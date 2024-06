Wann und warum ist das Kind gestorben, das auf einer Wiese tot gefunden wurde? Handelt es sich um den vermissten Arian? Diese Fragen soll die Obduktion klären. Die Ergebnisse sind aus mehreren Gründen wichtig.

Das Wichtigste in Kürze Im Norden von Niedersachsen wird seit April der kleine Arian vermisst.

Mehrere groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos.

Jetzt wurde in der Region eine Kinderleiche entdeckt.

Nach dem Fund einer Kinderleiche im Norden Niedersachsens ist unklar, wann genau die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorliegen. "Das können die Kolleginnen und Kollegen von der Rechtsmedizin Hamburg auch nicht immer genau abschätzen", sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg am Mittwochmorgen (26. Juni).

Er hoffe, dass die Ergebnisse schnellstmöglich vorliegen. "Es werden auch keine DNA-Schnellabgleiche durchgeführt", sagte der Sprecher. "Wir warten auf das sichere Ergebnis der Rechtsmedizin. Erst dann können wir mit Sicherheit sagen, ob es sich bei der Kinderleiche um den vermissten Arian handelt." Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das tote Kind der sechsjährige Arian aus Bremervörde ist. Die Untersuchungsergebnisse werden im Laufe dieser Woche erwartet.

Aufarbeitung der Suche nach Arian geplant

Die Obduktion des Leichnams soll zudem klären, wann und woran das Kind gestorben ist. Die Ermittler:innen hätten keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden, hieß es bereits.

Das ist dem Sprecher zufolge auch mit Blick auf die Aufarbeitung der großangelegten Suche nach Arian wichtig, denn der Fundort der Leiche liegt nur wenige Kilometer entfernt vom Wohnort des seit April vermissten Jungen. Die Gegend dort war mehrfach von Einsatzkräften abgesucht worden. Die Polizei will die Suche rekonstruieren, um herauszufinden, warum der autistische Junge nicht gefunden wurde.

Landwirt: "Warum habt ihr ihn nicht gefunden?"

Der Landwirt hatte die Leiche am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr bei Mäharbeiten in der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade gefunden. "Das war das Erste, was ich zur Polizei gesagt habe: Warum habt ihr ihn nicht gefunden?", sagte er fassungslos yder Deutschen Presse-Agentur. Das Feld sei in der Vergangenheit von Einsatzkräften durchsucht worden, so der 54-Jährige. "Die sind da überall gewesen." Er verstehe es nicht. "Das ist alles bisschen viel gerade."

"Mein Kollege hat was gesehen und hat gesagt, da liegt irgendwas", sagte der Bauer weiter. Er sei gleich zu der Stelle gegangen und habe ein T-Shirt erkannt, das Arian getragen haben soll. "Ich wusste sofort, dass es der Junge ist", sagte der Mann. Auch die Ermittler:innen halten einen Zusammenhang mit dem seit April verschwundenen sechsjährigen Arian aus Elm bei Bremervörde für wahrscheinlich.

Fundort wurde mehrfach abgesucht

Die Gegend um den Fundort der Kinderleiche ist bei der Suche nach Arian mehrfach von Einsatzkräften abgesucht worden. Das sagte eine Pressesprecherin der Polizei am Dienstag. Wenn es sich bei dem toten Kind um Arian handeln sollte, würde die Polizei versuchen, herauszufinden, wie der Verlauf war. Auch vor Ort fragten sich am Dienstag viele, warum das Kind so lange unentdeckt blieb.

Blick auf eine abgemähte Wiese nahe dem Fundort einer Kinderleiche im Landkreis Stade. © Steven Hutchings/TNN/dpa

Nach Beschreibungen einer dpa-Reporterin war der Fundort nach den Mäharbeiten gut einsehbar, am Rande einer Wiese. Nach Angaben des Landwirts, der die Leiche entdeckte, stand das Gras dort im April nur etwa zehn Zentimeter hoch.

Arians Eltern werden von Polizei betreut

Die Polizei steht nach dem Fund der Kinderleiche in engem Kontakt zu Arians Eltern. Die Eltern seien von der Polizei über den Fund informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. "Wir wollen, dass die Eltern das von offizieller Hand erfahren und bestmöglich betreut werden." Die Familie wird demnach sehr eng von Polizist:innen betreut. "Es ist ein intensiver Kontakt", so der Sprecher. Neben dem polizeilichen Angebot gebe es weitere professionelle Hilfsangebote, etwa von Notfallseelsorger:innen.

Der aus Elm, einem Ortsteil von Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg, stammende Arian wird seit 22. April vermisst. Rund eine Woche lang suchten Einsatzkräfte und Helfer:innen in Dörfern, Wiesen und Wäldern Tag und Nacht nach dem Jungen. Zeitweise waren bis zu 1.200 Menschen beteiligt. Zuletzt wurde Mitte Mai noch einmal zwei Tage lang nach Arian gesucht.

Die Polizei hat mehrere Vermutungen dazu, was mit Arian geschehen sein könnte. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass Arian einen Unfall ohne fremde Beteiligung hatte. Gegen einen Kriminalfall spricht demnach, dass die Einsatzkräfte kleine Fußabdrücke an der Oste gefunden haben, die wahrscheinlich von Arian stammten.