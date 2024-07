USA: Trumps erste Botschaft nach dem Attentat: "Ich habe Gott auf meiner Seite"

Die Rede Trumps ist das große Finale des Parteitags der Republikaner in Milwaukee. Der 78-Jährige gibt sich als Kandidat der Einheit und spricht über das Attentat.

"Präsident für ganz Amerika"

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wirbt damit, ein "Präsident für ganz Amerika" sein zu wollen. "Die Zwietracht und Spaltung in unserer Gesellschaft müssen geheilt werden", sagte Trump zu Beginn seiner großen Rede zum Finale des Parteitags der Republikaner in Milwaukee laut der Deutschen Presse-Agentur. "Als Amerikaner sind wir durch ein einziges Schicksal und eine gemeinsame Bestimmung miteinander verbunden. Wir erheben uns gemeinsam, oder wir fallen auseinander", sagte der 78-Jährige.

Trump nahm zu Beginn seiner Rede unter großem Jubel auch die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei an. Zu Beginn des mehrtägigen Spektakels wurde der frühere US-Präsident bereits offiziell ernannt. Das war ein formeller Schritt. In den parteiinternen Vorwahlen hatte Trump bereits im März die notwendige Zahl der Delegiertenstimmen erreicht.

Im Video: "Eine Ehre Teil ihrer Vision zu sein" - Trump-Vize huldigt seinem Mentor

Trump redet über Attentat

Mit ungewöhnlich gedämpfter Stimme sprach Trump über das versuchte Attentat gegen ihn und schilderte einige Momente des Vorfalls im Detail: "Ihr werdet es nicht ein zweites Mal hören. Denn es ist schmerzhaft zu erzählen", fing de 78-Jährige an.

"Die Musik spielte laut, die Kampagne lief gut. Jeder war glücklich. Ich fing an zu erzählen, über das Migranten-Thema an der Grenze. Hinter mir und rechts war ein großer Bildschirm, der Zahlen zur Migration gezeigt hat. Um sie zu sehen, habe ich meinen Kopf nach rechts gedreht. Ich hörte ein Zischen und habe gefühlt, dass mich etwas am rechten Ohr getroffen hatte. Ich dachte: Was war das? Es konnte nur eine Kugel sein. Ich führte meine Hand ans rechte Ohr und merkte Blut. Ich wusste direkt, dass wir angegriffen werden. Weitere Kugeln flogen durch die Luft. Der Secret Service hat Mut bewiesen. Sie sind großartige Menschen. Sie haben sich auf mich gestürzt, um mein Leben zu schützen."



Eigentlich, so Trump, sollte er heute gar nicht mehr vor den Delegierten sprechen können. "Das Erstaunliche ist, dass die Kugel des Attentäters genau ins Schwarze getroffen hätte, wenn ich meinen Kopf im letzten Moment nicht bewegt hätte. Und ich wäre heute Abend nicht hier." Er stehe nur hier "dank der Gnade des allmächtigen Gottes".

Ich wusste: Ich habe Gott auf meiner Seite. Donald Trump

Im Video: Nach Attentat: Trump auf Parteitag frenetisch gefeiert

Trump dankt totem Feuerwehrmann und Melania Trump

Trump dankte auf der Bühne dem Überraschungsgast des Abends: "Ich danke meiner wunderbaren Frau Melania", sagte er. Sie strahlte im roten Zweiteiler und grüßte die Delegierten und ihren Mann mit ausgestreckter Hand. Nach auffälliger Abwesenheit beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee trat Melania Trump doch noch vor großem Publikum auf.

Die Ehefrau von Präsidentschaftskandidat Donald Trump kam am letzten Abend des vier Tage andauernden Spektakels einige Zeit vor der Rede ihres Ehemanns unter großem Applaus in die Veranstaltungshalle.

Trump dankte außerdem dem durch die Schüsse des Attentäters umgekommen Feuermann Corey Comperatore. Trump küsste den Helm des ehemaligen Feuerwehrmannes, der bei der Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania erschossen wurde. Auch die Jacke des Mannes war auf der Bühne zu sehen. "Er war unglaublich", sagte Trump. Er sei von allen respektiert worden.

Behörden zufolge hatte der 50-Jährige seine Frau und Tochter von den Kugeln abgeschirmt, als der Schütze das Feuer eröffnete. Er wurde tödlich getroffen, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Trump küsst den Helm von Corey Comperatore während der Republican National Convention. © Matt Rourke/AP/dpa

Trump will unter seiner Präsidentschaft "zurück zu Law and Order"

Den Namen Joe Biden möchte er eigentlich gar nicht an diesem Abend erwähnen, sagte Trump: "Dieser Schaden, den er in unserem Land angerichtet hat, ist unglaublich." Illegale Migranten hätten unter dieser Präsidentschaft das Land geflutet, Steuerzahler würden ausgepresst, so Trump.

Wir haben eine Inflationskrise, einen Zusammensturz der Wirtschaft. Eine illegale Einwanderungs-Krise, die unsere Städte bedroht. Donald Trump

Trump kündigte an, dass es unter seiner Präsidentschaft "zurück zu Law and Order" gehen würde. Verzweiflung, Depression - er wolle nicht zulassen, dass es so weitergeht. "Die illegale Migrationsinvasion an unserer Südgrenze wird gestoppt werden. Man muss uns einfach an die Macht lassen und dann machen wir das sehr schnell." Anschließend werde die Grenzpolizei weniger Arbeit haben.

Um die Wirtschaft anzukurbeln, will der republikanische Präsidentschaftskandidat wieder nach Rohöl bohren lassen. "Wir haben mehr Gold unter unseren Füßen als jedes andere Land. Heute Abend gebe ich dem großartigen amerikanischen Volk dieses Versprechen: Ich werde die verheerende Inflationskrise sofort beenden, die Zinssätze senken, die Energiekosten reduzieren, und wir werden bohren, Baby, bohren."

Zum Schluss sagte Trump: "Es dreht sich alles nur um Liebe". Er sei der Garant dafür, dass der amerikanische Traum wieder lebendig werde. Darum sollen die Amerikaner:innen ihn im November wieder zurück in das "wunderschöne Weiße Haus" wählen. "Das kann gar nicht schnell genug gehen", so Trump.