild) hat in einer Rede gegen Wladimir Putin geschossen und ihm strategisches Versagen vorgeworfen. © via REUTERS

China fordert Ende der Waffenlieferungen

2. Juni, 12:43 Uhr: China hat gefordert, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern. Der chinesische Sonderbeauftragte Li Hui erklärte in Peking, weder Russland noch die Ukraine hätten nach seinem Eindruck die Tür für Verhandlungen zugeschlagen. "Wir sollten aufhören, Waffen ins Schlachtfeld zu schicken, ansonsten werden wir nur das Risiko einer Eskalation der Spannungen erhöhen", wird er im chinesischen Staatsfernsehen zitiert. Es müsse einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen geben.

Europa-Gipfel: Selenskyj in Moldau eingetroffen

1. Juni, 9:59 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Moldau eingetroffen und nimmt persönlich am Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) teil. Moldaus Präsidentin Maia Sandu begrüßte den Politiker am Donnerstag (1. Juni) auf Schloss Mimi in Bulboaca.

"Heute arbeiten wir in Moldau. Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Viele bilaterale Treffen. Wir entwickeln eine Koalition von Kämpfern und bieten eine Koalition von 'Patrioten' an. EU, NATO, Friedensformel. Alles, um unsere Zukunft zu schützen", schreibt Selenskyj auf Telegram.

Neben Selenskyj werden zu dem Spitzentreffen im Nachbarland der Ukraine auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs erwartet. Der Gipfel soll aus Sicht der EU ein klares Zeichen an Kremlchef Wladimir Putin senden, dass Russland in Europa mittlerweile nahezu isoliert ist.

Neben Sicherheitsfragen stehen auf dem offiziellen Programm des EPG-Gipfels die Themen Energieversorgung und Klimaschutz. Besonders auch die Reduzierung der noch immer große Abhängigkeit europäischer Länder von russischem Gas und Öl soll thematisiert werden.

Präsidentin Maia Sandu begrüßt Wolodymyr Selenskyj in Moldau. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Bundesregierung: Vier russische Konsulate in Deutschland müssen schließen

31. Mai, 14:45 Uhr: Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die Ausweisung von deutschen Bediensteten Russland den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Russland dürfte ab dem Jahresende nur doch die Botschaft in Berlin und ein weiteres Generalkonsulat betreiben. Aktuell gibt es Generalkonsulate Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München. Welches davon erhalten bleibe, könne Russland selbst entscheiden.

Indem sie die deutsche Gesamtpräsenz in Russland auf 350 Personen begrenzt habe, sei die russische Regierung sei "einen Schritt der Eskalation gegangen", so der Sprecher. Die Bundesregierung werde auch die deutschen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk schließen und eine Minimalpräsenz der Kulturmittler - etwa an den deutschen Schulen und Goetheinstituten - aufrechterhalten. Die Deutsche Botschaft Moskau und das Generalkonsulat in Sankt Petersburg würden aufrechterhalten.

"Für die russische Präsenz in Deutschland gilt unsere Entscheidung reziprok, um eine Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell sicherzustellen. Darum haben wir entschieden, die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate zu entziehen", so der Sprecher weiter. "Dies wurde dem russischen Außenministerium heute mitgeteilt und Russland aufgefordert, die Abwicklung der vier Generalkonsulate in der Bundesrepublik Deutschland umgehend zu veranlassen und bis spätestens zum 31.12.2023 abzuschließen."

Russland schwört Rache für Drohnenattacken auf Moskau

31. Mai, 6:21 Uhr: Nach den Drohnenangriffen in Moskau hat Russland der Ukraine mit Vergeltungsschlägen gedroht. Neben Kremlchef Wladimir Putin, der Kiew Terror vorwarf und eine Reaktion ankündigte, schwor sein enger Vertrauter Ramsan Kadyrow Rache: Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus forderte die Verhängung des Kriegsrechts in Russland, um härter gegen die Ukraine vorzugehen. Die immer wieder von Russland angegriffene Ukraine hatte eine direkte Verantwortung für die Attacken gegen Moskau zurückgewiesen.

"Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist", schrieb Kadyrow in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Einmal mehr drohte er auch Westeuropa mit russischen Angriffen, Russland könne an die Türen zum Beispiel Deutschlands oder Polens klopfen, meinte er.

In der russischen Hauptstadt hatte die Flugabwehr am Dienstagmorgen mehrere Drohnen abgeschossen. Nach Angaben der Behörden wurden mehrere Häuser beschädigt und zwei Menschen verletzt. Woher die Drohnen kamen, blieb unklar. Bereits Anfang Mai war ein Drohnenangriff über dem Kreml abgewehrt worden. Kremlchef Putin lobte die Arbeit der Luftverteidigung, sagte aber auch, dass sie dichter und besser werden müsse.

Putin fordert nach Drohnenangriff in Moskau bessere Flugabwehr

30. Mai, 17:45 Uhr: Wladimir Putin hat nach den neuen Drohnenangriffen auf Moskau eine Verbesserung der eigenen Flugabwehr gefordert. Zwar habe das System in der Hauptstadt und im Moskauer Gebiet ordentlich funktioniert, aber es gebe Handlungsbedarf, sagte der russische Präsident im Staats-TV.

