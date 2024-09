Der US-Wahlkampf läuft für die Republikaner nicht reibungslos. Bei einem Auftritt wurde Trump-Vize J.D. Vance ausgebuht, bevor er überhaupt zu Wort kam.

Das Wichtigste in Kürze Im Juli hat Donald Trump den Senator J.D. Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt.

Der Republikaner leistete sich seitdem bereits einige Fauxpas.

Auf einer Gewerkschaftstagung der Feuerwehr in Boston stieß Vance auf Ablehnung im Publikum.

Als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump hat sich Senator J.D. Vance schon einige Patzer erlaubt und kämpft mit schlechten Beliebtheitswerten. Das spiegelte sich bei einem Auftritt des Republikaners bei einer Tagung der Feuerwehrgewerkschaft am Donnerstag (29. August) in Boston wieder. Im Publikum ertönten beim Erscheinen von Vance Buhrufe, andere Zuschauende applaudierten. Der Demokrat Tim Walz, der an der Seite von Kamala Harris kandidiert, wurde am Vortag deutlich wärmer empfangen.

"Klingt so, als hätten wir einige Fans und einige Hasser", kommentierte Vance den Empfang bei der Konferenz. "Das ist in Ordnung. Hören Sie sich an, was ich zu sagen habe, und ich werde meinen Standpunkt darlegen", so Vance weiter.

Während seiner Rede flammten neben Applaus immer wieder Buhrufe im Publikum auf. Etwa als der 40-Jährige sich und Trump als das arbeitnehmerfreundlichste republikanische Duo in der Geschichte bezeichnete.

Im Video: "Umstrittener Trump-Vize: Ist Vance schon jetzt nicht mehr tragbar?"

Die Gewerkschaft der Feuerwehrleute (IAFF) gehört zu den bedeutendsten Arbeitnehmervertretungen in den USA. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 hatte sie sich hinter den heutigen US-Präsidenten und Demokraten Joe Biden gestellt.

Sowohl Trump als auch seine politische Gegnerin Harris hoffen vor der Wahl am 5. November auf die Unterstützung der Gewerkschaft.

Wahlkampf von Vance

Trump machte Vance im Juli zu seinem sogenannten Running Mate. Im Wahlkampf tritt der Senator häufiger ungelenk auf. Für Spott sorgte jüngst ein Video, das den Senator bei einem Wahlkampftermin in einem Donut-Laden zeigt. Die Verkäuferin sagt in dem Clip zunächst, sie wolle nicht gefilmt werden. Als Vance ihr kurze Zeit später sagt, er wolle Vizepräsident der USA werden, reagiert sie unbeeindruckt mit: "Okay."

Zuvor waren ältere Videos aufgetaucht, in denen Vance sich abschätzig über kinderlose Frauen äußert. In Interviews verteidigte er seine Aussagen.

