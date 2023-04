US-Wahl 2024: Joe Biden deutet erneute Kandidatur an

Offiziell ist es noch nicht: Kandidiert US-Präsident Joe Biden bei den Wahlen 2024 erneut? Das hat der 80-Jährige nun bekräftigt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Schon länger deutet US-Präsident Joe Biden an, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 ein weiteres Mal kandidieren zu wollen.

Nun hat er dieses Vorhaben bekräftigt.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

US-Präsident Joe Biden hat sein allgemeines Vorhaben bekräftigt, bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA noch einmal anzutreten. Am Rande einer Osterveranstaltung im Garten des Weißen Hauses sagte Biden am Montag (10. April) in einem Interview mit dem Sender NBC, er habe vor, 2024 erneut zu kandidieren, sei aber noch nicht soweit, dies offiziell zu verkünden.

Offizielle Ankündigung steht aus

Der Demokrat wiederholte damit seine Aussagen der vergangenen Monate. Der 80-Jährige hat bereits mehrfach erklärt, dass er die Absicht habe, bei der Wahl im November 2024 für eine Wiederwahl anzutreten. Eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus. Wann die kommen könnte, ist bisher unklar.

Biden äußerte sich am Rande des traditionellen Ostereier-Rollens im Garten des Weißen Hauses, zu dem jedes Jahr Hunderte Kinder eingeladen werden. Der Präsident und seine Frau Jill plauderten dort über ihr Osterwochenende.

Anzeige

Anzeige

Biden: "Sind nicht soweit, es anzukündigen"

Der Reporter fragte Biden, wie viele dieser Osterveranstaltungen im Weißen Haus er noch machen wolle. "Ich plane mindestens drei oder vier weitere Ostereier-Rollen", sagte Biden. "Vielleicht fünf. Vielleicht auch sechs, was zur Hölle. Ich weiß es nicht", sagte Biden lächelnd. Der Reporter hakte nach und scherzte, er wolle ein paar Nachrichten produzieren mit einer klaren Ansage zur Wahl 2024. "Nein, nein, nein", entgegnete Biden. Er habe zwar vor, 2024 erneut zu kandidieren, "aber wir sind noch nicht soweit, es anzukündigen."

Angesichts seines Alters gibt es allerdings selbst in Bidens eigener Partei Vorbehalte, ob er der beste Kandidat wäre. Bei der Wahl 2024 wäre Biden 81 Jahre alt, beim Start in eine zweite Amtszeit 82, am Ende dann 86.