Die Flugabwehr solle verdichtet werden. "Wir werden das tun", kündigte Putin an. Er warf der Ukraine vor, mit solchen Attacken neue Antworten zu provozieren. Moskau werde reagieren. Die Regierung in Kiew bestreitet eine direkte Beteiligung an den Angriffen.

Drohnen in Moskau: Ukraine dementiert Angriff auf Russland

30. Mai, 13:10 Uhr: Nach den Vorwürfen Russlands hat die Ukraine dementiert, an dem Drohnenangriff auf Moskau beteiligt gewesen zu sein. Man reagierte sogar mit Spott: "Natürlich sind wir nicht direkt daran beteiligt", so der Berater des Präsidentenbüros in Kiew, Mychajlo Podolja. Er vermutete, dass womöglich russische Drohnen zu ihren Absendern zurückgekehrt seien.

"Ihr wisst, dass wir uns der Ära der Künstlichen Intelligenz nähern. Möglicherweise sind nicht alle Drohnen bereit, die Ukraine zu attackieren und sie wollen zu ihren Schöpfern zurückkehren und so fragen: Warum schickt ihr uns gegen die Kinder der Ukraine? Auf Kiew? Und so weiter", spottete Podoljak.

Moskaus Militärausgaben belasten Regierungsfinanzen

30. Mai, 12:09 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes stehen die russischen Regierungsfinanzen durch die Militärausgaben stark unter Druck. Die russischen Verteidigungsausgaben im Jahr 2022 betrugen 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes, so das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. Wie viel aber tatsächlich von Russland für das Militär ausgegeben werde, sei ungewiss. "Es ist beinahe sicher, dass die Militärausgaben weiterhin erhöht sind und das übt Druck aus auf die russischen Regierungsfinanzen", heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London.

Nach Kiew-Beschuss: Moskau mit Drohnen attackiert

30. Mai, 7:58 Uhr: Russlands Hauptstadt Moskau ist Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge von mehreren Drohnen angegriffen worden. "Infolge eines Drohnenangriffs sind heute am frühen Morgen einige Gebäude geringfügig beschädigt worden", schrieb Sobjanin am Dienstag auf Telegram. Es sei niemand "ernsthaft verletzt" worden. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, die Luftabwehr sei aktiv gewesen: "Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen." In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt. Unbestätigten Berichten russischer Telegram-Kanäle zufolge sollen insgesamt rund 25 unbemannte Flugkörper zugeflogen sein, von denen der Großteil demnach abgewehrt wurde.

Zuvor hatte Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew abermals mit Drohnen attackiert. Fragmente der von der Luftabwehr abgeschossenen Drohnen seien unter anderem in ein Wohnhaus gestürzt und hätten einen Zivilisten getötet, eine ältere Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete die Staatsagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf die Stadtverwaltung und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Der Wohnblock sei in Brand geraten. Die Sucharbeiten seien weiter im Gange, da möglicherweise noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien.

Weitere Fragmente abgeschossener feindlicher Drohnen seien in verschiedenen Bezirken abgestürzt und hätten unter anderem Autos beschädigt. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Die ukrainische Luftabwehr feuert, um Drohnen in einer Welle von Bombardements auf Kiew zu stoppen. © Evgeniy Maloletka/AP

Russland hatte die Ukraine bereits in den Tagen zuvor massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Am Montag hatten russische Luftangriffe Kiew auch am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden.

Russland: Westen behindert Verhandlungen

27. Mai, 8:03 Uhr: Der Westen und die Ukraine behindern dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen. Russland sei hingegen bereit für eine politisch-diplomatische Lösung, erklärte er. Wie das russische Außenministerium am Freitag (26. Mai) weiter mitteilte, hat sich Putin bei einem Telefonat mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ähnlich geäußert. Russlands Außenminister wirft nach Angaben des Kreml der Ukraine und dem Westen vor, "ernsthafte Hindernisse" für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche geschaffen zu haben. Genaueres wurde nicht mitgeteilt. Russland nannte die Partner Kiews "westliche Handlanger" und erklärte, dass Lawrow bei einem Treffen mit Chinas Sondergesandten Li Hui in Moskau Chinas "ausgewogene Haltung" im Ukraine-Krieg gewürdigt habe. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Li Hui auf einen sofortigen Waffenstillstand dränge und Europa auffordere, Russland die im Osten der Ukraine besetzten Gebiete zu "überlassen". Auf eine Anfrage der Zeitung um eine Stellungnahme hat das chinesische Außenministerium bisher nicht reagiert.

Russland will Ukraine aufteilen

26. Mai, 7:05 Uhr: Aggressor Russland hat einen absurden Plan für die Ukraine vorgelegt und bringt eine Aufteilung des angegriffenen Landes zwischen Moskau und der Europäischen Union ins Gespräch. Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, fabulierte in der Nacht zum Freitag über Szenarien für den Ausgang des Krieges. Aussicht auf Frieden gäbe es demnach nur, wenn Russland sich den Großteil des Nachbarlands einverleibt.

