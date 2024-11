Vermisste 49-Jährige aus Günzburg: Dreifache Mutter Monika S. tot aufgefunden

Seit Oktober wurde die 49-jährige Frau aus Günzburg vermisst. Jetzt fand Polizei die Leiche von Monika S. in einem Waldgebiet in Günzburg.

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 23. Oktober wurde Monika S. aus dem bayrischen Günzburg vermisst.

Die Polizei und der Promi-Detektiv Jürgen Trovato suchten erfolglos nach der 49-Jährigen.

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Die dreifache Mutter wurde tot in einem Waldgebiet gefunden.

Wochenlang suchte die Polizei nach der 49-jährigen Monika S. aus Günzburg. Die dreifache Mutter wurde seit dem 23. Oktober vermisst. Nun fanden die Ermittlungsbehörden mithilfe eines Polizeisuchhundes eine weibliche Leiche in einem Waldstück im bayrischen Günzburg. Die Beamt:innen identifizierten sie als die zuletzt als vermisst gemeldete 49-Jährige.

Die Todesursache ist bislang noch unklar und wird derzeit ermittelt, so die Polizei Günzburg. Aktuell lägen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Promi-Detektiv Trovato suchte nach Monika Scheufler

An der Suche beteiligte sich auch die TV-Detektiv-Familie "Die Trovatos - Detektive decken auf". Jürgen Trovato sagte der "Bild" dazu: "Wir helfen seit zwei Jahren mit, vermisste Personen über TikTok zu finden. Den Fall von Monika haben wir auf Facebook entdeckt. Und uns mit der Familie in Verbindung gesetzt. Wir helfen alle ehrenamtlich".

Trovato organisierte am 28. Oktober eine Hundestaffel. Die Suche am Ulmer Bahnhof konnte live auf TikTok verfolgt werden. Schon am Tag zuvor waren Helfer:innen mit Hunden unterwegs - jedoch ohne jegliche Spur von Monika S.

