Vermisstenfall in Schrobenhausen: Frau tot in ihrem Auto gefunden

Die Polizei suchte seit Freitag eine 61-jährige Frau aus dem bayerischen Schrobenhausen. Nun herrscht traurige Gewissheit in dem Vermisstenfall.

Die vermisste 61-jährige Frau aus dem bayerischen Schrobenhausen ist tot aufgefunden worden. Wie unter anderem die "Neuburger Rundschau" unter Berufung auf die Kriminalpolizei Ingolstadt mitteilte, wurde ihr lebloser Körper von einem Passanten am Samstag (7. September) in ihrem Pkw entdeckt.

Die Frau hatte ihre Wohnung am Freitag (6. September) gegen 16:30 Uhr verlassen. Seitdem galt sie als vermisst. Die öffentliche Fahndung nach der 61-Jährigen wurde nun widerrufen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es laut der Mitteilung keine Hinweise auf Fremdeinwirkung beziehungsweise eine Straftat. Die Polizei gehe von einem Suizidgeschehen aus.

Hinweis: Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden und Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe, um Auswege aus schwierigen Situationen zu finden. Mit der Telefonseelsorge können Sie auch mailen, chatten oder persönlich in die Beratung kommen.