US-Wahlkampf: Sorge um Trumps Laune bei TV-Debatte gegen Harris

Kurz vor dem ersten TV-Duell zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und Republikaner Donald Trump sorgen sich die Berater des Ex-Präsidenten laut US-Medien um seine Stimmung. Denn diese könnte für das Rennen im Wahlkampf um den Präsidentschaftsposten für den Republikaner ausschlaggebend sein.

Das Wichtigste in Kürze Das Trump-Wahlkampfteam sorgt sich um die Verfassung des ehemaligen US-Präsidenten Trump bei der Debatte gegen Demokratin Kamala Harris.

Wie vertraute Quellen US-Medien mitteilten, hinge der Ausgang des Duells davon ab, ob Trump wütend oder glücklich sein werde.

Die Anhänger des Republikaners setzten in der Wahlkampfstrategie große Hoffnungen in seinen Auftritt.

Am Dienstag werden die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump sich ihren ersten offiziellen Schlagabtausch. Die TV-Debatte in Philadelphia kann vor allem für Trump ein entscheidender Wahlkampf-Auftritt sein.

Denn wie jüngste Umfragen der "New York Times" zeigen, entspannt sich der Hype um Vizepräsidentin wieder. Den Befragungen der US-Zeitung zufolge erhält Ex-Präsident Trump mit 48 Prozent einen leichten Vorsprung vor seiner Opponentin Harris (47 Prozent).

Ob er das Schwächeln der Demokraten strategisch richtig nutzen kann, hängt speziell von der Laune des republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu seinem TV-Auftritt ab – darum sorgte sich sein Wahlkampfteam laut "The Guardian"-Berichten vom 9. September besonders.

Wie die Zeitung aus Kreisen seiner Kampagne erfahren hat, sei man besorgt darüber, dass sich die Art von Selbstsabotage, die sich im Jahr 2020 gegen Präsident Joe Biden abgespielt hat, wiederholen könnte. Es hinge alles davon ab, ob ein "glücklicher Trump" oder einen "wütender Trump" erscheinen würde.

Chaotische Entgleisungen bei Debatte gegen Biden

Die Debatte in Cleveland, Ohio, im Jahr 2020 galt als chaotisch. Beide Kandidaten lieferten sich ein gehässiges Wortgefecht. Der TV-Auftritt war vor allem durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt.

Im Falle einer Niederlage wollte sich Trump nicht dazu verpflichten, das Wahlresultat zu akzeptieren und sprach von Manipulationen. Von der rechtsextremen Kampftruppe Proud Boys wollte sich der Republikaner damals nicht distanzieren. "Stand back and stand by" ("Haltet euch zurück und haltet euch bereit") hießen seine damaligen Worte. Am 6. Januar 2021 folgte dann der Sturm aufs Kapitol, bei dem die Proud Boys eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch Biden konnte sich mit verbalen Entgleisungen nicht zurückhalten: "Wirst du die Klappe halten?" ("Will you shut up, man?"), fuhr er Trump an und bezeichnete ihn als "Clown".

Neben Hunderten Verurteilungen muss sich auch Donald Trump selbst einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs in Washington stellen. Erst kürzlich hat er vor dem Supreme Court einen Teilsieg in der Sache errungen. Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington entschied, dass US-Präsident Donald Trump nicht für Amtshandlungen als Präsident, sondern für private Handlungen belangt werden darf. "Großer Gewinn für unsere Verfassung und Demokratie. Ich bin stolz, ein Amerikaner zu sein!", schrieb der Republikaner auf Social Media.

Im Video: Umfrage vor TV-Duell: Trump liegt plötzlich wieder vor Harris

Trump gegen Harris: Neue Regeln für TV-Duell

Wegen des missglückten Duells 2020 entschied man sich für einen neuen Regelkatalog bei nachfolgenden Debatten. Mikrofone sollen laut ABC News nur für den sprechenden Kandidaten angeschaltet werden. Wenn der oder die andere Kandidat:in das Wort ergreift, wird es wieder stummgeschaltet. Nur die Moderatoren seien demnach berechtigt, Fragen zu stellen.

Nach dem virtuellen Münzwurf, der die Platzierung auf dem Podium und die Reihenfolge der Schlussworte festlegt, dufte Donald Trump über die Reihenfolge entscheiden. Er wird das letzte Schlusswort sprechen. Harris hat sich für den rechten Podiumsplatz auf dem Bildschirm entschieden.

Es werden keine Eröffnungsstatements gehalten, die Schlussreden sind für zwei Minuten angesetzt. Zudem haben jeweils beide zwei Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen und für eine zweiminütige Gegenrede. Eine weitere Minute wird für Nachfragen, Erläuterungen oder Antworten draufgerechnet.

Während der gesamten Debatte stehen die Kandidaten auf dem Podium, ohne Requisiten oder vorbereitete Notizen. Beide erhalten einen Stift, ein Blatt Papier und eine Flasche Wasser. Wahlkampf Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, während der Werbepause mit den Kandidaten zu sprechen.

Trumps Wahlkampfteam setzt große Hoffnungen in TV-Debatte gegen Harris

Wie es in dem Bericht von "The Guardian" hieß, seien Trump Berater besonders besorgt darüber, dass er im TV-Duell gegen Harris wütend werden könnte. Der ehemalige Präsident der USA hat in den vergangenen Wochen durch persönliche und extreme Angriffe gegen die Demokratin Kritik ernten müssen – sogar aus dem eigenen Lager. Sollte er auf der Bühne in Frustration geraten, so bestehe die Chance, dass seine schlimmsten Instinkte zum Vorschein kommen könnten.

Die Beleidigungen bezogen sich auf die Intelligenz, das Lachen und die Ethnie von Kamala Harris. Seine republikanischen Verbündeten wiesen den Ex-Präsidenten daraufhin an, sich stattdessen auf die politische Debatte zu konzentrieren. Trump allerdings bestand darauf, "ein Recht auf persönliche Angriffe" zu haben, wie "Forbes" schreibt. Aus dem Bericht geht hervor, dass er in der Vergangenheit Probleme mit schwarzen Frauen in Machtpositionen gehabt habe.

Die Besorgnis über seine Stimmung beim TV-Auftritt spiegele zudem die Bedeutung der Debatte für seine Kampagne wider, hieß es weiter. Er könnte mit einem gelungenen Auftritt das Rennen neu gestalten und das Blatt zu seinem Vorteil wenden, nachdem er sich in jüngster Vergangenheit ständig gegen Harris verteidigen musste.

Obwohl das Trump-Team mehrere Strategien gegen Harris verfolge, konzentriere man sich auf die Hoffnung, dass Trump die Debatte für sich entscheidet und damit an Aufwind gewinnt. Vor diesem Hintergrund befinde sich die Trump-Kampagne in einer ernsten Zwangslage. Denn der Republikaner suche demnach nach Wegen, wie er in weniger als zwei Monaten vor der US-Wahl wirksame Angriffe gegen Harris führen kann.