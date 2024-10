US-Wahl 2024: Das steht in Kamala Harris' Wahlprogramm

In ihrem Wahlprogramm "Der neue Weg nach vorn für die Mittelschicht" verspricht Kamala Harris Kostensenkungen und "eine Wirtschaft der Chancen".

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das Wahlprogramm der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris setzt zwei Schwerpunkte.

Der erste Schwerpunkt beinhaltet finanzielle Entlastungen für die Mittelschicht.

Den zweiten Schwerpunkt legt Harris auf die Wirtschaft, in der jede:r Amerikaner:in die Chance auf Wohlstand hat.

Dass sie künftig nicht nur über die Runden kommen, sondern auch vorankommen: Das verspricht Kamala Harris ihren Wähler:innen. Auf ihrer Website richtet die demokratische Präsidentschaftskandidatin ihr Wahlprogramm explizit an US-Bürger:innen, die in Familien der Mittelschicht aufgewachsen sind und "glauben, dass Amerika stark ist, wenn die Mittelschicht stark ist." Deshalb werde der Aufbau der Mittelschicht eines der wichtigsten Ziele ihrer Regierung sein, so Harris. Vor dem Hintergrund, dass die Preise für Familien der Mittelschicht immer noch zu hoch seien, werden dem Wahlprogramm zufolge ihre obersten wirtschaftlichen Prioritäten darin bestehen, die Kosten für alltägliche Bedürfnisse wie Gesundheitsversorgung, Wohnraum und Lebensmittel zu senken und die Steuern für mehr als 100 Millionen "arbeitende Amerikaner:innen und Amerikaner:innen der Mittelschicht" zu senken.

Harris verspricht eine "Wirtschaft der Chancen"

Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Vize-Präsidentschaftskandidat, Gouverneur Tim Walz, seien bei der US-Wahl gemeinsam angetreten, um eine "Opportunity Economy" - eine Wirtschaft der Chancen - zu schaffen, in der jede:r eine Chance hat, sich im Wettbewerb zu behaupten und erfolgreich zu sein: vom Kauf eines Hauses über die Gründung eines Unternehmens bis hin zum Aufbau von Wohlstand. Ziel sei es, Hindernisse für Chancen zu beseitigen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft wachsen zu lassen und die Industrie in die Zukunft zu führen, heißt es weiter im Wahlprogramm. Dafür werde Kamala Harris in ländlichen Gebieten, Kleinstädten, Vororten und Großstädten Arbeitnehmer:innen mit Gemeindevorsteher:innen, Gewerkschaften, Kleinunternehmer:innen, Unternehmer:innen und große amerikanische Unternehmen zusammenbringen.

Anzeige

Anzeige

Harris will gegen Wohnungsmangel vorgehen

Konkret sieht die "Opportunity Economy" der Harris-Webseite zufolge einen Plan zur Beendigung des Wohnungsmangels und zur Senkung der Immobilienpreise vor, um drei Millionen zusätzliche Wohnungen zu bauen. Während diese neuen Häuser gebaut würden, werde die Harris-Walz-Regierung eine "historische" Unterstützung von 25.000 Dollar für die Anzahlung gewähren, um mehr Amerikaner:innen dazu zu verhelfen, ihr erstes Haus zu kaufen und "ihren Lieben ein Dach über dem Kopf, eine Chance und Sicherheit zu bieten".

Anzeige

Anzeige

US-Wirtschaft stärken, Jobs schaffen

Um kleine Unternehmen wie Läden in der Nachbarschaft oder Hightech-Start-ups als Motoren der US-Wirtschaft zu unterstützen, sieht der Plan vor, 25 Millionen neue Geschäftsanträge anzuregen. Das soll mit einem starken Steuernachlass für neue Unternehmen gelingen sowie dem Abbau bürokratischer Hürden. Gefördert werden sollen vor allem Programme für Arbeitskräfte, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist und die damit allen Amerikaner:innen den Weg in die Mittelschicht ermöglichen, beispielsweise in der Pflegewirtschaft.

Im Video: "Wir müssen ihn einsperren!" - Biden irritiert mit Äußerung über Trump

Harris: "Das Blatt gegenüber Trump endlich wenden"

Die Sozialversicherung und Medicare sollen "gegen die unerbittlichen Angriffe von Donald Trump und seinen extremen Verbündeten geschützt" werden, damit die Amerikaner:innen "in Würde in Rente gehen können und die Leistungen erhalten, die sie verdient haben". Es sei an der Zeit, das Blatt gegenüber Trump endlich zu wenden und einen neuen Weg in die Zukunft einzuschlagen - einen Weg, bei dem die Amerikaner:innen die Möglichkeit haben, ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien zu schaffen. Vizepräsidentin Harris werde eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein, eine Präsidentin, die "uns mit unseren höchsten Zielen vereint, und eine Präsidentin, die immer für das amerikanische Volk kämpft. Als Staatsanwältin, Generalstaatsanwältin, Senatorin und nun als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten war dies stets ihr Lebenswerk."

Anzeige

Anzeige

Eine Kampagne "im Namen aller Amerikaner:innen"

Für Vizepräsident Harris und Gouverneur Walz, die selbst aus der Mittelschicht stammen, sei dieses Wahlprogramm eine persönliche Angelegenheit, wie der Website von Harris' Wahlkampagne zu entnehmen ist: "Die Mittelschicht ist es, für die sie kämpfen. Sie führen eine Kampagne im Namen aller Amerikaner:innen, und wenn sie gewählt werden, werden sie im Namen aller Amerikaner:innen regieren", heißt es dort. "Gemeinsam werden sie für das Versprechen unserer Zukunft kämpfen: ein Versprechen von Freiheit und Chancen nicht nur für einige, sondern für alle."

Diese Punkte enthält das Wahlprogramm von Kamala Harris

1: Niedrigere Kosten für Familien der Mittelschicht

01: Steuersenkungen für Erwerbstätige

02: Geringere Kosten für Nahrungsmittel und Lebensmittellieferungen

03: Niedrigere Gesundheitskosten

04: Niedrigere Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente

05: Niedrigere Energiekosten

06: Niedrigere Kosten durch Schutz der Verbraucher:innen vor Gebühren und Betrug

2: Eine Wirtschaft der Chancen aufbauen, um den Amerikaner:innen zu helfen, voranzukommen und Wohlstand aufzubauen

07: Amerikaner:innen helfen, ein Haus zu kaufen oder sich die Miete leisten zu können

08: In die kleinen Unternehmen investieren, die Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze schaffen

09: In amerikanische Innovation und industrielle Stärke investieren, die von amerikanischen Arbeitnehmer:innen getragen wird

10: Sicherheit und Chancen für Arbeitnehmer:innen schaffen und eine Care-Wirtschaft aufbauen

11: Chancen in Gemeinden in ganz Amerika stärken

12: Die Fähigkeit der Amerikaner:innen schützen, einen würdigen Ruhestand zu genießen

13: Steuerrecht gerechter gestalten und das Wachstum fördern