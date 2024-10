USA: Musk unterstützt Trumps Wahlkampf mit 75 Millionen Dollar in nur drei Monaten

Elon Musk und Donald Trump scheinen einen Bund eingegangen zu sein. Ob dieser ein Leben lang hält, ist unwahrscheinlich. Immerhin hat Trump diese "Freundschaft" in nur drei Monaten viele Millionen Dollar in den "America PAC" gespült.

Elon Musk soll allein in den vergangenen drei Monaten fast 75 Millionen US-Dollar aus der eigenen Tasche gespendet haben. Und zwar an "Super PAC" - ein Unternehmen, das Musk zur Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegründet haben soll.

Im Video: Elon Musk leistet Donald Trump Wahlkampfhilfe

Musk kauft sich in US-Wahlkampf ein - mit millionenschweren Spenden

Mit Geld scheint man sich wohl doch alles kaufen zu können. Neben milliardenschweren Einkäufen wie einen Kurznachrichtendienst oder die Verwirklichung von Raumfahrten kauft sich Musk scheinbar auch in den US-amerikanischen Wahlkampf ein, obwohl er das in Vergangenheit vehement dementierte: In nur drei Monaten soll er rund 75 Millionen Dollar an eine politische Organisation gespendet haben, die den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützt.

Millionen Dollar für Trump-Kampagne und die Wählerwerbung

Wie "Business Insider" zitiert, sollen aus Unterlagen der Federal Election Commission (FEC) hervorgehen, dass Musk zwischen dem 1. Juli und dem 30. September insgesamt 74.950.000 US-Dollar an "America PAC" gespendet haben soll. Der "America PAC" soll hauptsächlich für die Trump-Kampagne und die Wählerwerbung verantwortlich sein. Die veröffentlichten Unterlagen sollen das bislang klarste Bild davon bieten, wie viel Geld der reichste Mann der Welt bereit ist auszugeben, um Trump zum Sieg im Weißen Haus zu verhelfen.

Mit Spenden ein eigenes Ziel verfolgen

Dass Musk Trump unterstützt, geschehe laut NTV nicht aus purer Nächstenliebe. Er verfolge ein eigenes Ziel damit: Tech-Analysten sollen im Vorfeld davor warnen, dass sich Musk mit einem Wahlsieg Trumps die "eigene Beaufsichtigung" sichern könnte: Jüngst verkündete Trump, dass er seinen Mäzen Musk damit beauftragen würde, "drastische" Reformen anzustoßen - er solle eine "Kommission zur Regierungseffizenz" etablieren, welche "die gesamte Regierungsarbeit hinsichtlich Finanzen und Leistung überprüfen solle", so NTV.