Vermisste Person in Rheinland-Pfalz: Marie-Sophie (16) aus Betzdorf gesucht

Die 16-jährige Marie-Sophie Sylvester aus Betzdorf wird seit Freitag vermisst, nachdem sie nicht wie gewohnt von der Berufsbildenden Schule nach Hause zurückgekehrt war.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im rheinland-pfälzischen Betzdorf fehlt von einem 16-jährigen Mädchen seit Freitag jede Spur.

Sie ist etwa 1,68 Meter groß, schlank, hat blonde Haare und blaue Augen.

Zuletzt wurde Marie-Sophie am Freitagnachmittag in der Nähe ihres Wohnortes gesehen.

Die Polizei in Betzdorf, Rheinland-Pfalz, hat eine öffentliche Suche nach der 16-jährigen Marie-Sophie Sylvester eingeleitet, die seit Freitag vermisst wird. Die Jugendliche, die in Betzdorf die Berufsbildende Schule besucht, wurde zuletzt gegen 13 Uhr am Schultag gesehen.

Nach Schulschluss ist sie nicht wie gewohnt nach Hause zurückgekehrt. Laut Polizeiangaben wurde sie noch am Nachmittag desselben Tages in der Nähe ihres Wohnortes gesehen, doch danach verliert sich jede Spur von ihr.

Seit Freitag fehlt jede Spur von Marie-Sophie

Die Ermittler:innen haben bereits alle bekannten Kontaktpersonen von Marie-Sophie befragt, jedoch ohne Erfolg. Die junge Frau wurde weder bei Freunden noch bei Verwandten aufgefunden, und es gibt keine Anhaltspunkte darüber, wo sie sich seit ihrem Verschwinden aufhalten könnte. Die Polizei und ihre Familie stehen vor einem Rätsel, da es untypisch für Marie-Sophie ist, ohne Ankündigung wegzubleiben.

Im Video: Nach Party vermisst - Polizei Lüneburg stellt Suche nach Studenten ein

Anzeige

Anzeige

So wird Marie-Sophie beschrieben

Beschrieben wird Marie-Sophie als etwa 1,68 Meter groß und schlank, mit blonden Haaren und blauen Augen. Auffällig ist, dass sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens kein Mobiltelefon bei sich trug, was die Kommunikation und Ortung erschwert. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und appelliert an jeden, der Informationen über ihren Verbleib liefern kann, sich zu melden.

Die Polizei hat eine Telefonnummer für Hinweise eingerichtet: 02741/926-0. Außerdem können sich Zeugen an jede Polizeidienststelle wenden. Die Beamten hoffen, durch die Verbreitung des Falls in den Medien und über soziale Netzwerke neue Hinweise zu erhalten, die zur Auffindung von Marie-Sophie führen könnten.