In der von Medwedew bevorzugten Variante würden westliche Regionen der Ukraine mehreren EU-Staaten zugeschlagen und die östlichen Russland, während Einwohner der zentralen Gebiete für den Beitritt zu Russland stimmen. Der Vorschlag von Medwedew, einem der größten russischen Kriegseinpeitscher, würde de facto auf das Verschwinden des ukrainischen Staates hinauslaufen.

Bei diesem Ausgang "endet der Konflikt mit ausreichenden Garantien, dass er auf lange Sicht nicht wieder aufgenommen wird", schrieb Medwedew beim Online-Dienst Telegram. Sollte hingegen ein unabhängig gebliebener Teil der Ukraine der EU oder der Nato beitreten, sei mit einem Wiederaufflammen der Kampfhandlungen zu rechnen, "mit der Gefahr, dass es schnell in einen vollwertigen dritten Weltkrieg übergehen kann", behauptete der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin.

Bei einem nach seinen Worten für Moskau "temporär" annehmbaren Szenario würde die Ukraine im Zuge des Krieges vollständig zwischen EU-Ländern und Russland aufgeteilt, während in Europa eine ukrainische Exil-Regierung gebildet würde. Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg in der Ukraine.

25. Mai, 15:15 Uhr: Der "Koch Putins" oder besser bekannt als Chef der russischen Privatarmee "Wagner", Jewgeni Prigoschin, hat nach eigenen Angaben mit dem Abzug seiner Truppen aus Bachmut begonnen. Ziel ist, dass die Stadt bis zum 1. Juni an die regulären russischen Streitkräfte zur Kontrolle überlassen werde. Nach Darstellung Prigoschins sollen allerdings zwei erfahrene Wagner-Kämpfer zur Unterstützung der russischen Armee in Bachmut bleiben. Die restlichen Kämpfer würden sich nun in ihre Lager zurückziehen, um sich zu erholen und um sich auf die nächsten Einsätze vorzubereiten. Auch Kiew bestätigte, dass es einen Truppenaustausch des Feindes um Bachmut gebe.

Immer mehr russische Soldaten desertieren

24. Mai, 17:24 Uhr: Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die Zahl der russischen Deserteure im Ukraine-Krieg stark gestiegen. Russische Militärgerichte hätten zwischen Januar und Mai insgesamt 1.053 Fälle von Fahnenflucht behandelt, so das Verteidigungsministerium in London. Das sei mehr als im kompletten Jahr 2022. Die meisten Deserteure seien aber nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, damit sie weiter im Krieg kämpfen können.

"Das russische Militär hat seit Beginn der Operationen in der Ukraine Mühe, Disziplin in den eigenen Reihen durchzusetzen, aber diese Probleme haben sich höchstwahrscheinlich seit der erzwungenen Mobilmachung von Reservisten im Oktober 2022 verschlimmert", so der Bericht. "Die russischen Bemühungen zur Verbesserung der Disziplin konzentrierten sich darauf, an Fahnenflüchtigen ein Exempel zu statuieren und patriotischen Eifer zu fördern, statt sich mit den Grundursachen der Ernüchterung der Soldaten zu befassen."

"Putin unfähig, diesen Krieg zu führen"

24. Mai, 6:59 Uhr: Das Überschreiten der russischen Grenze durch bewaffnete Verbände aus der Ukraine wird von Militärexperten als Beleg für die Schwäche von Kremlherrscher Wladimir Putin und seiner Truppen gesehen. "Russland hat keine Verteidigungsfähigkeit mehr, weil das gesamte Militär in der Ukraine beschäftigt ist", sagt der italienische Militärexperte Thomas C. Theiner der "Bild". Er ergänzte: "Zwischen Kiew und Moskau gibt es – bis auf ein paar lokale Einheiten und Grenzpolizisten – keine Divisionen, keine Brigaden, nichts mehr. Das haben die Ukrainer natürlich mitbekommen.“

Auch für den deutschen Sicherheitsexperten Carlo Masala sind die Kämpfe in der russischen Region Belgorod ein Beleg für den Niedergang Putins. "Es ist ein weiterer Beweis der Schwäche Putins und seiner Unfähigkeit, diesen Krieg als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu führen", sagte der Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Universität München ebenfalls der "Bild". Er betonte: "Die Tatsache, dass Kräfte in kleiner Zahl, aber zum Teil mechanisiert, in die Grenzregion vorrücken konnten, zeigt, wie schlecht die russische Grenzsicherung mittlerweile ist."

Nach russischer Darstellung wurde im russischen Gebiet Belgorod seit Montag gegen Dutzende "Vertreter ukrainischer Militärverbände" gekämpft. Die Ukraine wies zurück, etwas mit Angriffen zu tun zu haben. In Kiew wurde darauf hingewiesen, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten. Die Lage in der Region blieb auch am Mittwoch angespannt. Die russischen Behörden gaben zwar Entwarnung, mussten aber zugleich eine Drohnen-Attacke bestätigen.