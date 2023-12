Eine Frau wurde mit schweren Krämpfen und Blähungen in ein Krankenhaus eingeliefert - die Diagnose machte sie doppelt sprachlos: Eine Schwangerschaft in der 23. Woche. Aber nicht, wie üblich, mit einem Baby in der Gebärmutter, sondern im Darm.

Einer 37-jährigen Frau ist ein Wunder geschehen: Statt Krämpfe zu haben, entpuppten sich ihre Schmerzen als Schwangerschaft. Extremst selten, denn das Baby wuchs im Darm der Patientin heran und nicht im Uterus.

Ein Zustand, der meist zum Verlust des Kindes führt

Das hätte sich eine Patientin auch nicht gedacht: Aufenthalt im Krankenhaus wegen Schmerzen im Unterleib und kurz danach wird ihr eine Schwangerschaft in der 23. Woche diagnostiziert. Eine seltene noch dazu. Bei der Frau handelte es sich nämlich um eine abdominale Eileiterschwangerschaft. Dabei nistet sich die befruchtete Eizelle nicht im Uterus, sondern in der Bauchhöhle ein - noch seltener als bei einer "normalen" Eileiterschwangerschaft. Hochgefährlich. Denn dieser Zustand führt meist zum Verlust des Kindes.

Wie es in der Studie im "New England Journal of Medicine" heißt, könne das Baby bei Überleben einen Geburtsfehler oder Hirnschäden erleiden. In diesem Fall handelt es sich allerdings um ein Wunder. Das Baby konnte in der 29. Woche zur Welt gebracht und nach drei Monaten zusammen mit seiner Mutter entlassen werden.

Es kommt immer wieder zu ungewöhnlichen Schwangerschaften. Föten wachsen nicht nur in Eileitern oder in der Bauchhöhle heran - selbst in der Leber konnte bereits eine Schwangerschaft festgestellt werden, wie Dr. Michael Narvey vom "Children’s Hospital Research Institute of Manitoba" auf seinem YouTube-Kanal berichtet. "Manchmal sehen wir diese [Föten] im Bauchraum, aber nie in der Leber. Das war für uns eine Premiere", so Dr. Narvey.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen