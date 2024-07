Immer noch fehlt jede Spur von der jungen Frau aus der Nähe von München. Seit Herbst 2022 wird sie vermisst. Jetzt erhoffen sich die Ermittler:innen neue Informationen in dem mysteriösen Fall.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Seit mehr als anderthalb Jahren ermittelt die Polizei im Verschwinden um Vanessa Huber.

Die damals 39-Jährige verschwand nach dem Verlassen ihrer Wohnung in Unterhaching bei München und wurde später von ihrem Mann als vermisst gemeldet.

Jetzt veröffentlicht die Polizei neue Fotos und hofft, mit einem Zeugenaufruf im TV wieder Bewegung in den Fall zu bringen.

Was passierte mit Vanessa Huber? Seit November 2022 wird die damals 39-Jährige aus Unterhaching bei München vermisst. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann verließ sie die gemeinsame Wohnung und ist seit dem spurlos verschwunden. Bislang blieben alle Ermittlungen der Behörden ergebnislos.

Nun wollen die Ermittler:innen wieder in die Offensive gehen und veröffentlichen Bilder kurz vor dem Verschwinden der vermissten Frau. Auch soll ein öffentlicher Zeugenaufruf bei der Sendung "Aktenzeichen XY … Vermisst" am Mittwoch (17. Juli) mögliche Augenzeugen oder neuen Informationen zutage fördern.

Neue Fotos, die kurz vor dem Verschwinden von Vanessa Huber entstanden, sollen dem Vermisstenfall neue Anhaltspunkte und Hinweise liefern. © Polizeipräsidium München

Polizei München ermittelt in "mysteriösen Fall" um Vanessa Huber

Seit dem 7. November 2022 fehlt von der jungen Frau jede Spur. Ihr Mann Tobias Huber hatte sie zwei Tage nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet. Zuvor hatte sich das Paar gestritten, worauf Vanessa, nach Angaben ihres Mannes, die gemeinsame Wohnung verlassen haben soll.

Auch eine Suchaktion mit Tauchern der Polizei, die einen Weihers bei Taufkirchen am 11. Juli durchsuchten, blieb ohne Resultate. Hinweise zu dem Tümpel fand die Beamt:innen auf dem Laptop des Ehemannes. Dort entdeckte die ein Geocode, der zu dem Gewässer bei Taufkirchen führte. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos, die die junge Frau kurz vor ihrem Verschwinden mit ihrem Ehemann zeigen. Die Bilder von Tobias Huber sind zum ersten Mal zu sehen. Die Ermittler:innen hoffen, dass durch die Veröffentlichung der Bilder mögliche Hinweise von Personen aus dem direkten Umfeld von Tobias und Vanessa Huber zu dem Fall eingehen.

Anzeige

Anzeige

Turbulente Ehe zwischen Vanessa und Tobias Huber

Geheiratet hatten Tobias und Vanessa Huber 2018. In Folge der Corona-Pandemie hatte ihr Mann seinen Job als Fitness-Trainer verloren, was zu finanziellen Spannungen in der Partnerschaft führte. Auch ein nichterfüllter Kinderwunsch habe die Ehe belastet. Nur ein wenige Tage vor dem Verschwinden der damals 39-Jährigen soll ihr Mann sie aus der gemeinsamen Wohnung geworfen haben und Vanessa sei bei einer Bekannten untergekommen sein, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München angab. Kurz darauf, am 1. November, kam es zur Aussöhnung des Paars und einem "Versöhnungs-Spaziergang", wie die "Süddeutsche Zeitung" am Montag (15. Juli) berichtete. Die im Perlacher Forst entstandenen Bilder veröffentlichte nun die Polizei.

Kurz darauf, am 5. November, ist das Ehepaar Huber beim Einkaufen in einem Discounter auf Überwachungskameras zu sehen. Die letzten Aufnahmen von Vanessa Huber - bevor sie am 7. November als vermisst gemeldet wird.

Anzeige

Anzeige

Ermittlungen liefern keine Hinweise auf das Verschwinden von Vanessa

Der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, bezeichnet die Ermittlungen inzwischen als "mysteriösen Fall". "Derzeit haben wir alle Spuren und Hinweise abgearbeitet", sagte Beer in einer Presserunde am Montag zu dem Fall. Ermittlerinnen und Ermittler haben in dem Vermisstenfall noch viel Arbeit vor sich - vor allem mit der Auswertung von Computern und anderen Speichermedien. Die Polizei spricht von mehr als vier Terabyte Datenmaterial.

Um die Ermittlungen möglicherweise zu beschleunigen, wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" am Mittwoch (17. Juli, 20:15) erneut vorgestellt werden. Zwar ist das Verschwinden der jungen Frau nun offiziell ein Vermisstenfall, jedoch schließen die Ermittler ein Tötungsdelikt nicht völlig aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", unterstrich der Leiter der Mordkommission in der Pressekonferenz, wie "T-Online" berichtete.

Die Lösung des Falls wird durch den Tod des Ehemanns Tobias Huber noch erheblich erschwert. Lange stand er im Zentrum der Ermittlungen als Hauptverdächtiger. Im 15. März dieses Jahres wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Vorherige Befragungen konnten den Tatverdacht gegen den Mann der Vermissten aber nicht erhärten.

Zur Ursache seines Todes äußert sich die Polizei weiter zurückhaltend. Sie schloss lediglich einen Suizid aus. Doch war den Behörden bekannt, dass der 40-Jährige regelmäßig synthetisch hergestellte Drogen konsumiert habe. Infolge seines Todes stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit dem Verschwinden seiner Frau ein.

Im Video: Vermisstenfall Vanessa Huber - Ehemann tot aufgefunden