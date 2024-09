Vermisste Oksana D. aus Quickborn wohlbehalten wieder aufgetaucht

Ein elfjähriges Mädchen aus Schleswig-Holstein wurde seit dem 17. September vermisst. Nun hat die Polizei das Mädchen in Hamburg wohlbehalten aufgefunden.

Anzeige

Die elfjährige Oksana D. aus Quickborn (Schleswig-Holstein) wurde seit dem 17. September vermisst.

Offenbar wollte das junge Mädchen laut Polizei bei einer Freundin übernachten und erst am nächsten Tag wieder nach Hause kommen, so die Angaben der Mutter. Die Rückkehr erfolgte jedoch nicht.

Im Video: 15-jährige Gianna Emilia Rocco aus Pettendorf vermisst

Polizei greift Vermisste in Hamburg auf

Zunächst hatten Angehörige offenbar über soziale Medien einen Hinweis erlangt, dass Oksana sich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten hatte. Die Haltestelle "Schillerstraße" sei dabei angezeigt worden. Allerdings sei nicht bekannt, wann genau die Elfjährige sich in dem Bus befunden habe.

Nun hat die Polizei Oksana in Hamburg wohlbehalten aufgefunden. Das junge Mädchen wurde anschließend in die Obhut des Jugendamtes Pinneberg übergeben.

Anzeige