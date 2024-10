Vermisste Mutter aus Lauscha wohlbehalten zurückgekehrt

Eine Frau unterbricht den Besuch eines Feriendorfs in Thüringen und verschwindet. Doch ihr Baby bleibt zurück. Jetzt ist sie wieder da.

Die 36-jährige Frau, die ihr Baby in einem Feriendorf in Thüringen zurückgelassen hatte, ist in Rheinland-Pfalz aufgetaucht. Die Frau sei wohlauf, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei machte keine Angaben, wo genau in Rheinland-Pfalz die Frau im Laufe des Mittwochs (23. Oktober) auftauchte, ob sie gefunden wurde oder sich selbst an die Behörden wandte.

Frau ließ Baby allein zurück

Die 36-Jährige hatte sich mit ihrem drei Wochen alten Baby vor wenigen Tagen in einem Bungalow in dem Feriendorf in Lauscha (Landkreis Sonneberg) im Süden Thüringens eingemietet. Als Angehörige sie dort besuchen wollten, fanden sie nur das kleine Mädchen vor und alarmierten die Polizei. Der Säugling wurde zunächst der Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die Frau war das letzte Mal am Samstagabend (19. Oktober) gesehen worden. In den vergangenen Tagen waren mehrere Suchaktionen der Polizei unter anderem mit einer Hundestaffel zunächst erfolglos geblieben.

