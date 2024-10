Vermisste Frau in Lauscha: Wo ist Karolin Schönemann?

Eine Frau unterbricht den Besuch eines Feriendorfs in Thüringen und verschwindet. Doch ihr Baby bleibt zurück. Viele Fragen sind noch offen.

Das Wichtigste in Kürze Im thüringischen Lauscha suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach der 36-jährigen Karolin Schönemann.

Die Mutter verschwand am Abend des 19. Oktobers aus einem Feriendorf.

Sie ließ ihre erst drei Wochen alte Tochter zurück.

Die Polizei in Thüringen hat es mit einem mysteriösen Vermisstenfall zu tun: Seit Samstagabend (19. Oktober) fehlt von der 36-jährigen Karolin Schönemann jede Spur. Nach der Frau wird inzwischen öffentlich gefahndet - bisher ohne Erfolg. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hielt sie sich mit ihrem drei Wochen alten Baby in einem Feriendorf in Lauscha auf.

Der Hinweis, nach dem sich die Frau möglicherweise in einer kommunenähnlichen Gemeinschaft im Nordwesten Deutschlands aufhalten könnte, habe die Polizei bislang im Fall nicht weitergebracht, teilte diese mit.

Unklar, wann die Suche fortgesetzt wird

Auch die Suchaktion mit Unterstützung von Bereitschaftspolizei und Hundestaffel habe keine neuen Erkenntnisse hervorgerufen. Die Einsatzkräfte seien das Gebiet um das Ferienlager herum in größerem Kreise abgegangen. Ein Hubschrauber habe bereitgestanden - aufgrund der Wetterbedingungen kam er jedoch nicht zum Einsatz.

Darüber hinaus habe auch die Öffentlichkeitsfahndung bisher keine fundierten Erkenntnisse zum Verbleib der Vermissten gebracht. Wann die nächste Suche anstehe, sei noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei weiter mitteilte.

Die Spur der Vermissten verlor sich am Samstagabend. Wann genau, konnte die Thüringer Polizei nicht sagen. Angehörige entdeckten das kleine Mädchen allein in der Unterkunft und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach einer Untersuchung wurde es in Obhut des Jugendamtes gegeben.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Nach der bislang ergebnislosen Suche in Lauscha erhofft sich die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß und von schlanker Statur

Schulterlanges, braunes Haar

bekleidet mutmaßlich mit rot-weißer Jacke