US-Wahl: Harris-Ehemann Emhoff könnte erster "First Gentleman" werden

Kamala Harris könnte die erste US-Präsidentin überhaupt werden – dann würde auch Ehemann Doug Emhoff eine geschichtsträchtige Rolle zuteil.

Das Wichtigste in Kürze Die Spannung steigt: Bald weiß die Welt, ob Kamala Harris oder aber Donald Trump das wichtigste politische Amt der Welt bekleiden wird.

Sollte Harris siegen, wäre sie die erste Präsidentin in der Geschichte des Landes.

Ihr Ehemann Doug Emhoff würde damit der erste "First Gentleman" werden.

Die Welt blickt gespannt auf die USA: Dort werden die Wähler:innen an diesem 5. November darüber entscheiden, ob der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris ins Weiße Haus einzieht. Letztere könnte als erste Frau das US-Präsidentenamt innehaben. Gleichzeitig damit würde aber auch ihr Ehemann Geschichte schreiben: Denn noch nie zuvor hat es einen "First Gentleman" in den USA gegeben.

Emhoff trotzt Trump-Angriffen

Doug Emhoff wäre zudem der erste jüdische Ehepartner eines Staatsoberhauptes der Vereinigten Staaten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Diesen Fakt hatte Donald Trump wohl nicht bedacht, als er mit seiner Aussage für Empörung gesorgt hatte, Harris würde jüdische Menschen nicht mögen. In einem Radiointerview hatte der Ex-US-Präsident laut AFP zudem zugestimmt, als Emhoff vom Interviewer als "beknackter Jude" beschimpft wurde. Das Wahlkampfteam von Harris hatte daraufhin "Trumps scheußlichen Angriff auf den Second Gentleman" verurteilt.

Persönliche Angriffe Trumps konterte Emhoff bisweilen aber mit Humor. So sandte er an den Wahl-Rivalen seiner Frau eine Videobotschaft, da Trump konstant deren Vornamen offenbar absichtlich falsch ausspricht.. "Herr Trump, ich weiß, Sie haben solche Schwierigkeiten, ihren Namen auszusprechen. Aber hier ist die gute Nachricht: Nach der Wahl können Sie sie einfach 'Frau Präsidentin' nennen", sagte Emhoff in dem Clip.

Mit der Öffentlichkeit weiß er also umzugehen, wohl auch, weil sich der 60-Jährige auf seine eventuelle Rolle als "First Gentleman" bereits in den vergangenen vier Jahren vorbereiten konnte: Denn derzeit ist er der erste "Second Gentleman" der USA, also der Partner der Vizepräsidentin. Ehefrau Kamala bekleidet auch dieses Amt als erste Frau.

Blind Date, Ehefrau, Momala: Die Liebesgeschichte von Harris und Emhoff

Harris ist Emhoffs zweite Ehefrau, aus einer ersten Ehe stammen seine Kinder Cole und Ella. Sie nennen ihre Stiefmutter liebevoll "Momala". Emhoff und Harris lernten sich 2013 auf einem Blind Date kennen, ihre Anhänger:innen amüsierte der Ex-Anwalt kürzlich, als er auf dem Parteitag der Demokraten im August zugab, damals eine unbeholfene Nachricht auf Harris' Anrufbeantworter hinterlassen zu haben. Die Ton-Aufnahme habe seine Frau aufbewahrt, so Emhoff - "und sie lässt mich es an jedem Hochzeitstag anhören". Doch trotz des Telefon-Fauxpas läuteten bereits im Jahr nach dem ersten Date die Hochzeitsglocken.

Für seine Ehefrau sollte Dough Emhoff in den darauffolgenden Jahren sein Leben komplett umkrempeln: 2020 nahm er AFP zufolge eine Auszeit von seinen Anwalts-Tätigkeiten, um an der Seite von Harris und dem noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden Wahlkampf machen zu können – damals kandidierte die Demokratin eben noch für das Amt der Vizepräsidentin. In seinen Job ging Emhoff nach der Wahl nicht mehr zurück, konzentrierte sich auf seine neue Aufgabe als "Second Gentleman".

Mit traditionellen Geschlechterrollen bricht das Ehepaar Harris-Emhoff und hat so bereits US-Geschichte geschrieben. Ob die beiden vom US-amerikanischen Volk zur Präsidentin und First Gentleman befördert werden, wird sich in den kommenden Stunden zeigen.