"Viele schlechte Gene im Land": Trump hetzt erneut gegen Migranten

Der Republikaner Trump ätzt im US-Wahlkampf immer wieder gegen Migranten und macht Kriminalität zum Kernthema. Jetzt sorgt eine neue Aussage für Aufsehen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im Kampf um die US-Präsidentschaft setzt Republikaner Trump erneut auf migrantenfeindliche Rhetorik.

Demnach habe die US-Regierung tausende "Mörder" ins Land gelassen.

Karine Jean-Pierre, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden bezeichnete diese Art von Sprache als "ekelhaft und hasserfüllt".

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich erneut abfällig über Migranten geäußert. "Wissen Sie, ein Mörder, das glaube ich, hat es in den Genen", sagte Trump in einem Interview. "Und wir haben im Moment eine Menge schlechter Gene in unserem Land." Die US-Regierung habe Hunderttausende Menschen ins Land gelassen, die kriminell seien.

Angesprochen auf Trumps Aussage sagte Karine Jean-Pierre, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden:

Diese Art von Sprache ist hasserfüllt, sie ist ekelhaft, sie ist unangemessen und hat in unserem Land nichts zu suchen. Karine Jean-Pierre, Sprecherin von US-Präsident Joe Biden

Trump tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen Bidens Vize Kamala Harris an. Umfragen sagen ein knappes Rennen voraus.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich wieder rassistisch geäußert. © Evan Vucci/AP/dpa

Trump stellt Einwanderer immer wieder pauschal als gefährliche Kriminelle dar und beleidigt sie rassistisch. Er nutzt dazu auch entmenschlichende Sprache und sagte etwa, diese würden das "Blut unseres Landes vergiften". Bei seiner Antrittsrede zum Präsidentschaftskandidaten auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im Juli bezeichnete er Migranten indirekt als Müll.