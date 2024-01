Verheerende Explosionen im Iran: Mindestens 103 Tote

Zwei heftige Explosionen haben den Iran erschüttert. Mindestens 103 Menschen sind gestorben, mehr als 170 Menschen sind verletzt.

In der Heimatstadt des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind an dessen Todestag bei zwei verheerenden Explosionen mindestens 103 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 170 weitere Menschen seien verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf den Staatsrundfunk Irib und die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch (3. Januar) berichtete. Die Sorge vor möglicherweise noch höheren Opferzahlen ist groß.

Noch gibt es keine Details zu den Explosionen. Zunächst reklamierte niemand den mutmaßlichen Anschlag für sich. Kermans Vizegouverneur hingegen sprach von einem Akt des Terrors.

Im Video: Baerbock mit harter Warnung an Iran - "Kein weiteres Zündeln" in Israel

Teheran gedenkt am heutigen Mittwoch (3. Januar) des dritten Todestages von Soleimani. Am 3. Januar 2020 wurde er bei einem Drohnenangriff der USA getötet. Im Iran wird er seitdem als Märtyrer verehrt.

In Soleimanis Heimatstadt Kerman pilgerten an seinem Todestag aus diesem Grund Menschenmassen durch die Straßen zu seiner Grabstelle.